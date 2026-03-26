法國五月 DJ Snake 香港音樂會門票攻略：早鳥優惠、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

法國五月藝術節 DJ Snake 香港音樂會門票設有早鳥門票優惠，後排企位早鳥門票票價$578、前排企位早鳥門票$833、 VIP 企位早鳥門票$1,598 （含兩杯飲品及專屬入場通道）。DJ Snake 香港正價門票票價分為後排企位門票$680、前排企位/ $980、VIP 企位/ $1,880（含兩杯飲品及專屬入場通道）。注意企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士。

DJ Snake 香港音樂會時間表是？

法國五月藝術節維港電音盛典 DJ Snake 香港音樂會時間表方面，當日晚上6時開始入場，晚上7時有 Cantomania（DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn）出場表演，晚上8時正式演出開始，分別由 DJ Wordy、Higher Brothers（特別嘉賓）及 DJ Snake 帶來現場演出。

DJ Snake 香港音樂會歌單

DJ Snake 是國際著名電子音樂人，先後與 Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、BTS Jung Kook、Blackpink Lisa 等巨星聯手打造人氣歌曲，擁有多首代表作〈Let Me Love You〉、〈Lean On〉、〈Taki Taki〉等等，在 Spotify 累積超過5200萬每月聽眾及 400億播放量，y樂迷最期待聽到那一首神曲呢？