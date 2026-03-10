2026全球最佳城市排名出爐！香港晉身亞洲五强

《Time Out》2026全球最佳城市排名正式出爐！Time Out 公布年度「全球最佳城市」（50 Best Cities in the World）調查結果，今年我們訪問全球各大城市超過24,000位讀者，集合他們對居住地的美食、文化、夜生活、城市氛圍、消費水平和快樂程度等方面的評價，總結全球50大最佳城市排行榜，到底香港排第幾呢？即看2026全球最佳城市香港排名及榜首城市花落誰家！

全球最佳城市2026香港排名



Time Out 全球最佳城市2026香港排第15，為亞洲區第五位。適逢香港三月藝術月匯聚多個藝術盛事及文化活動，有76%的香港居民表示，在香港享受藝術的成本極低甚至免費，使其成為城中極具性價比的消遣活動。香港另一項顯著優勢在於其卓越的公共交通系統。該項目在全球城市類別中獲得最高評分之一，93%的本地人將港鐵、巴士、小巴及的士評為「優良」或「卓越」。雖然香港的士業偶有害群之馬，而綠色小巴的車速亦偶爾令人心跳加速，但無可否認香港的公共交通工具配套、價錢及方便度等堪稱冠絕全球。此外，72%的受訪者亦對香港的「步行友善度」給予高度評價，香港步行一族絕對有福！

全球最佳城市2026榜首

其餘上榜的亞洲城市包括：上海獲得最高「生活成本可負擔」評分，位列全球第二，稱霸亞洲！曼谷排第八，受惠於出色的飲食同持續文化轉型。緊隨其後是首爾排第九，東京排第10。新加坡排第23，而大阪則排第39。至於全球榜首由澳洲墨爾本奪得，歸功於其在 Z 世代（Gen Z）中的極高人氣，加上豐富的節慶與體育賽事，以及隨着新鐵路項目落成而大幅提升的交通網絡。

全球最佳城市2026首20名單

1. 墨爾本

2. 上海

3. 愛丁堡

4. 倫敦

5. 紐約

6. 開普敦

7. 墨西哥城

8. 曼谷

9. 首爾

10. 東京

11. 蘇黎世

12. 里約熱內盧

13. 哥本哈根

14. 聖保羅

15. 香港

16. 克拉科夫

17. 波圖

18. 瓜達拉哈拉

19. 馬德里

20. 華倫西亞



