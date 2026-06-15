四年一度的世界盃2026（FIFA World Cup 2026）由今月起開鑼，分別在美國、加拿大、墨西哥三個國家舉行過百場賽事，香港同步直播。今年首次由32支擴軍至48支國家隊上演激烈競賽，分組賽進行地如火如荼，由開幕禮、世界盃賽事場內到場外，都出現了讓人難以忘懷的瞬間。由首次出戰世界盃的非洲佛得角隊爆冷逼和西班牙，40歲老將奮身狂擋27次射門，到南非隊的迷茫表情爆笑 meme 圖，我們一起回顧世界盃2026精華時刻。