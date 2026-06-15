佛得角爆冷逼和西班牙 40歲門將 Vozinha 奮身狂擋27次射門
2026世界盃分組賽非洲國家佛得角（Cabo Verde）對西班牙，首次參加世界盃卻爆冷0比0逼和強隊。震撼全球的功臣是佛得角門將 Vozinha，現年40歲的他首次參加世界盃，卻是今屆參賽最年長的球員之一，各地球迷賽前應該想不到這名老將會奮身狂擋西班牙隊27次射門，包括七次關鍵皮撲救，並獲選為全場最佳球員。Vozinha 在賽前的 Instagram 追蹤人數為46,000名，在比賽後急升至超過500萬追蹤者，勢不可擋！
2026世界盃分組賽非洲國家佛得角（Cabo Verde）對西班牙，首次參加世界盃卻爆冷0比0逼和強隊。震撼全球的功臣是佛得角門將 Vozinha，現年40歲的他首次參加世界盃，卻是今屆參賽最年長的球員之一，各地球迷賽前應該想不到這名老將會奮身狂擋西班牙隊27次射門，包括七次關鍵皮撲救，並獲選為全場最佳球員。Vozinha 在賽前的 Instagram 追蹤人數為46,000名，在比賽後急升至超過500萬追蹤者，勢不可擋！
世界杯揭幕戰墨西哥對戰南非成為全球關注的賽事，墨西哥最終以2:0勝出，不過賽事焦點落在兩隊共獲罰多達三張紅牌（兩名南非球員及一名墨西哥球員）。當巴西球證 Wilton Sampaio 解釋發出紅牌的原因時，南非球員疑似聽不懂球證的發音，臉上紛紛露出不解的表情，成為世界盃2026的瘋傳 meme 圖，非常搞笑。
2026世界盃開幕禮在6月11日和12日當地時間，分別在三個主辦國舉行，匯聚星光熠熠的表演陣容。墨西哥開幕禮上，最為矚目的表演嘉賓必定是南美天后 Shakira 和 Burna Boy 演唱2026世界盃主題曲〈Dai Dai〉，現場勁歌熱舞；而《Kpop 獵魔女團》爆紅的韓裔歌手 Ejae 與意大利傳奇歌手 Andrea Bocelli 合唱了世界盃2026官方主題曲〈DNA〉，全場氣氛高漲。（立即重温 FIFA 世界盃 YouTube 影片）
加拿大世界盃開幕禮同樣邀請一眾著名音樂人 Alanis Morissette、Alessia Cara、Michael Bublé、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream、 William Prince 等等全力獻唱，不過場內觀眾席出現許多空位，氣氛略顯冷清。此外，人氣歌手 Jessie Reyez 和 Elyanna 演唱〈Illuminate〉期間，舞台中央的巨型大力神盃充氣裝置升起後，部分布幕掉落導致內部結構外露，最後主辦單位將獎杯裝置降落，場面有點尷尬，也引起網民熱議。
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