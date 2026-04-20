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4月30日起香港全面禁止電子煙！

各位電子煙民注意

Ann Chiu
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Ann Chiu
翻譯:
Winnie Lau
Hong Kong vape vaping
Photograph: Shutterstock
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倒數開始，距離死線只剩不到兩個星期。無論你是堅定不移的「誓死守護電子煙」派，還是打算直接妥協「重投傳統香煙懷抱」的一群，無可否認的是，來到4月30日，香港的夜生活及大家的消遣習慣將迎來極大改變。

作為香港政府最新控煙政策的一部分，四月底起，香港將全面禁止在公眾地方使用電子煙及加熱煙產品。即使只管有少量作自用用途，亦將定額罰款三千元，是現行違例吸煙罰款的兩倍！若管有較大數量更有機會被罰款五萬元，甚至被檢控，最高監禁六個月。

竟「少量」和「大量」如何界定？任何人只要隨身攜帶超過五個電子煙彈、五毫升電子煙油，或超過100支加熱煙支或卷草本煙，即面臨最高刑罰；低於此數量的則屬「少量」，會被定額罰款三千元定額罰款。值得留意的是，市面上一支普通即棄電子煙通常已裝有約六至七毫升煙油，換言之，隨身攜帶一支便可能已經超標，稍一不慎便容易誤墮法網。

事實上，由4月30日起，香港針對電子煙的規管將比大眾預期中嚴厲。簡單來說，只要在任何公共場所攜帶一部「已啟動並隨時可用」的電子煙，即屬違法。這項規定涵蓋所有電子吸煙裝置、加熱煙及草本煙。不過，目前政府尚未禁止在私人空間內吸食電子煙，所以大家那些「水果味煙霧」，最好還是留在自己家中享用。

Vape ban Hong Kong
Photograph: Shutterstock

準備來港旅遊的朋友也要注意，這項全面禁令同樣適用於非本地居民旅客同樣不得在公眾地方攜帶或使用電子煙。即使只作個人用途，將另類吸煙產品帶入香港境內亦屬違法行為。

順帶一提，由於政府認為調味煙會「誘使年輕人吸煙」，除了薄荷煙外，其他調味的傳統香煙亦正逐步被禁止。看來，與其外出吸煙每天提心吊膽，不如大家都趁這個機會下定決心，直接戒煙保平安吧！

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