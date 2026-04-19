海洋公園水上樂園重開5月16日首100名入園將獲神秘禮品 DSE考生門票低至$72

季節性休園的海洋公園水上樂園2026年夏日重開，並推出限時優惠，DSE 考生門票低至$72，首100為入園更有會獲贈神秘禮物，與大家迎接炎炎夏日！即看海洋公園水上樂園重開日期、門票優惠及開放時間，別錯過這個消暑好去處。

2026海洋公園水上樂園重開日期是何時？

海洋公園水上樂園重開日期為2026年5月16日，每日開放時間請瀏覽官網。

海洋公園水上樂園重開優惠有什麼？

海洋公園水上樂園重開帶來多個優惠及活動，5月16日當日首100名入場可獲贈神秘禮物，數量有限，送完即止！由4月16日至5月16日，應屆 DSE 考生只需$72即可購買5月16日重開首日門票（原價$144），優惠門票數量限量3,000張。

Photograph: Courtesy Water World Ocean Park Hong Kong

此外，水上樂園推出「First Hon Summer激玩畢業祭」，由5月16日至6月30日讓大小朋友穿上特製的畢業袍，在珊瑚大堂或八彩天梯前，拍攝獨一無二的夏日畢業相；5月16日及17日，大家更可自備畢業袍，在兩個指定打卡位拍照留念，將照片上載至 IG 並標註水上樂園官方帳號（@waterworldoceanparkhk），即可獲贈小禮物一份。五月及六月期間，每逢星期六、日「衝浪先鋒」教練會穿上畢業袍，上演最強衝浪示範，水上樂園更會帶來放大版遊戲區，四款益智遊戲包括層層疊、西洋棋、連環四子棋及俄羅斯方塊拼圖。

海洋公園水上樂園門票票價多少？

由2026年4月16日至6月30日，即可以低至$98購買海洋公園水上樂園門票，入園日期為2026年5月16日至7月3日，立即購票。

海洋公園水上樂園

地點：香港仔黃竹坑道180號海洋公園

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