Chiikawa 香港專門店預約攻略：預約日期、連結、香港限定公仔吊飾、入場安排

風靡全球的日本超人氣動漫角色 Chiikawa 宣佈首家香港常設專門店四月正式開幕，登陸 Moko 新世紀廣場，發售人氣產品並推出全新香港限定 Chiikawa 紅白藍膠袋和茶餐廳公仔吊飾，開幕更帶來 Chiikawa 見面會。即看「Chiikawa Shop in Hong Kong」 Chiikawa 香港專門店預約攻略，由最新 Chiikawa 香港專門店預約日期、連結、香港限定公仔吊飾及入場安排統統掌握！

Chiikawa 香港專門店地點及開幕日期是？

「Chiikawa Shop in Hong Kong」Chiikawa 香港專門店將於4月18日在 Moko 新世紀廣場開幕，Chiikawa 香港常設店設有 MTR 層地下店及二樓店，合共面積超過4,000呎，地下店擺設多個香港特色打卡位，並獨家發售香港限定特色公仔吊飾；二樓店則會定期發售不同主題系列產品，頭炮有「Magical Chiikawa」和「Chiikawa Baby」系列。

Photograph: Courtesy Nagano / Niko-Niko Lifestyle Store

Chiikawa 香港限定公仔吊飾有什麼款式？價錢多少？

Chiikawa 香港限定公仔吊飾系列分別是紅白藍膠袋造型和茶餐廳美食造型。在香港限定 Chiikawa 紅白藍膠袋系列中，一眾可愛角色 Chiikawa、小八、小桃、古本、Shisa 風獅爺坐在手提紅白藍膠袋裏，而 Usagi 兔兔則頭戴着紅白藍膠袋，每個袋子配搭不同顏色的背帶和標誌小物，完美將香港元素融入其中；另外一個香港限定茶餐廳美食系列中，多位角色化身為茶餐廳經典食物，包括海獺師傅紅豆冰、栗頭凍檸茶、Usagi 雲吞麵、Chiikawa 菠蘿油、小八蛋撻，可愛度爆發，價錢有待公布，相信又會引發搶購潮！

Photograph: ©Nagano

「Chiikawa Shop in Hong Kong」Chiikawa 見面會及 Chiikawa 香港專門店預約入場時間是？（附預約連結）

想參加 Chiikawa 見面會及首星期 Chiikawa 香港專門店入場必須預約，Chiikawa 香港專門店預約日期由4月14日早上11時開放，在 KKday 接受登記預約4月18日至24日期間入場 Chiikawa 香港常設店，名額有限，額滿即止。入場安排會視乎現場人流安排作調整，詳情以「Chiikawa Shop in Hong Kong」官方 Instagram 專頁資料為準。

「Chiikawa Shop in Hong Kong」 Chiikawa 香港專門店

開幕日期：2026年4月18日（星期六）

地下店：旺角 Moko 新世紀廣場MTR層M10號

營業時間 : 10am-9pm

二樓店：旺角 Moko 新世紀廣場2樓236號

營業時間 : 10am-9.30pm

