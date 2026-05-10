美國政府公布 UFO 檔案網站 披阿波羅登月太空人 UFO 事件 神秘外星人真相將解密？

日前美國政府公布 UFO 檔案，由美國國防部 UFO 網站發表首批過百份檔案文件及影像，破天荒披露從未曝光的「不明飛行物」（Unidentified Flying Object，簡稱 UFO）或「不明空中現象」（UFO Unidentified Anomalous Phenomena ，簡稱 UAP），消息一出震撼全球。由阿波羅登月太空人、美軍到個別目擊 UFO 事件記錄，在網上掀起對外星人存在的廣泛討論。

5月8日，美國國防部宣佈 UFO 解密網站 war.gov/UFO 面世，公開首批161個檔案，包括影片、相片及原始文件，披露數十年間外星生物、不明空中現象及不明飛行物相關的記錄。今次美國總統特朗普（Donald Trump）指示國防部公開美國 UFO 檔案，是基於公眾「極大關注」，以達至高透明度。

Photograph: U.S. Department of War

美國 UFO 解密網站匯聚自1940年代至今的記錄，當中最為矚目的是阿波羅登月太空人表示目睹不明飛行現象。1969年，阿波羅11號（Apollo 11）太空人 Buzz Aldrin 接受訪問時指出觀察到「一道相當明亮的光源」；其後阿波羅12號（Apollo 12）太空人 Alan Bean 的報告中，描述在太空看到「粒子」和「閃光」看似「在逃避月亮」，檔案照片也疑似拍攝到一道不明的閃光；阿波羅17號（Apollo 17）報告同樣記錄目擊閃光現象，不過補充光源也可能是冰塊碎片反射而成。

Photograph: U.S. Department of War

此外，FBI 文件記錄2023年九月一名無人機飛行員目擊「線狀物體」與「光芒」出現在空中，可看到「光中的條紋」，並表示「看到五到十秒後光線熄滅，之後整個物體消失」。資料記錄在不同地區如日本、北美、中東、東海等出現不明飛行物，由八角星形到欖球形狀都有。

在美國公佈 UFO 檔案短短12小時內，網站已經錄得全球340萬點擊，反應非常熱烈。雖然美國 UFO 解密網站引起全球關注，不少人質疑檔案資料的真偽，以及美國政府公佈 UFO 記錄背後用意是否出於政治原因。而對於 UFO 現象與外星人存在與否，美國政府並沒有任何定論或表態，只是歡迎私營企業及各界分析研究。未來美國 UFO 解密網站將會陸續釋出更多檔案，各位 UFO 愛好者可以密切關注。