PayMe 用戶注意 5月14日起實施身份驗證新規定

作為香港人最常用的電子支付工具之一，PayMe 即將推出全新的身份驗證規定。如果你仍未更新個人資料，五月中起，電子錢包的部分功能或會受到限制。

滙豐銀行近日宣布，所有以該行信用卡為 PayMe 增值的用戶，必須在5月14日或之前提交香港身份證資料；否則帳戶內大部分主要功能將被暫停。這次系統更新主要為了加強帳戶安全，同時確保平台符合本地電子支付相關法規。

雖然不少用戶早已為提高消費上限而完成身份驗證，但如果你過往只以滙豐信用卡作快速增值，而從未提交身份證明文件，這次就必須留意了。若未能在限期前完成驗證，你的 PayMe 將會進入「休眠狀態」，並無法向朋友過數或收款，不能在商戶支付日常消費，也無法繳交帳單。換言之，日常依賴 PayMe 處理的大小事都會受到影響，就連派發電子利是，以及 Apple Pay、銀聯和轉數快等功能也會一併暫停，直到完成身份驗證為止。

值得留意的是，整個認證過程可於 PayMe 應用程式內完成，步驟相當簡單。你只需進入「設定」選單，點選「交易限額」，並按照畫面指示進行升級。過程中只需掃描香港身份證，並完成人臉辨識即可。至於早已完成身份驗證，或以銀行直接轉帳方式增值的用戶，服務將不受影響。

如果你仍未進行身份驗證，建議盡早花幾分鐘完成，以免在5月14日當天結帳時，遇到付款失敗的尷尬情況。

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