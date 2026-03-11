Bar Leone 進軍奧斯卡 香港酒吧界再創傳奇

香港的酒吧界再度揚威國際！獲獎無數的本地酒吧 Bar Leone 即將遠征洛杉磯，於第98屆奧斯卡金像獎的官方後派對 Governor's Ball 上擔任客席調酒師，為一眾荷里活巨星調製專屬雞尾酒。

對於香港人來說，三月不僅是藝術月，更是全球矚目的奧斯卡頒獎典禮盛事的時刻。當全世界都關注最佳電影、影帝影后花落誰家，香港人卻有另一個值得驕傲的本地明星準備登場— Bar Leone。

這間現時榮登「亞洲最佳酒吧」及「世界最佳酒吧」雙料寶座的香港酒吧，其聯合創辦人 Lorenzo Antinori 獲頂級龍舌蘭品牌 Tequila Don Julio 邀請，參與這場荷里活年度盛事。在3月15日舉行的奧斯卡官方派對上，Antinori 將與國際知名調酒師 Charles Joly 聯手，為影壇巨星呈獻兩款特色雞尾酒,包括以 Don Julio Blanco 龍舌蘭為基底的高球雞尾酒，加入意大利開胃酒和青瓜等材料，清新解渴的 Best in Show，以及粟米浸泡的氈酒和 Don Julio Reposado 龍舌蘭調配，帶有烤穀物和柑橘風味的 Golden Margarita，是經典瑪格麗特的破格之作。

為搭配 Antinori 的作品，Joly 亦會獻上兩款特調：以品牌的 70 Cristalino 龍舌蘭調製的 Maestro Martini，以及用 Don Julio 標誌性的 1942 龍舌蘭創作、靈感源自咖啡的 The Sequel，為這份星光熠熠的酒單畫上完美句號。

Photograph: Courtesy Don Julio Tequila

Antinori 發表聲明表示：「能夠將 Bar Leone 從香港帶到洛杉磯，參與荷里活最盛大盛事，對我們來說是莫大的榮幸。Don Julio 龍舌蘭正是為此類慶祝場合而設，我們很自豪能夠成為這個全球矚目的活動的一份子。」

雖然 Governor's Ball 是荷里活精英的專屬派對，普羅大眾難以參與。不過身在香港的我們隨時都可以在 Bar Leone 本店，親身感受這間世界 No.1 酒吧的魅力。

