Manteigaria 香港店六月開幕免費派300個新鮮出爐葡撻

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葡撻迷請尖叫！大家期待以久的葡撻專門店 Manteigaria 香港店即將開幕。來自里斯本著名餅店 Manteigaria 將於中環開設首間香港旗艦店，並於開幕當天向公眾派發300個新鮮焗製的葡撻。立即看 Manteigaria 香港地址、試業及開幕日期：
Manteigaria 於2014年在里斯本創立，是葡萄牙最受歡迎葡式蛋撻店之一，葡撻以金黃的神級薄脆酥皮及幼滑醇厚的蛋漿享譽全球。Manteigaria 在里斯本及波多設有多間分店，日日大排長龍。
Manteigaria 香港店選址中環皇后大道中萬興商業大廈地下。香港 Manteigaria 延續品牌一貫的工藝精神，強調製作過程完全透明——從師傅巧手堆疊酥皮到熱騰騰出爐的瞬間，
Manteigaria 將於5月26日下午三時開始試營運，隨後於6月2日盛大開幕。
Manteigaria
地址：中環皇后大道中79-83號萬興商業大廈地下B號舖
營業時間：星期一至日 8am-8pm
電話：6336 5059
網頁：manteigaria.com
Instagram：@manteigaria.hk
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