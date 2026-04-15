免費開放！香港歷史博物館重開 「香港故事」展覽

香港歷史悠久，但你對這座城市的了解究竟有幾深？如果你對本地歷史文化着迷，或者純粹想週末找個好去處，好消息來了！經過近五年的大規模翻新，香港歷史博物館的常設展覽「香港故事」已正式重開。全新面貌帶來超過2,800件珍貴館藏，而且延續一貫傳統，免費入場。

Photograph: info.gov.hk

今次重開的「香港故事」展覽一改傳統歷史課的沉悶方式，採用故事性的策展手法，帶領大家穿梭時空。展覽分為10個展區，圍繞「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」以及「國際都會」四大主題展開。由史前時期的聚落、昔日純樸的小漁村，一路蛻變成今日的國際大都會，香港的歷史發展脈絡在你眼前生動重現。

全場焦點，當然少不了一系列極具沉浸感的懷舊場景！步入展廳，你可以漫步於完美復刻的三十年代香港街頭，感受舊日風情；走進昔日的「誠濟堂」中藥店，又或一睹七十年代香港天線有限公司的珍貴展品，體驗往昔的生活日常。除了豐富的考古發現與歷史文獻，展覽亦注入不少趣味新元素，例如以經典教育電視（ETV）為靈感的泥膠公仔，定能勾起大家的集體回憶。至於深受大眾喜愛的「50號舊電車」亦原汁原味予以保留，為這個歷史空間增添濃厚的懷舊打卡氣息。不過與翻新前的展覽對比，新展覽明顯將英國管治香港的角色被淡化，如將從前港督照片牆、港英旗拆走；「香港是英國殖民地」改成「英國在香港實施殖民管治」；「香港被割讓」變為「英國割佔」；至於1945年日本投降後，香港日佔時期結束，展覽以描述「英國重佔」香港取代「香港重光」。

Photograph: info.gov.hk

想聽更多歷史秘聞？展覽貼心地提供粵語、普通話和英語的免費語音導賞服務，讓你深入了解每件展品背後的精彩故事；而公眾導賞團亦將於5月9日起投入服務。展覽全面免費開放，無需預約。今個週末，一於去參觀展覽兼打卡，感受昔日香港情懷！更多詳情請瀏覽香港歷史博物館官網。

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