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香港

Xventure
Photograph: Courtesy Xventure | Kornhill Plaza
Photograph: Courtesy Xventure

50大香港室內好去處推介2026 避暑下雨活動

下雨又有咩好怕喎？

撰文 Time Out Hong Kong
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夏天踏入雨季，香港天氣更趨不穩定。永遠在放假的日子才下雨甚至打風，把計劃好的行程都打亂？談到室內好去處香港有不少好選擇，即使不能到郊外行山或海灘暢泳，留在室內也可以玩得開開心心。除了去戲院看電影之外，我們為你搜羅最好玩的香港室內好去處，無論情侶或朋友都會喜歡。以下的週末室內活動適合親子、情侶到訪，不怕日曬雨淋，玩盡每一天！

香港室內好去處2026：休閒活動

Xventure

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  • 太古城
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Xventure
Xventure
Photograph: Courtesy Xventure

來自新加坡的室內運動競技場 Xventure 進駐康怡廣場，佔地近兩萬平方呎的空間設有九大主題區域，無論大人小孩都可以挑戰體力、靈活度、協調性及膽量。Xventure 共有26項挑戰，結合運動、娛樂和數碼科技，包括八米高極速滑梯樂園、高空繩網陣、忍者障礙歷險、極限垂直滑梯、彈跳競技場、數碼互動區極速小型賽車滑索等等，立即購票

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添好運「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」

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  • 飲食活動
  • 尖沙咀
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添好運「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」
添好運「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」
Photograph: Courtesy Tim Ho Wan

全城流行懷舊 rave 狂歡派對，米芝蓮推介人氣點心品牌添好運將於5月23日舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，打造熱鬧氣氛。當晚7時至10時，添好運尖沙咀 K11 Art Mall 分店將會邀請 DJ Beat Friday 到場打碟，為你送上60至00年代的經典粵語流行曲大串燒，讓大家可以一邊享受熱辣辣出爐點心，一邊盡情勁歌熱舞。

參加派對可享用「懷舊點心系列」一套五款點心，同時以自助形式無限享用指定點心、甜品、飲品及一支添好運自家品牌啤酒。門票每位$500，凡在過去30天內曾惠顧添好運，即可登記並預訂，名額有限，先到先得，立即購票

今年五月，添好運延續對保留傳統工藝的初心，邀請點心泰斗符星師傅夥拍添好運團隊，推出期間限定的「添好運懷舊點心系列」，重現幾近失傳的古法手藝。五款款經典美食包括油粒粒果仁豬油包、欖仁冰肉千層糕、XO 醬鵪鶉蛋燒賣、豬油撈飯和家鄉銀針粉，帶你重新品味50、60年代老香港風味，由即日至6月30日在香港全線添好運供應。

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「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽

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  • 西九龍
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「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
Photograph: CH

即日至8月9日，M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。

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「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽

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  • 炮台山
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「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽
「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽
Photograph: Courtesy LCSD

即日至8月30日，油街實現藝術空間帶來香港藝術家陳惠立的全新個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」，作為年度重點項目「油街焦點」的展覽之一。陳惠立的全新個展延續他經典的「游泳」系列，靈感源自世界各地跨時空的浴場文化，在油街玻璃屋建構一個虛實交融的「浴場」，探討浴場如何承載身體與心靈的雙重淨化，並延伸至自我與社交連結的多重意義。

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「李小龍：歸來——85年後」展覽

  • 好去處
  • 佐敦
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「李小龍：歸來——85年後」展覽
「李小龍：歸來——85年後」展覽
Photograph: Joshua Lin

全新1：1李小龍雕像「Be Like Water」登陸佐敦恆豐中心（1樓及 UG 層），地點前身為李小龍1941年返港後的童年居所 Katherine Building 原址，別具意義。此外，影迷必看五月限定「李小龍：歸來——85年後」展覽，現場展出多幅私人收藏從未曝光的珍貴菲林照片及經典海報，以及李小龍曾擁有的名車。恒豐中心李小龍展覽及雕像免費開放參觀，毋須預約，影迷不妨去朝聖。展覽由 hmvod 聯合策劃，並獲李小龍基金會、Spaceship Design Limited、Knight Frank 全力支持。

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香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」

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  • 西九龍
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香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」
香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」
Photograph: Courtesy Hong Kong Palace Museum

由即日至2026年8月31日，香港故宮文化博物館舉行埃及主題展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」。香港故宮埃及展帶來七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的過百件古埃及瑰寶，由雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨到動物木乃伊等。

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Top Bowl Tenpin Bowling

  • 好去處
  • 九龍城
  • 推薦
Top Bowl Tenpin Bowling
Top Bowl Tenpin Bowling
Photograph: Cara Hung

啟德體育園保齡球場 Top Bowl Tenpin Bowling 逾四萬呎，是九龍區規模最大型的保齡球館。Top Bowl 設有40條世界競技級保齡球道，更有酒吧、桌球和 KTV 區，適合朋友聚會。

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Joypolis Sports

  • 好去處
  • 九龍城
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Joypolis Sports
Joypolis Sports
Photograph: Cara Hung

日本最大室內遊樂園 Tokyo Joypolis 經營商 CA Sega Joypolis 開設首間海外旗艦店，Joypolis Sports 香港旗艦店在啟德體育園打造樓高五層的空間。佔地近30,000平方呎，Joypolis Sports 匯聚超過20個遊樂設施和項目，融合科技和創新娛樂。場內匯聚三大主題區，「Ninja Dojo」主題區結合日本忍者元素和全球大熱的 Ninja Warrior 運動概念，讓你挑戰日本忍術訓練；「Sonic Stadium」超音鼠運動主題互動遊樂場設備不同家庭娛樂設施，包括密封式氣墊彈床「Air Dome」；「Future Arena」主題區帶來創新科技娛樂體驗，包括搭配 MR 混合實境技術的「Valo Arena」運動遊戲。

另外一樓紀念品店售賣一系列的聯乘產品及紀念品，並定期與人氣角色合作；四樓的「餓虎藏龍」餐廳酒吧白天是運動主題餐廳，夜晚化身為餐廳酒吧，半開放式露台更可以眺望啟德主場館的景色。

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Bay Pickle 室內匹克球體驗空間

  • 運動健身
  • 銅鑼灣
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Bay Pickle 室內匹克球體驗空間
Bay Pickle 室內匹克球體驗空間
Photograph: Courtesy Bay Pickle

香港首個室內匹克球體驗空間 Bay Pickle 2024年進駐銅鑼灣，結合運動和娛樂體驗，讓你大玩美國新興大熱運動「匹克球」（pickleball）。Bay Pickle 由美國匹克球大聯盟 Major League Pickleball（MLP）創辦人 Steve Kuhn，聯同多位拍檔共同成立，為香港運動界引入 pickleball 這項新興運動。這個 pickleball 香港好去處佔地2,000平方呎，符合國際標準的專業球場空間面積近880平方呎，提供匹克球及球拍租借服務，並有經驗豐富的專業教練團隊在場，提供兒童及精英訓練課程。

場內設有特色美食吧及休憩區，由美式薄餅店 Carbs 及曲奇店 Cookie DPT 供應美食和飲品。有興趣預約訂場及登記成為會員，可以瀏覽 Bay Pickle 香港網站。

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Snow & Surf

  • 好去處
  • 葵涌
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Snow & Surf
Snow & Surf
Photograph: Joshua Lin

不論是下雨天或是淡季，大可以到 Snow & Surf 滑雪及滑浪室內好去處。全場超過一萬呎。滑雪區設有兩部大型滑雪練習機、大斜台及跳台，有雙板滑雪及單板滑雪可選。滑浪區的大型滑浪機可調節水溫及水壓，冬天可供應暖水，在場更有專業導師指導，絕對是下雨好去處。

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Moment 韓式自拍館

  • 好去處
  • 尖沙咀
  • 推薦
Moment 韓式自拍館
Moment 韓式自拍館
Photograph: Courtesy Moment

座落在尖沙咀鬧市之中，由韓國人主理的韓式自拍館2024年開幕，帶來玩味十足的電梯閉路電視主題房間！Moment 韓式自拍館共有四大自拍房，包括小清新米色背景和藍色背景的「人生四格」房間、高角度紅色房間和韓國大熱升降機間。現場裝潢設計滿佈霓虹燈飾和打卡鏡面牆，供應大量頭飾和道具供應，包括卡通帽、Y2K 黑超眼鏡、生日主題配飾、可愛手套等，不論是三五知己或是情侶都能盡情打卡拍照。

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領先射箭

  • 好去處
  • 長沙灣
  • 推薦
領先射箭
領先射箭
Photograph: Joshua Lin

想體驗射箭又怕日曬雨淋？室內射箭場「領先射箭」，讓你輕鬆在市區玩射箭！由幾位本地年輕射箭愛好者開創，領先射箭設有多個箭靶及靶道等設備。你可以報名參加射箭課程，獲獎無數的箭藝教練徐斌銓教授反曲弓射箭課程，除了兒童班、親子班及成人班之外，更細分不同程度的課程讓大家參加。如果你從未有接觸過射箭的話，教練會由基本設備、場內規矩到射箭姿勢逐一講解，不妨來這裏與朋友即場較勁！

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Play Park

  • 好去處
  • 遊樂空間
  • 沙田
Play Park
Play Park
Photograph: Courtesy Kiztopia

Play Park 佔地兩層空間，共60,000平方呎，集合多種休閒及娛樂體驗， 進駐得獎兒童室內遊樂場 Kiztopia、室內遊樂場歡樂天地、手工藝體驗等等，晴天雨天都可以盡興。

 

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Ryze 彈床樂園

  • 好去處
  • 遊戲及業餘愛好
  • 北角
  • 推薦
Ryze 彈床樂園
Ryze 彈床樂園
Photograph: Courtesy Ryze HK

下雨天令你的心情很煩躁？不如到 Ryze 彈床樂園盡情彈跳發洩吧！Ryze 是香港首個室內極限運動遊樂場，兩層空間佈滿彈床、海綿池和盪繩，滿足一眾「大細路」的玩心。進場後即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里，一舉兩得。不過，跳彈床有一定風險，各位記得注意安全。

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Kiztopia

  • 好去處
  • 沙田
Kiztopia
Kiztopia
Photograph: Courtesy Kiztopia

源自新加坡的兒童遊樂場 Kiztopia 落戶沙田新城市廣場，在佔地12,000呎的遊樂場設置15個遊樂體驗區域，更有派對房、打卡區和小熊咖啡店，絕對是一站式的親子放電室內好去處

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VAR Live

  • 好去處
  • 長沙灣
  • 推薦
VAR Live
VAR Live
Photograph: Courtesy VAR Live

VAR Live 遍佈香港、台灣及世界各地，帶 VR 迷投入不同的遊戲世界裏。位於荔枝角的體驗館特設模擬真實爆炸和物理振動效果的地台，遊戲採用特製震動裝備，打造 4DVR 效果。

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Jello & Mellow

  • 鰂魚涌
  • 推薦
Jello & Mellow
Jello & Mellow
Photograph: Facebook/Jello & Mellow

佔地5,700平方呎，Jello & Mellow 的多功能互動空間以夢幻仙境為靈感，讓大人小朋友仿如進入北歐似的奇幻世界，一同享受親子歡樂時光。

店內菜單不乏以小孩角度出發而設計的選擇，堅持採用新鮮食材呈獻色彩繽紛又健康的美饌，絕對能為小朋友送上美味驚喜。大人們亦可好好享受豐富多元的菜式，如不同種類的小食、麵食及薄餅等；另有一系列精彩的飲品選擇，全方位滿足大人及小朋友的喜好，也是舉行兒童生日會、私人聚會、活動工作坊等活動的理想場地。

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Sandbox VR

  • 好去處
  • 尖沙咀
  • 推薦
Sandbox VR
Sandbox VR
Photograph: Courtesy Sandbox VR

若你被喪屍圍攻，有信心能逃出生天嗎？自認是勇士的話，不如到 Sandbox VR 體驗超真實實景遊戲。位於尖沙咀和銅鑼灣的 Sandbox VR 場地結合最先進的 VR 技術及即時動作捕捉系統，讓玩家進入遊戲世界，感受圍剿喪屍鬼怪和臨陣殺敵的刺激感。各位不妨跟三五知己組隊，齊齊衝鋒陷陣。不論走進陰森空間還是登上宇宙，隨時讓你叫破喉嚨呢！有興趣的朋友可以預約舉行生日派對、團隊活動和私人環節。

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香港最佳溜冰場推介

  • 好去處
  • 溜冰
香港最佳溜冰場推介
香港最佳溜冰場推介
Photograph: Courtesy The Lohas

無論春夏秋冬，去溜冰場可以感受冬日氣息，夏天去消暑更棒！跟着我們去香港溜冰場推薦熱點，為你整合溜冰場價錢及特色，讓你尋找適合自己的溜冰好去處。不如約定家人和朋友一起下場大顯身手，在週末消遣時間吧。

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香港杜莎夫人蠟像館

  • 景點
  • 觀光
  • 山頂
香港杜莎夫人蠟像館
香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館展出過百尊蠟像，由亞洲巨星到荷李活影星都有，你可以跟皇室成員見面，近距離接觸歷史人物！

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香港科學館

  • 博物館
  • 尖東
香港科學館
香港科學館

位於尖沙咀的科學館是深受歡迎的親子勝地，常設展出的磁電廊、地球科學廳、兒童天地和鏡子世界陪伴港人成長。當中能量穿梭機是百看不厭的機械展品，在特定時間進行圓球運作表演。

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War Zone

  • 好去處
  • 長沙灣
  • 推薦
War Zone
War Zone
Photograph: Courtesy War Zone

War Zone 位於荔枝角室內 wargame 射擊競技場地，佔地兩萬呎，共有三個超實境野戰區及氣槍工場，同時有攝影棚及測試場地，你可以選擇不同遊戲項目和遊戲模式。

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Lost（銅鑼灣）

  • 好去處
  • 銅鑼灣
  • 推薦
Lost（銅鑼灣）
Lost（銅鑼灣）
Photograph: Iris Lo

在 Lost Hong Kong 裏，大家可以嘗試真實的密室解密遊戲。玩家被困在房間裏，每個房間都有特定主題場景，由恐怖到冒險都有，需在限時內解決連串謎題才能逃脫。場內有不同房間選擇，難度各有不同，由回到九龍寨城改寫歷史到探索神秘的金銀島，在雨天玩特別有氣氛。

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香港攀爬樂園

  • 好去處
  • 沙田
  • 推薦
香港攀爬樂園
香港攀爬樂園
Photograph: Courtesy Hong Kong Climbing Park

香港攀爬樂園（Hong Kong Climbing Park）2019年開幕，是香港少數的大型室內攀石場所，設有領攀（lead climb）及頂繩攀爬（top rope）等八至10米高的「長線」攀石路線，並設有自動保護系統，就算是初學者或小朋友都可以安全完成挑戰。香港攀爬樂園天花採用透明玻璃，自然採光下讓你於冷氣房也能感受戶外攀石場的氣氛。大家也可體驗一下他們的抱石場、忍者關卡及健身室。

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Sooper Yoo

  • 好去處
  • 石塘咀
  • 推薦
Sooper Yoo
Sooper Yoo
Photograph: Courtesy Sooper Yoo

位於港島西，Sooper Yoo 是體育主題的大型室內娛樂空間，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲，由大型攀爬障礙迷宮到一級方程式單車比賽，激發小朋友的運動細胞和創意。

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香港室內好去處2026：博物館及文化熱點

大館

  • 藝術
  • 中環
  • 推薦
大館
大館
Photograph: Calvin Sit

大館是香港其中一項最重要的歷史古蹟活化計劃。建築群內包括三項法定古蹟—前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄，為你帶來一個充滿歷史文化氣息的氛圍。你可從各種形式的導賞團、歷史故事空間、多元化的教育活動和以歷史文化為主題的展覽探索這裏逾170年的歷史。除此之外，大館亦提供各種生活休閒娛樂包括美食餐飲、典藏書籍、精緻禮品和訂製服飾等商店；商店亦會舉辦文化活動、文青工作坊，配合大館一連串的歷史文化及當代藝術節目，使得大館文化體驗之旅變得更豐富精彩。

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西九文化區 M+博物館

  • 好去處
西九文化區 M+博物館
西九文化區 M+博物館
Photograph: Cara Hung

西九文化區 M+博物館自2021年開幕以來，可說是成為香港最受歡迎的博物館之一。 除了看藝術展覽外，這裏擁有不少打卡位和人氣餐廳。以下推介 M+必到打卡位和商店，另外除了交通泊車安排，M+博物館入場費開放時間資訊亦記得要留意，週末不妨來一趟藝術半日遊。

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香港故宮文化博物館

  • 好去處
香港故宮文化博物館
香港故宮文化博物館
Photograph: Courtesy Hong Kong Palace Museum

坐落西九文化區海濱，香港故宮樓高七層，帶來故宮珍藏。博物館裏九個展廳以嶄新手法展出中國藝術文物藏品，希望連繫古今中外的文化交流。以下推介博物館的展品亮點、打卡位、餐廳及禮品店，無論是古物愛好者還是打卡達人，預約購票前先看看我們的指南吧！

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香港藝術館

  • 博物館
  • 尖沙咀
香港藝術館
香港藝術館
Photograph: Courtesy Hong Kong Museum of Art

港藝術館是香港首個公營美術館，館藏數量超過17,000件，從本地藝術創作、中國書畫、到西方的經典文物都一應俱全，展館還會不時舉辦專題展覽，讓大家能充分體驗到世界各地的藝術文化精髓。自2015年起，藝術館開展了歷時三年的擴建及修繕工程後重新開幕。改裝後的外貌是由灰色波浪形水泥牆建成，極具現代感；而展館的內部空間則擴闊逾四成，展廳數目更由七個增添到12個，當中包括新設的「香港藝術」專廳、已故中國著名現代畫家吳冠中的藝術廳，以及一個樓高九米的雙層展廳，以作展示巨型藝術品之用。另外，藝術館頂層加建了三面落地大玻璃，讓大家可一邊感受多姿多彩的藝術氛圍，一邊欣賞維多利亞港的醉人美景。

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大坑火龍文化館

  • 好去處
  • 大坑
大坑火龍文化館
大坑火龍文化館
Photograph: Shutterstock

擁有過百年歷史，大坑舞火龍是香港具代表性的傳統習俗，每逢中秋節時期巡遊穿梭於大坑的街道。大坑火龍相傳起源於古代，村民為了驅趕瘟疫舞動火龍，漸漸形成本地一年一度的中秋街盛事，吸引本地及海外遊客朝聖。

大坑火龍文化館前身是孔聖義學，自晚清時期起落成，獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，現活化為文化館，2022年秋季正式開幕。大坑火龍文化館設有展覽館展示火龍紮作工藝及歷史，提供免費導賞服務（須預約），一至二樓是客家菜餐廳和活動空間，大家要支持一下本地文化！

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美荷樓生活館

  • 景點
  • 歷史建築及遺跡
  • 石硤尾
美荷樓生活館
美荷樓生活館
Photograph: Shutterstock

美荷樓為香港僅存的舊式公共房屋，前身是下置大廈，去年則榮獲得聯合國教科文組織UNESCO亞太區文物古跡保護榮譽獎。美荷樓是於1954年一場大火後，因徒置五萬四千災民而建成的建築物，因此亦是本地歷史上重要的一環。今天，除是青年旅舍外，美荷樓亦是載有公共房屋歷史博物館。在重建以前，美荷樓的單層街市曾是最具香港特色的景點之一。

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更多香港好去處推介

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香港新派中菜 fusion 餐廳/私房菜/高級中菜推介

  • 中國菜
香港新派中菜 fusion 餐廳/私房菜/高級中菜推介
香港新派中菜 fusion 餐廳/私房菜/高級中菜推介
Photograph: Courtesy The Chinese Library
香港新派中菜 fusion 食府不單止菜式創作新穎，室內環境更令你刮目相看，一改新世代對中菜固有老派形象。推介以下香港新派中菜 fusion 餐廳，不論是約閨蜜茶聚、跟家人飲茶晚膳、又或者一大班朋友飯局開 party 都無任歡迎。如果新派中菜 fusion 未能滿足你？試試人氣新餐廳推介及香港最佳日本料理餐廳。

2026青衣戲棚天后誕懶人包：美食攤檔、花炮儀式、戲棚開放時間、交通封路

  • 好去處
  • 盛事及節日
2026青衣戲棚天后誕懶人包：美食攤檔、花炮儀式、戲棚開放時間、交通封路
2026青衣戲棚天后誕懶人包：美食攤檔、花炮儀式、戲棚開放時間、交通封路
Photograph: Cara Hung
青衣戲棚2026天后寶誕五月回歸，帶來傳統儀式活動、粵劇、美食攤檔。青衣戲棚是香港大型傳統節慶，每年舉行兩次，逢農曆三至四月分別慶祝真君誕和天后誕，以酬謝神恩。對於青衣街坊，青衣戲棚是年度美食慶典，可以尋找各式各樣的小吃，氣氛熱鬧。除了深受歡迎的青衣戲棚美食攤檔，我們為你總結2026青衣戲棚開放時間、交通封路安排、花炮儀式等等，今個星期不妨去逛一逛。 2026青衣戲棚有什麼亮點？ 青衣戲棚2026設有50多個特色攤檔，售賣美食和特色工藝，匯聚各地特色街頭食和飲品。除了是限定的美食集中地，青衣戲棚最矚目的必定是傳統戲棚和花炮儀式。 Photograph: FB/HADFB 青衣戲棚花炮儀式是什麼？ 每逢天后誕，青衣戲棚會舉行神功戲、請神、賀誕和送神等儀式。根據香港非物質文化遺產資料庫，賀誕當日（5月19日），不同花炮會準備一座新花炮送回天后廟還神，並以搶奪（為昔日習俗，現已大多改為抽籤）或抽籤方式重新分配給各花炮會，獲得花炮的會社可把花炮帶回社區奉祀，以得到天后的祝福和庇佑。儀式中將會由多名健兒抬起花炮向神棚拜三次，其後進行抽花炮。 天后寶誕青衣戲棚開放時間是何時？ 五月青衣戲棚開放時間為即日至5月21日下午1時起至晚上11時，花炮會等正誕活動時間為5月19日上午9時至下午1時，現場將會實施交通管制。 2026天后誕青衣戲棚交通封路安排是？ 2026天后誕青衣戲棚交通封路安排方面，運輸署會實施封路及改道措施以配合青衣戲棚天后誕。5月19日上午8時至下午4時期間，青衣封路範圍包括介乎青怡花園停車場出口與青衣邨巴士總站附近的士站的青綠街、青衣鄉事委員會對面楓樹窩路南行慢線。另外會實施交通改道，青衣戲棚2026封路交通安排，可以瀏覽運輸署網頁。 青衣天后聖母寶誕/青衣戲棚2026 日期：2026年5月17日至21日 開放時間：攤檔 1pm-11pm；粵劇日戲 2pm-5pm；粵劇晚戲 7pm-11pm；正誕活動 5月19日 9am-1pm地點：青衣青綠街38號青衣體育會球場
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端午節糭2026｜端午節糭推介：傳統鹹肉糭/鮑魚糭/黑松露糭

端午節糭2026｜端午節糭推介：傳統鹹肉糭/鮑魚糭/黑松露糭
端午節糭2026｜端午節糭推介：傳統鹹肉糭/鮑魚糭/黑松露糭
Photograph: Courtesy Kee Wah Bakery
端午節除了看龍舟比賽之餘，當然要吃糭應節。我們找來今年值得一嚐的端午節新品糭，由矜貴的吉品乾鮑瑤柱糭、到陳皮紅豆糭、新創的金蠔蟹粉糭、黑松露糭等，「糭」有一隻啱你口味。看看以下必試的端午節糭推介2026，趁早預訂更可享早鳥優惠。 過節飯聚之選：36間香港必試中菜餐廳、新派中菜餐廳、每月新餐廳推介
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Chiikawa Days 展覽2026回歸 亞洲巡迴展首站登陸台北 推 Chiikawa 台灣夜市美食公仔系列

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Chiikawa Days 展覽2026回歸 亞洲巡迴展首站登陸台北 推 Chiikawa 台灣夜市美食公仔系列
Chiikawa Days 展覽2026回歸 亞洲巡迴展首站登陸台北 推 Chiikawa 台灣夜市美食公仔系列
Photograph: Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved
由 AllRightsReserved 主辦的人氣活動「Chiikawa Days」展覽宣布2026年再次回歸，即將開始亞洲巡迴展，首站登陸台北！Chiikawa Days 展覽去年夏天在香港首登場，以「衣、食、住、行」為主題，匯聚巨型 Chiikawa 打卡位及漫畫場景，並帶來香港限定 Chiikawa 列車，吸引大批粉絲去參觀。今次 Chiikawa Days 台北展覽將會推出全新 Chiikawa 台灣夜市系列，將為 Chiikawa 人氣角色換上滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等台灣美食造型。大家記得緊貼 Chiikawa Days 展覽2026門票發售、日期、地點安排。 Chiikawa Days 展覽2026巡迴地點及時間表是？ Chiikawa 展覽2026年將會展開亞洲巡迴，首站 Chiikawa Days 台北展覽將於7月4日至9月27在華山1914文創園區舉行，至於其他亞洲巡迴地點及時間表則有待公布。 Chiikawa Days 台北展覽有什麼亮點？門票發售安排？ Chiikawa Days 台北特展由 Omolabo 主辦，與協力夥伴 Spiralcute、AllRightsReserved 攜手舉行，台北站按照 Chiikawa 香港特展的規模打造，帶來互動裝置，並特別設計全新 Chiikawa 台灣夜市主題展區和周邊產品。 今次 Chiikawa 台北展覽門票發售首波「特典套票」，在5月23日中午12時搶先開售及預約；一般全票將於6月6日中午12時起開售及預約，按此購票。 Photograph: Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved Chiikawa 台灣夜市系列有什麼款式？ Chiikawa 插畫家 Nagano 親筆創作的全新 Chiikawa 台灣夜市限定系列，角色化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶、刈包、蚵仔麵線、芋圓豆花、鹹酥大雞塊、雪花冰等小吃，各位 Chiikawa 粉絲必入手！更多詳情可瀏覽活動社交平台 Chiikawa Days 展覽香港站回顧 Chiikawa Days 展覽香港在2025年八月一連三個星期舉行，在 K11 Musea 地下 Muse Edition、六樓雕塑公園和海濱空間展岀逾百座立體雕塑、九米高巨型充氣雕塑和多個經典漫畫場景，加入不同互動體驗元素。插畫家 Nagano 特別為香港展覽創作限定 Chiikawa 飲茶系列公仔，引起搶購潮流。 繼續看： Swatch x AP 世紀聯乘「Royal Pop」手錶震撼登場 Jellycat 香港首間主題實體店五月開幕 全球率先開售2026夏季系列 2026香港足球盛會門票攻略

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率先看 Swatch x AP 世紀聯乘「Royal Pop」手錶登場 即看 AP x Swatch 「Royal Pop」香港發售日期、價錢、地點懶人包
Photograph: CH
繼與 Omega 和 Blancpain 合作後，潮流手錶品牌 Swatch 再次聯乘名錶品牌打造世紀聯乘系列，今次找來瑞士奢華腕錶品牌 Audemars Piguet（AP），在 Instagram 公佈聯手推出全新「Royal Pop」錶款，引發網絡議論紛紛！瑞士兩大製錶業巨頭 Swatch x AP 聯乘系列引發全球轟動，發售幾日前已經有大批人在店外排隊。粉絲必看我們的 AP x Swatch 懶人包，緊貼 AP x Swatch Royal Pop 聯乘系列發售日期、價錢及發售地點等詳情。 Swatch x AP 發售日期是何時？香港價錢是多少？ Swatch x AP 發售日期定為5月16日，官方網站正式公佈 AP x Swatch 香港價錢為$2,940到$3,150不等，掛繩配件價錢每條$340。 今次 Swatch x AP Royal Pop 系列發售門店地點是？可以網上購買嗎？限量發售嗎？ 2026年 Swatch x AP Royal Pop 系列發售門店地點共有六間分店，分別有尖沙咀圓方、K11 Musea、美麗華廣場、海港城、銅鑼灣啟超道、旺角朗豪坊分店，並非限量發售。每人每天在每間指定門市限購一支懷錶。留意今次 Swatch 聯名系列不設網上發售，配件掛繩則個別在網店發售，每位顧客每日最多可購買 3 件掛繩。相信開售會引起搶購潮，有大批人在店外大排長龍。有關今次 Swatch x Audemars Piguet Royal Pop 發售時間表及安排，請瀏覽 Swatch 香港網站及社交平台查詢。 View this post on Instagram A post shared by Time Out Hong Kong (@timeouthk) AP x Swatch Royal Pop 錶款設計有什麼顏色？ 今次 AP x Swatch 的預告貼文中表示這是「顛覆性的聯乘系列」，並為「配戴手錶的方式寫下全新定義」。從多個預告短片可見不同顏色的長繩帶，並強調「click clack」的聲音，令不少人估計 AP x Swatch 「Royal Pop」將會結合 Audemars Piguet 經典手錶「Royal Oak」的錶面和 Swatch Bioceramic 生物陶瓷物料，並復刻80面世的「Swatch Pop」陀錶設計。 Photograph: Courtesy Swatch 官方正式公佈 AP x Swatch Royal Pop 款式顏色，正如坊間預測，設計以 Swatch Pop 和 pop art 普普藝術為靈感，向 Audemars Piguet 經典 Royal Oak 皇家橡樹系列致敬。AP x Swatch Royal Pop Bioceramic 生物陶瓷懷錶系列共推出八款顏色，包括 Otto Rosso 粉紅色、Green Eight 綠色、Blaue Acht 青檸綠色配淺藍、Lan Ba 藍色、OTG Roz 青綠配黃色和粉紅色、Huit Blanc 白配彩色時標、Ocho Negro 黑白和 Orenji Hachi 海軍藍色配橙色時標。 Swatch x AP 聯乘錶每一隻都配備透明底蓋，可部分欣賞到機芯設計，除了不同配色之外，更提供了兩種不同版本供選擇！Lépine 風格懷錶的錶冠位於12點鐘位置，時間顯示簡化為兩根指針，共有六款；至於 Savonnette 風格懷錶的錶冠位於3點鐘位置，共有兩款，錶盤6點鐘位置設有小秒盤。 ...
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香港週末好去處活動推介

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美國政府公布 UFO 檔案網站 披阿波羅登月太空人 UFO 事件 神秘外星人真相將解密？

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美國政府公布 UFO 檔案網站 披阿波羅登月太空人 UFO 事件 神秘外星人真相將解密？
美國政府公布 UFO 檔案網站 披阿波羅登月太空人 UFO 事件 神秘外星人真相將解密？
Photograph: U.S. Department of War
日前美國政府公布 UFO 檔案，由美國國防部 UFO 網站發表首批過百份檔案文件及影像，破天荒披露從未曝光的「不明飛行物」（Unidentified Flying Object，簡稱 UFO）或「不明空中現象」（UFO Unidentified Anomalous Phenomena ，簡稱 UAP），消息一出震撼全球。由阿波羅登月太空人、美軍到個別目擊 UFO 事件記錄，在網上掀起對外星人存在的廣泛討論。 美國 UFO 網站有什麼資料？（附網站連結） 5月8日，美國國防部宣佈 UFO 解密網站 war.gov/UFO 面世，公開首批161個檔案，包括影片、相片及原始文件，披露數十年間外星生物、不明空中現象及不明飛行物相關的記錄。今次美國總統特朗普（Donald Trump）指示國防部公開美國 UFO 檔案，是基於公眾「極大關注」，以達至高透明度。  Photograph: U.S. Department of War 美國 UFO 公布檔案有什麼怪異現象？ 美國 UFO 解密網站匯聚自1940年代至今的記錄，當中最為矚目的是阿波羅登月太空人表示目睹不明飛行現象。1969年，阿波羅11號（Apollo 11）太空人 Buzz Aldrin 接受訪問時指出觀察到「一道相當明亮的光源」；其後阿波羅12號（Apollo 12）太空人 Alan Bean 的報告中，描述在太空看到「粒子」和「閃光」看似「在逃避月亮」，檔案照片也疑似拍攝到一道不明的閃光；阿波羅17號（Apollo 17）報告同樣記錄目擊閃光現象，不過補充光源也可能是冰塊碎片反射而成。 Photograph: U.S. Department of War 此外，FBI 文件記錄2023年九月一名無人機飛行員目擊「線狀物體」與「光芒」出現在空中，可看到「光中的條紋」，並表示「看到五到十秒後光線熄滅，之後整個物體消失」。資料記錄在不同地區如日本、北美、中東、東海等出現不明飛行物，由八角星形到欖球形狀都有。 今次美國 UFO 公佈資料中，究竟有沒有外星人存在的可能？ 在美國公佈 UFO 檔案短短12小時內，網站已經錄得全球340萬點擊，反應非常熱烈。雖然美國 UFO 解密網站引起全球關注，不少人質疑檔案資料的真偽，以及美國政府公佈 UFO 記錄背後用意是否出於政治原因。而對於 UFO 現象與外星人存在與否，美國政府並沒有任何定論或表態，只是歡迎私營企業及各界分析研究。 美國政府會公布更多 UFO 檔案嗎？  未來美國 UFO 解密網站將會陸續釋出更多檔案，各位 UFO 愛好者可以密切關注。 繼續看： 全球關注 Swatch x AP 世紀聯乘普普藝術懷錶系列 未發售已引發世界各地排隊潮？ 蓮香樓上環新店開幕：保留傳統手推點心車、大水煲 Jellycat 香港首間主題實體店開幕  
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