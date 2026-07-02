WhatsApp 新推用戶名稱功能 對話免透露電話號碼私隱！ 即看專屬 WhatsApp 用戶名稱預留設定教學

現代人社交網絡日益廣闊，Instagram、Facebook 和 WhatsApp 等多個社交應用程式五花八門，大家分享個人生活和聯繫的方式更加便利，但同時令人更加關注保護私隱的議題。平日在 WhatsApp 聯絡同事、客戶、商戶或新認識的朋友，都需要電話號碼尋找用戶才能展開對話，感覺向陌生人透露自己的個人資料有點不自在？WhatsApp 全新推出專屬用戶名稱功能，以後訊息對話都不怕洩漏個人私隱！大家今月由即日起可設定預留專屬 WhatsApp 用戶名稱，即看 WhatsApp 用戶名稱功能懶人包！

全新 WhatsApp 用戶名稱功能是什麼？

為進一步提升應用程式的私隱保障，WhatsApp 推出全新用戶名稱功能，只要設定專屬的用戶名稱（username），其他用戶首次聯絡你的時候，必須知道你的用戶名稱，而當你第一次傳訊息給用戶或商家時，他們不會再看到你的電話號碼。WhatsApp 不會提供公開名冊供人瀏覽，也不會主動推薦聯絡人。此外，用戶更可以控制誰能在 WhatsApp 上透過用戶名稱聯絡你，透過選用用戶名稱密鑰功能，對方必須知道這組密鑰才可以傳訊息給你。

WhatsApp 用戶名稱功能啟用日期是何時？

WhatsApp 將在今年未來幾個月內逐步推出用戶名稱功能，當此功能在你的所在國家或地區開放使用時，將會在 WhatsApp 獲得通知。

Photograph: Courtesy Meta | WhatsApp 用戶名稱設定

如何設定 WhatsApp 用戶名稱？為什麼要預留名稱？

WhatsApp 全球擁有超過30億用戶，相信許多用戶名稱難免會重複，所以 WhatsApp 提早開放預留個人用戶名稱，讓每人都有機會選到心水的名稱。WhatsApp 用戶名稱設定非常簡單，由即日起只要在最新版本的 WhatsApp 前往「設定」 > 「帳戶」 > 「用戶名稱」，即可預留自選的 WhatsApp 用戶名稱；如果沒有靈感的話，也可以試一試用戶名稱產生工具，讓系統為你度身訂造專屬名稱。

企業和組織可以在 WhatsApp 認領 Instagram 或 Facebook 用戶名稱？

WhatsApp 支持創作者、小型企業和組織在網絡上保持一致的品牌形象，因此讓相關用戶能在 WhatsApp 認領目前使用的 Instagram 或 Facebook 用戶名稱。

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