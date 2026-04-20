LiSA 香港演唱會2026門票攻略：優先購票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

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日本搖滾歌姬 LiSA 亞洲巡迴演唱會「LiVE is Smile Always〜15〜」 今個夏日登陸香港，在亞洲博覽館現場獻唱熱血歌曲 〈REALiZE〉 、 〈残酷な夜に輝け〉和〈Shouted Serenade〉 ，與大家慶祝出道15週年，樂迷把握機會撲飛吧！為你總結 LiSA 香港音樂會門票攻略，即看 LiSA 香港門票優先購票日期、公開發售日期、門票票價、購票連結及座位表等詳情。
滙豐Mastercard 可享 LiSA 香港門票優先購票，由4月20日下午3時至晚上11時59分發售；Live Nation 會員優先訂票由4月21日下午3時；LiSA 香港門票公開發售及特選滙豐 Mastercard 尊屬門票由4月22日下午3時起開始，在 Cityline 發售，樂迷萬勿錯過機會！
LiSA 香港演唱會門票票價為坐位$699、$899、$1,099 及企位$1,099。注意企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士，座位區域只適合三歲或以上人士。
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