BTS 演唱會香港站2027開鑼！BTS 香港演唱會門票：優先購票及公開發售日期、票價、購票連結、歌單

風靡全球的南韓組合 BTS 宣布今年開展世界巡迴演唱會，2027年將會登陸香港！BTS 成員服兵役後全員回歸，今年三月正式推出新專輯《Arirang》，並驚喜宣布舉行「Arirang」世界巡回演唱會，各位「A.R.M.Y」記得留意 BTS 演唱會香港門票懶人包，包括門票發售日期、票價、購票連結、歌單。

BTS 演唱會香港站2027日期及地點是？

BTS 演唱會香港站2027日期定於2027年3月4日、3月6及7日，每晚7時30分在啟德主場館舉行。

2027 BTS 香港演唱會門票優先購票及公開發售日期是何時？（附購票連結）

主辦單位公佈 BTS 香港演唱會門票發售日期，已登記的 Army Mmenbership（Global）會員可享 BTS 香港演唱會門票優先購票，由2026年6月9日（星期二）上午11時至晚上10時期間優先訂票；留意必須擁有 HK Ticketing 帳戶才能參與優先訂票，每個會員每場演出最多可購買四張門票。BTS 演唱會門票 Trip.com 優先購票日期為6月10日（星期三）上午10時至晚上11時59分；Live Nation 會員優先購票為6月10日（星期三）上午11時至晚上10時。BTS 演唱會香港門票公開發售日期為6月11日（星期四）上午11時起，屆時可以透過 HK Ticketing 及 Trip.com 購票，大家記得留意官方網站最新消息。

今次 BTS 演唱會香港門票票價多少？（附座位表）

BTS 演唱會香港門票票價分為$3,299（VIP）$2,499、$1,899、$1,499、$1,099、$799（全坐位）。Soundcheck VIP 套票包括專屬較佳位置坐位門票一張、參與演前 BTS Soundcheck 活動、VIP 獨家禮品一份、VIP 紀念卡牌及掛繩、專屬周邊商品排隊區。

Photograph: Courtesy BigHit Music/Live Nation | BTS World Tour “Arirang”

BTS 演唱會香港2027歌單

最新 BTS 演唱會歌單方面，BTS 今年三月發行第五張專輯，相隔三年九個月推出新碟。靈感源自傳統民謠《阿里郎》，成員今次一同參與創作新專輯共14首單曲如〈Swim〉、〈2.0〉、〈Body to Body〉，反映成員的心路歷程與成長，跨越不同時代和文化，與世界各地的歌迷建構共同的回憶。按此收聽 BTS 演唱會2027歌單！

Photograph: © 2026 BigHit Music/HYBE. | BTS The 5th Studio Album ‘Arirang’

其他 BTS 演唱會世界巡迴地點及日期是？

BTS 演唱會世界巡迴由2026年4月9日起在南韓展開，巡迴世界各大城市演出，歐美、中東、亞洲等地都有。除了香港之外，BTS 演唱會將會先後在多個亞洲城市舉行，包括東京、高雄、香港、馬尼拉等等，各大城市 BTS 演唱會購票詳情可瀏覽官網。

BTS 演唱會世界巡迴時間表

2026年4月9日、4月11-12日 高陽市

2026年4月17-18日 東京

2026年4月25-26日 坦帕

2026年5月2-3日 艾爾帕索

2026年5月7日、5月9-10日 墨西哥城

2026年5月16-17日 斯坦福

2026年5月23-24日、5月27日 拉斯維加斯

2026年6月12-13日 釜山

2026年6月26-27 馬德里

2026年7月1-2日 布魯塞爾

2026年7月6-7日 倫敦

2026年7月11-12日 慕尼黑

2026年7月17-18日 巴黎

2026年8月1-2日 東盧瑟福

2026年8月5-6日 福克斯堡

2026年8月10-11日 巴爾的摩

2026年8月15-16日 阿靈頓

2026年8月22-23日 多倫多

2026年8月27-28日 芝加哥

2026年9月1-2日、9月5-6日 洛杉磯

2026年10月2-3日 波哥大

2026年10月9-10日 利馬

2026年10月16-17日 聖地牙哥

2026年10月23-24日 布宜諾斯艾利斯

2026年10月28日、10月30-31日 聖保羅

2026年11月19日、11月21-22日 高雄

2026年12月3、12月5-6日 曼谷

2026年12月12-13日 吉隆坡

2026年12月17日、12月19-20日、12月22日 新加坡

2026年12月26-27日 雅加達

2027年2月12-13日 墨爾本

2027年2月20-21日 悉尼

2027年3月4日、3月6-7日 香港

2027年3月13-14日 馬尼拉

BTS 演唱會香港站2027

日期：2027年3月4日、3月6至7日（7.30pm）

地點：啟德主場館

繼續看：

第二彈聯乘 7-Eleven x New Balance 復古卡式機及迷你相機換領攻略

虎豹別墅2026年重開打造全新文化藝術地標 匯聚展覽、電影主題活動、cafe 及紀念品店、藝術家駐留計劃

Chiikawa 展覽2026香港回歸巨型迴旋木馬裝置登場