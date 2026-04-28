朗豪坊嘉頓限定店「Every Bite Tells A Story」推得意嘉頓扭蛋公仔、彩虹朱古力手指餅禮盒、乾炒牛河熱狗 復古廣告照相館打卡

今月朗豪坊和嘉頓聯手舉辦「Every Bite Tells A Story」限定活動，在商場四樓中庭打造「麵包工廠」，匯聚打卡位和特色設計產品如嘉頓扭蛋公仔、彩虹朱古力手指餅禮盒及聯乘時尚服飾，還有結合中菜元素炮製的熱狗。即看朗豪坊嘉頓限定店的必買產品、打卡位及開放詳情。

「Every Bite Tells A Story」 嘉頓限定活動舉行日期及地點是？

4月30日至5月31日期間，「Every Bite Tells A Story」嘉頓限定活動將於旺角朗豪坊四樓通天廣場舉行。

朗豪坊嘉頓限定店打卡位有什麼？

朗豪坊嘉頓限定企劃帶你走進嘉頓的「麵包工廠」，由品牌幕後 big boss「Grandpa G」帶領你展開「Grandpa G’s Factory Tour」旅程。現場設計注入品牌經典的紅白藍色調及格紋元素，由「工廠心臟」螺旋形生命麵包晾涼架 、載滿彩色托盤的貨車、霓虹燈與鏡面打卡牆到互動拍照區，每處都是充滿香港特色的打卡位！同場特設「百年故事展區」，讓大家可以參觀不同年代的嘉頓產品，包括極具歷史價值的初代餅乾罐、昔日學生時代最愛分享的卡侖治糖、60年代家傳戶曉的大包加拿餅、節日送禮首選的家庭什餅、香蒜雞片、60年代家傳戶曉的大包加拿餅、夾心蛋糕及忌廉威化等。「復刻廣告照相館」讓你走進經典廣告作品之中，化身為海報主角拍照留念。

Photograph: CH

今次朗豪坊嘉頓限定店有什麼新產品？如何購買嘉頓扭蛋公仔和全新限定彩色朱古力手指餅禮盒？

朗豪坊嘉頓限定店推出限量版 Grandpa G 公仔扭蛋，將陪伴港人成長的嘉頓生命麵包、家庭什餅、香蔥薄餅、威化餅及幸運曲奇變成毛公仔，非常值得收藏。想入手嘉頓公仔扭蛋，LP CLUB 會員只需在嘉頓期間限定店消費滿$200，並在朗豪坊即日累積消費滿$1,000，即可獲得一次扭蛋機會，隨機抽出獨家限量版 Grandpa G 嘉頓毛公仔一個。

Photograph: Courtesy LanghamPlace/Garden

此外，今次品牌在嘉頓限定店推出全新限定彩色朱古力手指餅（$78），以早期廠房建築為靈感換上全新包裝，禮盒共有陽光香橙、清新檸檬、懷舊薄荷、藍莓乳酪及夢幻士多啤梨五款新口味，在朗豪坊獨家首賣。



除了嘉頓扭蛋之外，嘉頓更推出聯乘產品及中菜口味熱狗？

嘉頓特別聯乘不同品牌推出限定產品，本地模型品牌微影 Tiny 邀請本地插畫師 Mickco Chan，設計「送貨車」和「麵包Van」模型；本地潮牌 Grocery 將嘉頓50至80年代的視覺美學注入街頭服飾之中；由香港跳高運動員楊文蔚創立的潮流運動品牌 AHC 倡導「Better Health Better Self」精神，將生命麵包標誌性的藍白格紋與70年代海報配色變成時尚服飾。

Photograph: CH

美食迷別錯過嘉頓與新派中菜餐廳玥派聯手炮製的 Bread Pairing 體驗，配包師嚴選出皇牌麵包，將乾炒牛河、蔥油手撕雞、梅菜扣肉及水煮牛肉等中式菜餚化身成為四款熱狗口味，相當特別。

「Every Bite Tells A Story」朗豪坊 嘉頓限定店

地點：旺角亞皆老街8號旺角朗豪坊4樓通天廣場

日期：2026年4月30日至5月31日（10.30am-10.30pm）

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