全城流行懷舊 rave 狂歡派對，米芝蓮推介人氣點心品牌添好運將於5月23日舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，打造熱鬧氣氛。當晚7時至10時，添好運尖沙咀 K11 Art Mall 分店將會邀請 DJ Beat Friday 到場打碟，為你送上60至00年代的經典粵語流行曲大串燒，讓大家可以一邊享受熱辣辣出爐點心，一邊盡情勁歌熱舞。

參加派對可享用「懷舊點心系列」一套五款點心，同時以自助形式無限享用指定點心、甜品、飲品及一支添好運自家品牌啤酒。門票每位$500，凡在過去30天內曾惠顧添好運，即可登記並預訂，名額有限，先到先得，立即購票。

今年五月，添好運延續對保留傳統工藝的初心，邀請點心泰斗符星師傅夥拍添好運團隊，推出期間限定的「添好運懷舊點心系列」，重現幾近失傳的古法手藝。五款款經典美食包括油粒粒果仁豬油包、欖仁冰肉千層糕、XO 醬鵪鶉蛋燒賣、豬油撈飯和家鄉銀針粉，帶你重新品味50、60年代老香港風味，由即日至6月30日在香港全線添好運供應。