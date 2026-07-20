Chiikawa 輕鐵回歸週六首航！ Chiikawa 輕鐵列車「輕鐵旅遊證」套裝$88

Chiikawa 輕鐵列車返來了！為支持「Chiikawa Artiverse」特展，港鐵公司與創意品牌 AllRightsReserved 再度合作，「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，推出一系列「下一站：Chiikawa Artiverse」暑假主題活動。第一浪活動包括於本週六（7月25日）啟航的夢幻主題輕鐵。此外，港鐵指定車站將陸續加入融入港鐵馬賽克背景的裝飾及驚喜元素，包括已於7月17日率先於金鐘站及落馬洲站亮相的主題裝飾；而七月下旬至八月推出更多精彩活動，包括吉伊卡哇角色以獨特方式現身港鐵站，以及推出粉絲們期待的主題紀念品等，詳情稍後公布。馬上看 Chiikawa 輕鐵行駛時間及票價：

Photograph: Courtesy MTR | Chiikawa 落馬洲站

Chiikawa 輕鐵行駛時間

Chiikawa 主題輕鐵將於7月25日至8月30日期間的週末行駛，每日共設四個班次，由輕鐵兆康站出發分別前往屯門站或元朗站。

Chiikawa 輕鐵購票詳情

乘客可以$88購買「輕鐵旅遊證」套裝，除了可當日乘坐 Chiikawa 主題輕鐵一次，也可以在當日無限次乘搭其他輕鐵路線，套裝亦包含 Chiikawa Artiverse 紀念封套、款式隨機的小物袋及$50的 MTR e-Store 門市優惠券。每個班次的載客人數限量發售，先到先得，售完即止。

Photograph: Courtesy MTR |Chiikawa 輕鐵2026

Chiikawa 輕鐵車廂打卡位

Chiikawa 輕鐵延續去年的熱潮，車廂內加入吉伊卡哇、小八及兔兔造型的扶手，讓粉絲「捉緊」心愛角色；同時輕鐵車身有隱藏夜光星星圖案以配合幻彩場景，將乘車體驗全面升級。

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