4月30日起香港全面禁止電子煙！

倒數開始，距離死線只剩不到兩個星期。無論你是堅定不移的「誓死守護電子煙」派，還是打算直接妥協「重投傳統香煙懷抱」的一群，無可否認的是，來到4月30日，香港的夜生活及大家的消遣習慣將迎來極大改變。

作為香港政府最新控煙政策的一部分，四月底起，香港將全面禁止在公眾地方使用電子煙及加熱煙產品。即使只管有少量作自用用途，亦將定額罰款三千元，是現行違例吸煙罰款的兩倍！若管有較大數量，更有機會被罰款五萬元，甚至被檢控，最高監禁六個月。

竟「少量」和「大量」如何界定？任何人只要隨身攜帶超過五個電子煙彈、五毫升電子煙油，或超過100支加熱煙支或卷草本煙，即面臨最高刑罰；低於此數量的則屬「少量」，會被定額罰款三千元定額罰款。值得留意的是，市面上一支普通即棄電子煙通常已裝有約六至七毫升煙油，換言之，隨身攜帶一支便可能已經超標，稍一不慎便容易誤墮法網。

事實上，由4月30日起，香港針對電子煙的規管將比大眾預期中嚴厲。簡單來說，只要在任何公共場所攜帶一部「已啟動並隨時可用」的電子煙，即屬違法。這項規定涵蓋所有電子吸煙裝置、加熱煙及草本煙。不過，目前政府尚未禁止在私人空間內吸食電子煙，所以大家那些「水果味煙霧」，最好還是留在自己家中享用。

Photograph: Shutterstock

準備來港旅遊的朋友也要注意，這項全面禁令同樣適用於非本地居民。旅客同樣不得在公眾地方攜帶或使用電子煙。即使只作個人用途，將另類吸煙產品帶入香港境內亦屬違法行為。

順帶一提，由於政府認為調味煙會「誘使年輕人吸煙」，除了薄荷煙外，其他調味的傳統香煙亦正逐步被禁止。看來，與其外出吸煙每天提心吊膽，不如大家都趁這個機會下定決心，直接戒煙保平安吧！

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