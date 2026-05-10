Swatch x AP 世紀聯乘「Royal Pop」手錶震撼登場 即看 AP x Swatch 「Royal Pop」香港發售日期、價錢、地點懶人包

繼與 Omega 和 Blancpain 合作後，潮流手錶品牌 Swatch 再次聯乘名錶品牌打造世紀聯乘系列，今次找來瑞士奢華腕錶品牌 Audemars Piguet（AP），在 Instagram 預告聯手推出全新「Royal Pop」錶款，引發網絡議論紛紛！究竟 Swatch x AP 聯乘系列會帶來什麼手錶產品呢？粉絲必看我們的 AP x Swatch 懶人包，緊貼 AP x Swatch Royal Pop 聯乘系列發售日期、價錢及發售地點等詳情。

Swatch x AP 發售日期是何時？香港價錢是多少？

Swatch x AP 發售日期定為5月16日，目前 AP x Swatch 香港發售詳情及價錢有待公布。

今次 Swatch x AP Royal Pop 系列發售門店地點是？可以網上購買嗎？

根據香港官網，2026年 Swatch x AP Royal Pop 系列發售門店地點共有六間分店，分別有尖沙咀圓方、K11 Musea、美麗華廣場、海港城、銅鑼灣啟超道、旺角朗豪坊分店，按照以往 Swatch 聯名發售安排可能不設網上發售。有關今次 Swatch x Audemars Piguet Royal Pop 發售時間表及安排，請瀏覽 Swatch 香港網站及社交平台查詢。

AP x Swatch Royal Pop 錶款設計有什麼特色和顏色？

今次 AP x Swatch 的預告貼文中並未有透露 Royal Pop 錶款設計，只是表示這是「顛覆性的聯乘系列」，將「歡欣大膽的風格和積極挑戰的信念和精湛製錶工藝結合」，並為「配戴手錶的方式寫下全新定義」從多個預告短片可見不同顏色的長繩帶如青綠、粉紅、深藍、藍紫等，並強調「click clack」的聲音，令外界對 AP x Swatch Royal Pop 錶款有不同的推測。

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不少人估計 AP x Swatch 「Royal Pop」將會結合 Audemars Piguet 經典手錶「Royal Oak」的錶面和 Swatch Bioceramic 生物陶瓷物料，並復刻80面世的「Swatch Pop」陀錶設計，可以隨意拆除錶面乘成為掛頸陀錶或佩戴在服飾上。想掀開 AP x Swatch Royal Pop 的神秘面紗？大家密切關注 Swatch 最新消息。

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