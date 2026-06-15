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FIFA World Cup 2026
Photograph: Justin Setterfield/AFP | Spain vs Cabo Verde/Group H/FIFA World Cup 2026
Photograph: Justin Setterfield/AFP

2026世界盃精華難忘時刻回顧 佛得角爆冷逼和西班牙 40歲門將奮身狂擋27次射門、Meme 圖誕生

國際矚目體育盛事

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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四年一度的世界盃2026（FIFA World Cup 2026）由今月起開鑼，分別在美國、加拿大、墨西哥三個國家舉行過百場賽事，香港同步直播。今年首次由32支擴軍至48支國家隊上演激烈競賽，分組賽進行地如火如荼，由開幕禮、世界盃賽事場內到場外，都出現了讓人難以忘懷的瞬間。由首次出戰世界盃的非洲佛得角隊爆冷逼和西班牙，40歲老將奮身狂擋27次射門，到南非隊的迷茫表情爆笑 meme 圖，我們一起回顧世界盃2026精華時刻。

2026世界盃精華難忘時刻回顧

佛得角爆冷逼和西班牙 40歲門將 Vozinha 奮身狂擋27次射門

佛得角爆冷逼和西班牙 40歲門將 Vozinha 奮身狂擋27次射門
佛得角爆冷逼和西班牙 40歲門將 Vozinha 奮身狂擋27次射門
Photograph: Justin Setterfield/AFP

2026世界盃分組賽非洲國家佛得角（Cabo Verde）對西班牙，首次參加世界盃卻爆冷0比0逼和強隊。震撼全球的功臣是佛得角門將 Vozinha，現年40歲的他首次參加世界盃，卻是今屆參賽最年長的球員之一，各地球迷賽前應該想不到這名老將會奮身狂擋西班牙隊27次射門，包括七次關鍵皮撲救，並獲選為全場最佳球員。Vozinha 在賽前的 Instagram 追蹤人數為46,000名，在比賽後急升至超過500萬追蹤者，勢不可擋！

世界杯揭幕戰墨西哥 vs 南非 遭罰紅牌南非球員迷茫表情成爆笑 Meme 圖

世界杯揭幕戰墨西哥對戰南非成為全球關注的賽事，墨西哥最終以2:0勝出，不過賽事焦點落在兩隊共獲罰多達三張紅牌（兩名南非球員及一名墨西哥球員）。當巴西球證 Wilton Sampaio 解釋發出紅牌的原因時，南非球員疑似聽不懂球證的發音，臉上紛紛露出不解的表情，成為世界盃2026的瘋傳 meme 圖，非常搞笑。

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2026世界盃開幕禮精華：世界盃主題曲女王 Shakira 演唱新曲〈Dai Dai〉 《Kpop 獵魔女團》Ejae 首亮相

2026世界盃開幕禮精華：世界盃主題曲女王 Shakira 演唱新曲〈Dai Dai〉 《Kpop 獵魔女團》Ejae 首亮相
2026世界盃開幕禮精華：世界盃主題曲女王 Shakira 演唱新曲〈Dai Dai〉 《Kpop 獵魔女團》Ejae 首亮相
Photograph: YouTube/FIFA

2026世界盃開幕禮在6月11日和12日當地時間，分別在三個主辦國舉行，匯聚星光熠熠的表演陣容。墨西哥開幕禮上，最為矚目的表演嘉賓必定是南美天后 Shakira 和 Burna Boy 演唱2026世界盃主題曲〈Dai Dai〉，現場勁歌熱舞；而《Kpop 獵魔女團》爆紅的韓裔歌手 Ejae 與意大利傳奇歌手 Andrea Bocelli 合唱了世界盃2026官方主題曲〈DNA〉，全場氣氛高漲。（立即重温 FIFA 世界盃 YouTube 影片

2026世界盃開幕禮精華：Katy Perry、Lisa 現身美國開幕禮輪流獻唱

2026世界盃開幕禮精華：Katy Perry、Lisa 現身美國開幕禮輪流獻唱
2026世界盃開幕禮精華：Katy Perry、Lisa 現身美國開幕禮輪流獻唱
Photograph: YouTube/FIFA

美國世界盃2026開幕禮在洛杉磯的索菲體育場（Los Angeles Stadium）舉行，體育場耗資超過50億美金打造而成，是全球最昂貴體育場館之一。世界盃開幕禮當日，Katy Perry 與10歲挪威歌手 Tius Luka 演唱充滿期盼和好奇心的〈Wonder〉；Blackpink 成員 Lisa 與 Anitta 和 Rema 帶來快歌〈Goals〉

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2026世界盃開幕禮精華：加拿大開幕禮大力神盃裝置漏氣尷尬「甩轆」

2026世界盃開幕禮精華：加拿大開幕禮大力神盃裝置漏氣尷尬「甩轆」
2026世界盃開幕禮精華：加拿大開幕禮大力神盃裝置漏氣尷尬「甩轆」
Photograph: YouTube/FIFA

加拿大世界盃開幕禮同樣邀請一眾著名音樂人 Alanis Morissette、Alessia Cara、Michael Bublé、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream、 William Prince 等等全力獻唱，不過場內觀眾席出現許多空位，氣氛略顯冷清。此外，人氣歌手 Jessie Reyez 和 Elyanna 演唱〈Illuminate〉期間，舞台中央的巨型大力神盃充氣裝置升起後，部分布幕掉落導致內部結構外露，最後主辦單位將獎杯裝置降落，場面有點尷尬，也引起網民熱議。

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