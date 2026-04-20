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LiSA 香港演唱會2026門票攻略：優先購票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
LiSA
Photograph: Courtesy LiSA
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日本搖滾歌姬 LiSA 亞洲巡迴演唱會「LiVE is Smile Always〜15〜」 今個夏日登陸香港，在亞洲博覽館現場獻唱熱血歌曲 〈REALiZE〉 、 〈残酷な夜に輝け〉和〈Shouted Serenade〉 ，與大家慶祝出道15週年，樂迷把握機會撲飛吧！為你總結 LiSA 香港音樂會門票攻略，即看 LiSA 香港門票優先購票日期、公開發售日期、門票票價、購票連結及座位表等詳情。

LiSA 香港音樂會2026日期及演唱會地點是？

「LiVE is Smile Always〜15〜」LiSA 香港音樂會2026將於7月18日晚上8時舉行，在亞洲國際博覽館 Arena 上演。

「LiVE is Smile Always〜15〜」LiSA 香港門票優先購票時間是何時開始？LiSA 香港門票公開發售日期是？（附購票連結）

滙豐Mastercard 可享 LiSA 香港門票優先購票，由4月20日下午3時至晚上11時59分發售；Live Nation 會員優先訂票由4月21日下午3時；LiSA 香港門票公開發售及特選滙豐 Mastercard 尊屬門票由4月22日下午3時起開始，在 Cityline 發售，樂迷萬勿錯過機會！

 

2026 LiSA 香港演唱會門票價格是？（附座位表）

LiSA 香港演唱會門票票價為坐位$699、$899、$1,099 及企位$1,099。注意企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士，座位區域只適合三歲或以上人士。

LiSA HK concert 2026
Photograph: Courtesy Live Nation HK | 圖片只供參考

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