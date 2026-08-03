GD 小雛菊 Peaceminusone《反斗奇兵》香港限定店懶人包：門票發售日期、購票連結、戶外打卡裝置、藝術展、、

今年夏日迪士尼 Pixar 動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5）上映大銀幕，為大家帶來一系列驚喜活動和聯乘系列，繼 Casetify 手機配飾系列後，GD 小雛菊品牌 Peaceminusone 與《反斗奇兵》再度聯手打造全球巡迴期間限定店，由八月起登陸香港站！今次限定店匯聚戶外大型打卡裝置、藝術展及快閃店，想入場朝聖的粉絲記得留意 Peaceminusone x《反斗奇兵》香港限定店入場攻略，包括門票發售日期、購票連結、快閃店周邊產品、戶外打卡裝置、藝術展開放時間等。

Peaceminusone x《反斗奇兵》香港限定店日期及地點是？

由8月14日至9月6日，「《反斗奇兵》| Peaceminusone: The First Fan」企劃來到全球巡迴第四站，將會登陸尖沙咀海港城不同地點，包括海運大廈露天廣場、海運大廈入口大堂及海港城美術館。

Photograph: ©DIsney/Pixar ©Peaceminusone | Produced by Play In The Box ｜「The First Fan」首爾站快閃店｜圖片只供參考

Peaceminusone x《反斗奇兵》香港限定店有什麼必買周邊產品？

尖沙咀 Peaceminusone x《反斗奇兵》香港限定店將首爾站快閃店的藝術空間概念重現在海運大廈入口大堂（近 OT202號 Facesss），結合打卡位及限量產品。現場發售全港首賣香港限定款式及約70款 Peaceminusone x《反斗奇兵》收藏品、潮流服飾及生活用品，包括限定模型公仔、小雛菊珠寶胸針、鑰匙圈、絲巾、棒球帽、貼紙、限定手機殼等。入場必須購票，並預先網上登記，在指定時間前往店內點選心頭好。

Peaceminusone x《反斗奇兵》香港藝術展有什麼亮點？

8月14至31日期間，海港城美術館舉行「The First Fan Photo Zone」藝術展覽，全港獨家展出一系列主題作品，超過20幅以《反斗奇兵》角色及 Peaceminusone 小雛菊主題貼紙鏡面掛畫及海報作品，風格涵蓋角色插畫、文字藝術及黑白美學設計。美術館中央更設有時空穿梭升降機打卡位及近2米高胡迪雕塑，特設「The First Fan Dream Wall」，預先上網登記的粉絲可以向《反斗奇兵》角色及 Peaceminusone 留訊息，還有體驗互動填色遊戲，發揮創意。

Peaceminusone x《反斗奇兵》香港門票何時發售？票價多少？（附購票連結）

Peaceminusone x《反斗奇兵》香港限定店及藝術展門票票價$70，在 KKday 獨家發售，8月5日早上10時起開放預售 Peaceminusone x《反斗奇兵》香港門票。套票包括期間限定快閃店及「The First Fan Photo Zone」藝術展覽入場資格，連同限量版 A3 藝術海報一張。每日共有22個場次，每場25分鐘、名額30人。

Photograph: ©DIsney/Pixar ©Peaceminusone | Produced by Play In The Box ｜「The First Fan」首爾站快閃店｜圖片只供參考

海港城 Peaceminusone x《反斗奇兵》香港站戶外打卡位是什麼？

「The First Fan」企劃以「第一個支持夢想的人」為概念，陪伴 G-Dragon 成長的玩具正是他童年夢想最初的支持者。今次聯乘透過 Peaceminusone 的創作語言重新詮釋《反斗奇兵》經典角色，打造富有藝術感和收藏價值的創作。Peaceminusone x《反斗奇兵》香港站將會帶來戶外大型打卡裝置、藝術展及快閃店三大活動，海運大廈露天廣場會豎立逾5.5米高發光 Andy 屋巨門，配合由巴斯光年與翠絲帶出的主題訊息牆；穿過大門可見胡迪、巴斯光年、翠絲、紅心、三眼仔、小叉、抱抱龍等圍繞4米高的巨型發光小雛菊裝置。

首爾站人氣裝置將首次獨家亮相海運大廈露天廣場，包括3米高安迪睡房的抽屜櫃、安坐地氈上的1.6米高胡迪雕塑、經典 Pixar Bal；屆時露天廣場樓梯會化身成為 Peaceminus 小雛菊花園。

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