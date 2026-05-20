來自新加坡的室內運動競技場 Xventure 進駐康怡廣場，佔地近兩萬平方呎的空間設有九大主
夏天踏入雨季，香港天氣更趨不穩定。永遠在放假的日子才下雨甚至打風，把計劃好的行程都打亂？談到室內好去處香港有不少好選擇，即使不能到郊外行山或海灘暢泳，留在室內也可以玩得開開心心。除了去戲院看電影之外，我們為你搜羅最好玩的香港室內好去處，無論情侶或朋友都會喜歡。以下的週末室內活動適合親子、情侶到訪，不怕日曬雨淋，玩盡每一天！
來自新加坡的室內運動競技場 Xventure 進駐康怡廣場，佔地近兩萬平方呎的空間設有九大主
全城流行懷舊 rave 狂歡派對，米芝蓮推介人氣點心品牌添好運將於5月23日舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，打造熱鬧氣氛。當晚7時至10時，添好運尖沙咀 K11 Art Mall 分店將會邀請 DJ Beat Friday 到場打碟，為你送上60至00年代的經典粵語流行曲大串燒，讓大家可以一邊享受熱辣辣出爐點心，一邊盡情勁歌熱舞。
參加派對可享用「懷舊點心系列」一套五款點心，同時以自助形式無限享用指定點心、甜品、飲品及一支添好運自家品牌啤酒。門票每位$500，凡在過去30天內曾惠顧添好運，即可登記並預訂，名額有限，先到先得，立即購票。
今年五月，添好運延續對保留傳統工藝的初心，邀請點心泰斗符星師傅夥拍添好運團隊，推出期間限定的「添好運懷舊點心系列」，重現幾近失傳的古法手藝。五款款經典美食包括油粒粒果仁豬油包、欖仁冰肉千層糕、XO 醬鵪鶉蛋燒賣、豬油撈飯和家鄉銀針粉，帶你重新品味50、60年代老香港風味，由即日至6月30日在香港全線添好運供應。
即日至8月9日，M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。
即日至8月30日，油街實現藝術空間帶來香港藝術家陳惠立的全新個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」，作為年度重點項目「油街焦點」的展覽之一。陳惠立的全新個展延續他經典的「游泳」系列，靈感源自世界各地跨時空的浴場文化，在油街玻璃屋建構一個虛實交融的「浴場」，探討浴場如何承載身體與心靈的雙重淨化，並延伸至自我與社交連結的多重意義。
全新1：1李小龍雕像「Be Like Water」登陸佐敦恆豐中心（1樓及 UG 層），地點前身為李小龍1941年返港後的童年居所 Katherine Building 原址，別具意義。此外，影迷必看五月限定「李小龍：歸來——85年後」展覽，現場展出多幅私人收藏從未曝光的珍貴菲林照片及經典海報，以及李小龍曾擁有的名車。恒豐中心李小龍展覽及雕像免費開放參觀，毋須預約，影迷不妨去朝聖。展覽由 hmvod 聯合策劃，並獲李小龍基金會、Spaceship Design Limited、Knight Frank 全力支持。
由即日至2026年8月31日，香港故宮文化博物館舉行埃及主題展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」。香港故宮埃及展帶來七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的過百件古埃及瑰寶，由雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨到動物木乃伊等。
啟德體育園保齡球場 Top Bowl Tenpin Bowling 逾四萬呎，是九龍區規模最大型的保齡球館。Top Bowl 設有40條世界競技級保齡球道，更有酒吧、桌球和 KTV 區，適合朋友聚會。
日本最大室內遊樂園 Tokyo Joypolis 經營商 CA Sega Joypolis 開設首間海外旗艦店，Joypolis Sports 香港旗艦店在啟德體育園打造樓高五層的空間。佔地近30,000平方呎，Joypolis Sports 匯聚超過20個遊樂設施和項目，融合科技和創新娛樂。場內匯聚三大主題區，「Ninja Dojo」主題區結合日本忍者元素和全球大熱的 Ninja Warrior 運動概念，讓你挑戰日本忍術訓練；「Sonic Stadium」超音鼠運動主題互動遊樂場設備不同家庭娛樂設施，包括密封式氣墊彈床「Air Dome」；「Future Arena」主題區帶來創新科技娛樂體驗，包括搭配 MR 混合實境技術的「Valo Arena」運動遊戲。
另外一樓紀念品店售賣一系列的聯乘產品及紀念品，並定期與人氣角色合作；四樓的「餓虎藏龍」餐廳酒吧白天是運動主題餐廳，夜晚化身為餐廳酒吧，半開放式露台更可以眺望啟德主場館的景色。
位於荔枝角的 PowerPlay Arena 是不錯的室內好去處，這裏有飄移車遊戲中心，還設備競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、夾公仔機等，是不錯的下雨好去處。
香港首個室內匹克球體驗空間 Bay Pickle 2024年進駐銅鑼灣，結合運動和娛樂體驗，讓你大玩美國新興大熱運動「匹克球」（pickleball）。Bay Pickle 由美國匹克球大聯盟 Major League Pickleball（MLP）創辦人 Steve Kuhn，聯同多位拍檔共同成立，為香港運動界引入 pickleball 這項新興運動。這個 pickleball 香港好去處佔地2,000平方呎，符合國際標準的專業球場空間面積近880平方呎，提供匹克球及球拍租借服務，並有經驗豐富的專業教練團隊在場，提供兒童及精英訓練課程。
場內設有特色美食吧及休憩區，由美式薄餅店 Carbs 及曲奇店 Cookie DPT 供應美食和飲品。有興趣預約訂場及登記成為會員，可以瀏覽 Bay Pickle 香港網站。
不論是下雨天或是淡季，大可以到 Snow & Surf 滑雪及滑浪室內好去處。全場超過一萬呎。滑雪區設有兩部大型滑雪練習機、大斜台及跳台，有雙板滑雪及單板滑雪可選。滑浪區的大型滑浪機可調節水溫及水壓，冬天可供應暖水，在場更有專業導師指導，絕對是下雨好去處。
座落在尖沙咀鬧市之中，由韓國人主理的韓式自拍館2024年開幕，帶來玩味十足的電梯閉路電視主題房間！Moment 韓式自拍館共有四大自拍房，包括小清新米色背景和藍色背景的「人生四格」房間、高角度紅色房間和韓國大熱升降機間。現場裝潢設計滿佈霓虹燈飾和打卡鏡面牆，供應大量頭飾和道具供應，包括卡通帽、Y2K 黑超眼鏡、生日主題配飾、可愛手套等，不論是三五知己或是情侶都能盡情打卡拍照。
想體驗射箭又怕日曬雨淋？室內射箭場「領先射箭」，讓你輕鬆在市區玩射箭！由幾位本地年輕射箭愛好者開創，領先射箭設有多個箭靶及靶道等設備。你可以報名參加射箭課程，獲獎無數的箭藝教練徐斌銓教授反曲弓射箭課程，除了兒童班、親子班及成人班之外，更細分不同程度的課程讓大家參加。如果你從未有接觸過射箭的話，教練會由基本設備、場內規矩到射箭姿勢逐一講解，不妨來這裏與朋友即場較勁！
Play Park 佔地兩層空間，共60,000平方呎，集合多種休閒及娛樂體驗， 進駐得獎兒童室內遊樂場 Kiztopia、室內遊樂場歡樂天地、手工藝體驗等等，晴天雨天都可以盡興。
遍佈全球多個地區，樂高探索中心是專為親子活動而設的場地。香港樂高探索中心面積達30,000平方呎，設有十個主題園區，更設有咖啡室和禮品店。
下雨天令你的心情很煩躁？不如到 Ryze 彈床樂園盡情彈跳發洩吧！Ryze 是香港首個室內極限運動遊樂場，兩層空間佈滿彈床、海綿池和盪繩，
源自新加坡的兒童遊樂場 Kiztopia 落戶沙田新城市廣場，在佔地12,000呎的遊樂場設置15個遊樂體驗區域，更有派對房、打卡區和小熊咖啡店，絕對是一站式的親子放電室內好去處。
VAR Live 遍佈香港、台灣及世界各地，帶 VR 迷投入不同的遊戲世界裏。位於荔枝角的體驗館特設模擬真實爆炸和物理振動效果的地台，遊戲採用特製震動裝備，打造 4DVR 效果。
佔地5,700平方呎，Jello & Mellow 的多功能互動空間以夢幻仙境為靈感，讓大人小朋友仿如進入北歐似的奇幻世界，一同享受親子歡樂時光。
店內菜單不乏以小孩角度出發而設計的選擇，堅持採用新鮮食材呈獻色彩繽紛又健康的美饌，絕對能為小朋友送上美味驚喜。大人們亦可好好享受豐富多元的菜式，如不同種類的小食、麵食及薄餅等；另有一系列精彩的飲品選擇，全方位滿足大人及小朋友的喜好，也是舉行兒童生日會、私人聚會、活動工作坊等活動的理想場地。
Crossfire Arena 是以夜光為主題的室內遊樂場，除了泡泡足球，Crossfire 還有一系列加入夜光元素的遊戲如攻防箭、閃避球、激光劍，最適合開派對。
若你被喪屍圍攻，有信心能逃出生天嗎？自認是勇士的話，不如到 Sandbox VR 體驗超真實實景遊戲。位於尖沙咀和銅鑼灣的 Sandbox VR 場地結合最先進的 VR 技術及即時動作捕捉系統，讓玩家進入遊戲世界，感受圍剿喪屍鬼怪和臨陣殺敵的刺激感。各位不妨跟三五知己組隊，齊齊衝鋒陷陣。不論走進陰森空間還是登上宇宙，隨時讓你叫破喉嚨呢！有興趣的朋友可以預約舉行生日派對、團隊活動和私人環節。
佔地8,000呎，位於荃灣愉景新城的 Childlike 童心樂園設有11大主題區，四大體驗包括全港首個 Uniqlo x 角落生物款式 T-shirt Mix & Match 造型攝影館、水上漂流、VR 跳彈床、充氣彈床及 war game，小朋友可以大玩波波池和滑梯，盡情放電！
無論春夏秋冬，去溜冰場可以感受冬日氣息，夏天去消暑更棒！跟着我們去香港溜冰場推薦熱點，為你整合溜冰場價錢及特色，讓你尋找適合自己的溜冰好去處。不如約定家人和朋友一起下場大顯身手，在週末消遣時間吧。
War Zone 位於荔枝角室內 wargame 射擊競技場地，佔地兩萬呎，共有三個超實境野戰區及氣槍工場，同時有攝影棚及測試場地，你可以選擇不同遊戲項目和遊戲模式。
佔地過萬呎，浩海立方探游館設有光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR 海洋探秘之旅、水母學堂、海洋兒童樂園等主題區及餐飲區，不用去海洋公園也可以看水母！
在 Lost Hong Kong 裏，大家可以嘗試真實的密室解密遊戲。玩家被困在房間裏，每個房間都有特定主題場景，由恐怖到冒險都有，需在限時內解決連串謎題才能逃脫。場內有不同房間選擇，難度各有不同，由回到九龍寨城改寫歷史到探索神秘的金銀島，在雨天玩特別有氣氛。
人氣日本遊戲機中心 Namco 的九龍灣分店，總面積超過8,600呎，德福廣場分店以「運動」為主題，不要錯過「Sportainment Arena」運動遊樂競技場，設有九個運動園區包括球類對戰，大人細路都不妨來挑戰自己！
香港攀爬樂園（Hong Kong Climbing Park）2019年開幕，是香港少數的大型室內攀石場所，設有領攀（lead climb）及頂繩攀爬（top rope）等八至10米高的「長線」攀石路線，並設有自動保護系統，就算是初學者或小朋友都可以安全完成挑戰。香港攀爬樂園天花採用透明玻璃，自然採光下讓你於冷氣房也能感受戶外攀石場的氣氛。大家也可體驗一下他們的抱石場、忍者關卡及健身室。
位於港島西，Sooper Yoo 是體育主題的大型室內娛樂空間，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲，由大型攀爬障礙迷宮到一級方程式單車比賽，激發小朋友的運動細胞和創意。
Super Sports Park 鄰近奧海城，佔地約50,000平方呎，提供超過20項激發體能的遊戲運動。除了遊戲體驗，場內設有餐廳，打造親子放電好去處。
大館是香港其中一項最重要的歷史古蹟活化計劃。建築群內包括三項法定古蹟—前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄，為你帶來一個充滿歷史文化氣息的氛圍。你可從各種形式的導賞團、歷史故事空間、多元化的教育活動和以歷史文化為主題的展覽探索這裏逾170年的歷史。除此之外，大館亦提供各種生活休閒娛樂，包括美食餐飲、典藏書籍、精緻禮品和訂製服飾等商店；商店亦會舉辦文化活動、文青工作坊，配合大館一連串的歷史文化及當代藝術節目，使得大館文化體驗之旅變得更豐富精彩。
西九文化區 M+博物館自2021年開幕以來，可說是成為香港最受歡迎的博物館之一。 除了看藝術展覽外，這裏擁有不少打卡位和人氣餐廳。以下推介 M+必到打卡位和商店，另外除了交通及泊車安排，M+博物館的入場費及開放時間資訊亦記得要留意，週末不妨來一趟藝術半日遊。
坐落西九文化區海濱，香港故宮樓高七層，帶來故宮珍藏。博物館裏九個展廳以嶄新手法展出中國藝術文物藏品，希望連繫古今中外的文化交流。以下推介博物館的展品亮點、打卡位、餐廳及禮品店，無論是古物愛好者還是打卡達人，預約購票前先看看我們的指南吧！
香港藝術館是香港首個公營美術館，館藏數量超過17,000件，從本地藝術創作、中國書畫、到西方的經典文物都一應俱全，展館還會不時舉辦專題展覽，讓大家能充分體驗到世界各地的藝術文化精髓。自2015年起，藝術館開展了歷時三年的擴建及修繕工程後重新開幕。改裝後的外貌是由灰色波浪形水泥牆建成，極具現代感；而展館的內部空間則擴闊逾四成，展廳數目更由七個增添到12個，當中包括新設的「香港藝術」專廳、已故中國著名現代畫家吳冠中的藝術廳，以及一個樓高九米的雙層展廳，以作展示巨型藝術品之用。另外，藝術館頂層加建了三面落地大玻璃，讓大家可一邊感受多姿多彩的藝術氛圍，一邊欣賞維多利亞港的醉人美景。
CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館）是南豐紗廠保育項目之一，策展不同多元化項目包括展覽與共學計劃，主題圍繞編織創意。
擁有過百年歷史，大坑舞火龍是香港具代表性的傳統習俗，每逢中秋節時期巡遊穿梭於大坑的街道。大坑火龍相傳起源於古代，村民為了驅趕瘟疫舞動火龍，漸漸形成本地一年一度的中秋街盛事，吸引本地及海外遊客朝聖。
大坑火龍文化館前身是孔聖義學，自晚清時期起落成，獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，現活化為文化館，2022年秋季正式開幕。大坑火龍文化館設有展覽館展示火龍紮作工藝及歷史，提供免費導賞服務（須預約），一至二樓是客家菜餐廳和活動空間，大家要支持一下本地文化！
美荷樓為香港僅存的舊式公共房屋，前身是下置大廈，去年則榮獲得聯合國教科文組織UNESCO亞太區文物古跡保護榮譽獎。美荷樓是於1954年一場大火後，因徒置五萬四千災民而建成的建築物，因此亦是本地歷史上重要的一環。今天，除是青年旅舍外，美荷樓亦是載有公共房屋歷史博物館。在重建以前，美荷樓的單層街市曾是最具香港特色的景點之一。
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