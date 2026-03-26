法國五月 DJ Snake 香港音樂會門票攻略：早鳥優惠、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

[category]
[title]
香港的春夏季充滿文藝氣息，相繼藝術三月過後，另一年度文化盛事法國五月藝術節2026強勢回歸，今年更帶來震撼驚喜，舉行《蒙娜麗莎》主題大型展覽之外，首次打造旗艦電子音樂盛事，邀請到國際級音樂製作人 DJ Snake 帶來「維港電音盛典」。喜歡電音的粉絲，別錯過 DJ Snake 香港音樂會門票攻略，由早鳥門票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表，把握時間去搶飛！
法國五月藝術節 DJ Snake 香港音樂會門票設有早鳥門票優惠，後排企位早鳥門票票價$578、前排企位早鳥門票$833、 VIP 企位早鳥門票$1,598 （含兩杯飲品及專屬入場通道）。DJ Snake 香港正價門票票價分為後排企位門票$680、前排企位/ $980、VIP 企位/ $1,880（含兩杯飲品及專屬入場通道）。注意企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士。
法國五月藝術節維港電音盛典 DJ Snake 香港音樂會時間表方面，當日晚上6時開始入場，晚上7時有 Cantomania（DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn）出場表演，晚上8時正式演出開始，分別由 DJ Wordy、Higher Brothers（特別嘉賓）及 DJ Snake 帶來現場演出。
DJ Snake 是國際著名電子音樂人，先後與 Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、BTS Jung Kook、Blackpink Lisa 等巨星聯手打造人氣歌曲，擁有多首代表作〈Let Me Love You〉、〈Lean On〉、〈Taki Taki〉等等，在 Spotify 累積超過5200萬每月聽眾及 400億播放量，y樂迷最期待聽到那一首神曲呢？
Discover Time Out original video