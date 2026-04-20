香港《蒙娜麗莎》主題展覽五月免費開放 探索《蒙娜麗莎》創作故事展出達文西手稿

2026年法國五月藝術節今個夏日回歸，帶來多個大型活動包括旗艦電子音樂盛事「維港電音盛典」，邀請國際級音樂製作人 DJ Snake 表演，另一大重點節目有「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽，讓你探索名畫《蒙娜麗莎》背後的故事。即看香港文化博物館《蒙娜麗莎》展覽「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」懶人包，包括展覽亮點、日期、地點、門票入場安排及交通。

「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽日期及地點是？

今次香港《蒙娜麗莎》主題展覽由2026年5月1日至7月27日舉行，在香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五展出。

2026香港《蒙娜麗莎》主題展覽亮點有什麼？

「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽以文藝復興時期藝術家達文西（Leonardo da Vinci）的名作《蒙娜麗莎》為主軸，帶你透過多媒體節目及互動裝置，並特別加入從法國和意大利著名文博機構借展的文藝復興時期珍品，展現《蒙娜麗莎》創作背後的故事。

Photograph: © GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen)

展覽分為「邂逅蒙娜麗莎」及「文藝復興的再現」兩大部分，「邂逅蒙娜麗莎」將「蒙娜麗莎」跨越500多年的歷編寫成六個章節，由「她」親自介紹達文西由受委託繪畫到臨終時仍未能完成交付肖像畫的過程；「文藝復興的再現」部份精選法國及意大利多間著名文博機構的藝術珍品，當中包括四張珍藏的達文西手稿，你可以參觀一系列繪畫、版畫、雕塑、工藝美術及日常用器等藝術作品。此外，香港文化博物館將會同時展出三件精選館藏及內地藝術家徐累的繪畫，藉以與文藝復興時期藝術品進行交流。

入場香港《蒙娜麗莎》主題展覽需要購票嗎？

今次香港《蒙娜麗莎》主題展覽免費入場，毋需購票。

香港文化博物館交通及開放時間

前往香港文化博物館交通，可由車公廟港鐵站 A 出口步行到達。博物館開放時間為每日早上10時至下午6時，逢星期二休館。

「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽

日期：2026年5月1日至7月27日

地點：沙田文林路1號香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五

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