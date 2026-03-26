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法國五月 DJ Snake 香港音樂會門票攻略：早鳥優惠、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
DJ snake
Photograph: Courtesy PR Newswire
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香港的春夏季充滿文藝氣息，相繼藝術三月過後，另一年度文化盛事法國五月藝術節2026強勢回歸，今年更帶來震撼驚喜，舉行《蒙娜麗莎》主題大型展覽之外，首次打造旗艦電子音樂盛事，邀請到國際級音樂製作人 DJ Snake 帶來「維港電音盛典」。喜歡電音的粉絲，別錯過 DJ Snake 香港音樂會門票攻略，由早鳥門票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表，把握時間去搶飛！

DJ Snake 香港音樂會2026日期及演唱會地點是？表演陣容有誰？

今次 DJ Snake 香港音樂會2026將於5月8日在中環海濱活動空間舉行，今次維港電音盛典陣容有中國 hip-hop 中量級人嗎 Higher Brothers（馬思唯、KnowKnow、PSY.P及Melo），以特別嘉賓身份登場，四位成員近年來首度合體同台；此外三屆 DMC 中國區冠軍 DJ Wordy、Cantomania 成員 DJ Fabsabs 和 DJ Steffunn 也將會參與演出，大家期待聽到廣東歌 Disco 音樂為活動掀開序幕！

法國五月藝術節 DJ Snake 香港早鳥門票發售時間是？（附購票連結）

法國五月藝術節 DJ Snake 香港音樂會門票早鳥門票發售時間由3月27日下午4時開始，直至3月30日中午12時發售，以八五折優惠發售，屆時可以登上 CitylineTrip.com 及 Ctrip 購買。

DJ Snake 香港門票公開發售日期是何時？（附購票連結）

至於法國五月維港電音盛典 DJ Snake 門票公開發售日期為3月30日下午4時起，分別在 CitylineTrip.comCtrip 發售。更多關於DJ Snake 香港音樂會門票詳情，可以留意官網公佈最新消息。

2026 DJ Snake 香港演唱會門票價格是？

法國五月藝術節 DJ Snake 香港音樂會門票設有早鳥門票優惠，後排企位早鳥門票票價$578、前排企位早鳥門票$833、 VIP 企位早鳥門票$1,598 （含兩杯飲品及專屬入場通道）。DJ Snake 香港正價門票票價分為後排企位門票$680、前排企位/ $980、VIP 企位/ $1,880（含兩杯飲品及專屬入場通道）。注意企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士。

DJ Snake 香港音樂會時間表是？

法國五月藝術節維港電音盛典 DJ Snake 香港音樂會時間表方面，當日晚上6時開始入場，晚上7時有 Cantomania（DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn）出場表演，晚上8時正式演出開始，分別由 DJ Wordy、Higher Brothers（特別嘉賓）及 DJ Snake 帶來現場演出。

DJ Snake 香港音樂會歌單

DJ Snake 是國際著名電子音樂人，先後與 Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、BTS Jung Kook、Blackpink Lisa 等巨星聯手打造人氣歌曲，擁有多首代表作〈Let Me Love You〉、〈Lean On〉、〈Taki Taki〉等等，在 Spotify 累積超過5200萬每月聽眾及 400億播放量，y樂迷最期待聽到那一首神曲呢？

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