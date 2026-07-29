闊別15年！日本雜貨品牌 Loft 重返香港開設一年期間限定店 緊貼 Loft 香港開幕日期、地點及優惠

闊別15年後，日本國民雜貨品牌 Loft 再度回歸香港，由八月起開設期間限定店！繼生活品牌 3Coins 登港後，Yaichi 集團引入人氣雜貨連鎖店 Loft，喜歡日貨的朋友萬勿錯過，緊貼 Loft 香港開幕日期、地點及優惠。

Loft 在1987年創立，由西武百貨澀谷店別館發展成為大型生活雜貨品牌，日本全國門店多達183間。自1990年進駐香港太古廣場，Loft 曾經在金鐘、中環和銅鑼灣開店，深受港人歡迎，直至2011年撤出香港。相隔十多年後，Loft 驚喜回歸香港，宣布在2026年八月下旬起登陸旺角新世紀廣場 Moko 開設期間限定店，為期一年。

Photograph: Courtesy Yaichi

今次 Loft 香港限定店會聚焦於五大核心種類的產品，健康與美妝產品方面將精選日本人氣護膚及美妝及護膚品、個人沐浴護理及男士護髮產品；創意家居生活產品則主打以點綴餐桌的精緻餐具，匯聚藤枝香薰、線香等居家雜貨；嚴選源自日本各地的優質食品和土產，包括限定零食、京都抹茶、手工啤酒及調味料；文具與經典紙品：此外帶來趣味設計文具、潮流貼紙及日本高品質筆記本；還有時令獨特禮品，如新奇佳品、人氣 IP 周邊商品及盲盒玩具、日本設計飾品等等。有關 Loft 香港期間限定店開幕日期及優惠安排，可以留意 Loft 香港的 Instagram 社交平台。

Loft 香港限定店

地址：旺角太子道西193號MOKO 新世紀廣場1樓141號

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