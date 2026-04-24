Joji 香港演唱會2026門票攻略：優先購票、公開發售日期、門票票價、購票連結、座位表

Joji 演唱會香港門票優先購票時間何時開始？今次 Joji 香港門票公開發售日期是？（附購票連結）

Joji 演唱會香港門票設有藝人官網及 Spotify 優先訂票，由4月27日中午12時至晚上11時59分發售；滙豐 Mastercard 優先售票日期為4月28日早上10時至4月29日早上10時；而Joji 演唱會門票 Live Nation 會員優先訂票由4月29日下午4時至晚上11時59分進行。

今次 Joji 香港門票公開發售日期及特選滙豐 Mastercard 尊屬門票由4月30日中午12時起開始，在 Cityline 發售。