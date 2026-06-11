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香港世界盃直播2026懶人包：商場世界盃免費直播地點、ViuTV 及 Now TV 直播時間表

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
Citywalk 2
Photograph: Courtesy Sino Group | Citywalk 2
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世界盃2026開鑼，香港球迷準備好為自己心愛的球隊打氣嗎？想緊貼世界盃賽事最新消息，當然要看世界盃直播。今年世界盃賽事時間大多是香港時間的凌晨時分，多個香港商場及酒吧食肆提供世界盃2026直播，部分更推出24小時開放，想知道2026世界盃免費直播地點或是世界盃網上直播選擇，即看以下的香港世界盃直播2026懶人包。繼續看2026世界杯賽程時間表指南

2026世界盃直播電視頻道：ViuTV 世界盃免費直播

如果想安坐家中看世界盃2026免費直播，可以透過 ViuTV 觀看部分賽事。ViuTV 世界盃免費直播25場賽事，你可以在 ViuTV 99台及網上平台與大家看揭幕戰小組賽到決賽，一起見證世界盃2026冠軍誕生。立即瀏覽 ViuTV 世界盃直播時間表。

Photograph: Courtesy ViuTV

2026世界盃直播電視頻道：Now TV 世界盃直播收費

忠實球迷想收看全部 FIFA 世界盃2026直播賽事，可以訂購 Now TV 世界盃賽事通行證（$580至$980）。FIFA 世界盃2026直播賽事將於 Now TV 頻道616、頻道617、頻道618及/或頻道619播放，在 Now TV 服務上提供點播重溫則計劃將於相關賽事直播後24小時內上架。

Olympian City
Photograph: Courtesy Sino MallsOlympian City

世界盃直播香港好去處推介有什麼？

由6月12日至7月20日，將軍澳 MCP 新都城中心聯同 Now TV 及 ViuTV，在商場二期1樓天幕廣場巨型主題觀戰區特別增設280吋巨型 4K 電視屏幕，全程直播104場賽事，大家可以24小時全日觀看世界盃直播！

世界盃期間，奧海城430吋大電視將會足本直播世界盃2026全部104場賽事，並破天荒在全部44場早場賽事均設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品。荃新天地二期1樓亦會同步高清轉播，並舉行多項合家歡足球活動。屯門市廣場540吋大電視將會直播104場賽事，商場更帶來 PS5足球對戰體驗區及其他活動。

啟德體育園獲得 Now TV 支持，在啟德零售館2的中庭大電視免費直播超過30場世界盃賽事，按此瀏覽啟德世界盃直播時間表。

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