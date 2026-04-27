香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽懶人包：免費入場、開放時間、交通

今個春夏，香港藝術館舉行全新大型展覽「園美生活──中外園林藝術」，破天荒匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮的珍藏藝術品，當中最為矚目的必定是法國印象派大師莫奈（Claude Monet）的名作《睡蓮》，帶你領略古今中外的園林美學和文化。由即日起，大家可以免費入場香港藝術館參觀「園美生活」展覽，近距離欣賞莫奈、文徵明和張大千等藝術巨匠的真跡，探索他們筆下的「桃花源」。即看今次莫奈香港展懶人包，包括免費入場、香港藝術館開放時間及交通詳情。

香港藝術館「園美生活──中外園林藝術」展覽日期及地點是？

香港藝術館「園美生活──中外園林藝術」展覽由即日舉行至2026年7月29日，在香港藝術館二樓專題廳展出。

今次莫奈香港真跡展出之外，香港藝術館「園美生活」展覽有什麼必看展品？

「園美生活──中外園林藝術」展覽由康文署、故宮博物院與芝加哥藝術博物館聯合主辦，香港藝術館、故宮博物院與芝加哥藝術博物館聯合籌劃，公益慈善研究院獨家捐助。展覽以造園、遊園及賞園為軸，首次聚集北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館共106件套精選畫作和文物，包括繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷及玻璃作品等等，帶你透過藝術回顧清朝皇帝乾隆、法國國王路易十四等王公貴胄的豪華花園。

Photograph: Courtesy LCSD

必看作品有芝加哥藝術博物館珍藏的莫奈名作《睡蓮》（Water Lilies）和《睡蓮池》（Water Lily Pond）；北京故宮博物院珍藏明代吳門四家之一文徵明的《蘭亭修禊圖》，作品描繪東晉王羲之筆下的蘭亭雅集情景；明代書畫家文伯仁的《南溪草堂圖》帶你探視江南文人園林的理想園居；香港藝術館藏張大千的《八德園迎客徑》和《潑彩山水》；此外更有描繪凡爾賽宮的畫作《恩克拉多斯噴泉》（The Enceladus Fountain）和《水劇院》（The Water Theatre）。

Photograph: Courtesy LCSD

展覽提供乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」，設有「一園一故事」互動裝置，為你分享園主建造園林的故事。教育角結合科技重新演繹經典的蘭亭雅集場景，打造沉浸式體驗；此外期間限定的手作園林材料將會隨展覽小冊子附送，只要掃描二維碼下載製作步驟及紙樣，挑選自己喜歡的園林元素，可以設計專屬「花園」。

參觀莫奈香港展免費入場嗎？需要預約嗎？

想參觀參觀莫奈香港展，可以免費入場，毋需購票。為確保各位有良好參觀體驗，主辦單位表示展覽會因應現場情況，靈活實施人流管制安排。如過參觀人數過多，會以派籌方式安排觀眾分時段入場，最新安排請留意現場及官網最新消息，記得留意香港藝術館官網、Instagram 及 Facebook。

香港藝術館「園美生活──中外園林藝術」展覽

日期：2026年4月24日至7月29日

開放時間：星期一至三、五 10am-6pm；星期六、日及公眾假期 10am-9pm；星期四（公眾假期除外）休館

地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館二樓專題廳