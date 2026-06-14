BigBang 合體來港開騷！BigBang 2026演唱會香港門票攻略：門票優先、門票公開發售日期、票價、購票連結

南韓天團 BigBang 2026年破天荒合體來港開演唱會！G-Dragon、太陽、大聲三位成員繼 Coachella 音樂節後再一起踏上舞台，由今年八月起開展世界巡迴演唱會，11月正式登陸香港開足三場。2026 BigBang 演唱會適逢團體出道20週年，粉絲必看2026 BigBang 演唱會香港門票攻略，緊貼 BigBang 香港門票優先發售、公開發售、票價、購票連結、日期及地點等資訊，搶飛入場睇騷。

作為「BigBang 2026 World Tour」世界巡迴演唱會其中一站，BigBang 香港演唱會日期定於2026年11月13至15日，將於啟德主場館舉行三場。

BigBang 香港演唱會門票2026票價尚未公佈，有關 BigBang 演唱會門票票價及座位表詳情，記得留意官網最新消息。

Photograph: Instagram/@xxxibgdrgn | BigBang 亮相 Coachella 音樂節2026

2026 BigBang 演唱會香港門票優先發售及公開發售日期是何時？

世界巡迴演唱會2026 BigBang 香港門票優先發售、公開發售日期及購票平台等詳情，有待主辦單位公佈。

BigBang 演唱會2026歌單

BigBang 出道了20週年，以充滿個性的曲風和實力風靡韓國及全球歌迷，多年來推出無數爆紅歌曲如〈Haru Haru〉、〈Fantastic Baby〉、〈Bang Bang Bang〉、〈Still Life〉，奠定 K-pop 天團的地位。今年成員接受訪問透露正在準備新作品，大家可以期待一下 BigBang 香港演唱會。