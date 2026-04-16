全港最大！全新啟德醫院於10月起分階段啟用

醫管局公佈，啟德醫院將於今年10月正式投入服務，全面啟用後將成為全港最大的公立醫院。醫院將分階段逐步開放，全面投入運作後，將為油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘區超過180萬名居民提供醫療服務。

頂尖醫療設施與綠化療癒空間

啟德醫院由五座互相連接的大樓組成，設有2,400張病床和37間手術室，並配備多項先進臨床設施，包括全港首部設於公立醫院的迴旋加速器，用於放射檢查及腫瘤科所需的放射性示蹤劑，以及高壓氧治療艙，為病人提供更全面的診斷與治療選項。醫院亦特別加入多個綠化與休憩空間，如園景露台、復康花園及海濱長廊，讓病人和家屬在醫療環境中也能稍作放鬆。

分階段啟用時間表

首階段服務將於今年10月展開，專科門診大樓及腫瘤科大樓首先投入服務，開展家庭醫學綜合中心，以及內科、外科、神經外科及腫瘤科的專科門診服務。診斷及介入放射科亦會於同月啟動，連同一系列支援臨床服務，逐步銜接伊利沙伯醫院的部分臨床工作，確保過渡順暢。

第二階段則預計於2028年展開，屆時住院病房、手術室及24小時急症室將全面投入服務。未來，啟德醫院亦會與鄰近的香港兒童醫院發揮強大的協同效應，成為九龍中醫院聯網的龍頭醫院。

伊利沙伯醫院服務轉移安排

如果你現正於伊利沙伯醫院或區內專科門診覆診，記得留意手機訊息。醫管局將透過手機短訊及 HA Go 應用程式通知病人未來預約是否需要轉往啟德醫院，以及相關安排。至於各項門診服務的確實開放日期，則有待醫管局稍後公佈。

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