Joji 香港演唱會2026門票攻略：優先購票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

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國際著名音樂鬼才 Joji 2026年將會首次登陸香港開演唱會，今年11月在亞洲國際博覽館舉行「Solaris Tour」全球巡迴演唱會，現場演繹多首人氣歌曲和最新專輯《Piss In The Wind》的作品。 Joji 2023年曾經因身體不適未能出演 Clockenflap 音樂節，令各位樂迷大感遺憾，今次大家別錯過機會入場看 Joji 香港演唱會2026！即看2026 Joji 香港演唱會門票攻略，留意優先購票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表等詳情。
Joji 演唱會香港門票設有藝人官網及 Spotify 優先訂票，由4月27日中午12時至晚上11時59分發售；滙豐 Mastercard 優先售票日期為4月28日早上10時至4月29日早上10時；而Joji 演唱會門票 Live Nation 會員優先訂票由4月29日下午4時至晚上11時59分進行。
今次 Joji 香港門票公開發售日期及特選滙豐 Mastercard 尊屬門票由4月30日中午12時起開始，在 Cityline 發售。
Joji 香港演唱會門票票價由一般門票$699起到 VIP 套票$1,999起（全企位），企位區僅限12歲或以上及身高140厘米或以上人士進入，更多詳情請留意 Live Nation 網站的最新消息。
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