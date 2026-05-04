Manteigaria 香港店六月開幕免費派300個新鮮出爐葡撻

葡撻迷請尖叫！大家期待以久的葡撻專門店 Manteigaria 香港店即將開幕。來自里斯本著名餅店 Manteigaria 將於中環開設首間香港旗艦店，並於開幕當天向公眾派發300個新鮮焗製的葡撻。立即看 Manteigaria 香港地址、試業及開幕日期：

Manteigaria 是什麼？

Manteigaria 於2014年在里斯本創立，是葡萄牙最受歡迎葡式蛋撻店之一，葡撻以金黃的神級薄脆酥皮及幼滑醇厚的蛋漿享譽全球。Manteigaria 在里斯本及波多設有多間分店，日日大排長龍。

Manteigaria 香港店地址及特色？

Manteigaria 香港店選址中環皇后大道中萬興商業大廈地下。香港 Manteigaria 延續品牌一貫的工藝精神，強調製作過程完全透明——從師傅巧手堆疊酥皮到熱騰騰出爐的瞬間， 整個烘焙過程在店內一覽無遺，完美呼應品牌坦誠直率的烹飪理念。每件葡撻均在全日不同時段手工製作、即烤即賣，保證大家享用到新鮮出爐的滋味。Manteigaria 雖然植根於葡萄牙的飲食傳統，但品牌同時細心回應本地的口味偏好，炮製出地道的風味體驗。

Manteigaria 香港店試業及開幕日期？

Manteigaria 將於5月26日下午三時開始試營運，隨後於6月2日盛大開幕。

Manteigaria

地址：中環皇后大道中79-83號萬興商業大廈地下B號舖

營業時間：星期一至日 8am-8pm

電話：6336 5059

網頁：manteigaria.com

Instagram：@manteigaria.hk

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