2026香港足球盛會攻略：曼城國際米蘭車路士祖雲達斯香港入場安排、安檢違禁品、交通、足球盛會直播、比賽陣容、訓練行程

2026世界盃完滿結束，香港的運動熱潮尚未停止，啟德體育園今月迎接另一大體育盛事，四大世界足壇勁旅曼城（Manchester City）、國際米蘭（FC Internazionale Milano）、車路士（Chelsea）和祖雲達斯（Juventus）訪港在啟德主場館進行季前賽，由全球賽事製作及推廣商 TEG Sport 主辦，「香港足球盛會2026」（Hong Kong Football Festival 2026）開戰！已撲飛的球迷記得留意啟德香港足球盛會入場安排，包括入場安排、安檢違禁品、交通、足球盛會直播、比賽陣容、訓練行程，還有最令人期待的曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港陣容。

曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港足球賽日期及比賽賽程是？訓練賽日期是何時？

2026啟德足球賽日期為2026年7月31日至8月5日舉行，分別舉行兩場世界級賽事。8月1日揭幕戰「朝日啤酒盃」由唯一一支連續四屆贏得英超冠軍的球隊曼城對戰三屆歐冠盟主國際米蘭。8月5日的「健絡通盃」賽事將由曼城的足總盃決賽對手車路士，對戰史上首支奪得歐洲三大盃賽冠軍祖雲達斯。

啟德曼城公開訓練日期為7月31日晚上7時30分，車路士公開訓練日期則是8月4日晚上7時30分，大家購票前記得留意曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽時間表。

今次曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港足球盛會入場安排，安檢違禁品有什麼注意事項？

2026香港足球盛會入場會進行安檢，大家記得注意違禁品名單，場內禁止攜帶任何尺寸超過 38 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的物品、長度超過35厘米的雨傘、專業攝影器材或錄音器材、自拍棒、三腳架；嚴禁攜帶任何類型的武器或懷疑改裝武器、任何塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝 或 瓶子（用作儲存嬰兒食品、藥物除外）、酒精飲品、激光筆 、螢光棒及會閃光的發光裝置、充氣物品、帶輪休閒設備包括滑板、單車、踏板車

、球類、無人機、遙控飛行裝置或風箏等等。詳細安排請瀏覽啟德體育園網站。

我可以免費收看香港足球盛會直播嗎？

今次香港足球盛會直播將於 Hoy TV 播出，曼城及車路士操練直播在 Hoy app 播出，而兩場香港足球盛會比賽直播將會分別在 Hoy 77台播出。

四大球會曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽派出什麼陣容出戰？

至於四大球會曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽將會派出什麼陣容出戰呢？曼城率先宣布香港比賽名單，而世界盃引起全球關注的挪威隊球員夏蘭特 Erling Haaland 完成世界盃賽事後必須按規定休養，未能隨隊出席香港足球盛會。更多球隊陣容消息，大家可以留意各大球會的社交平台。

Photograph: Courtesy Manchester City 曼城陣容

啟德主場館交通

前往啟德體育園交通方面，可以從港鐵鐵路啟德站 D 出口或宋皇臺站 D 出口前往，步行約10分鐘便可到達。

2026香港足球盛會門票公開發售時間是？（附購票連結）

香港足球盛會門票公開發售時間為5月14日下午4時，直至比賽日開賽時，在 HK Ticketing 快達票網站發售，購買輪椅座位的觀眾可致電快達票訂票熱線 3128 8288 購買門票。如想透過 TEG Sport 購買特別貴賓套票，請電郵至 info@tegsport.com.au 了解詳情。

香港足球盛會預售及公開發售時間表：

開售時間 結束時間 預售 日期 香港時間 日期 香港時間 購票連結 Trip.com 5月7日（四） 12pm 6月7日（日） 11.59pm Trip.com DBS 信用卡 5月11日（一） 3pm 5月12日（二） 11.59pm HK Ticketing 快達票 官方球迷會 5月12日（二） 10am 5月18日（一） 11.59pm HK Ticketing 快達票 TEG Sport 登記球迷 5月13日（三） 4pm 5月13日（三） 11.59pm HK Ticketing 快達票 公開發售 5月14日（四） 4pm 直至比賽日 直至開賽時 HK Ticketing 快達票

今次啟德足球賽香港足球盛會門票票價多少？（附座位表）

香港足球盛會門票票價均為$399起，共設有六款門票座位選擇。最頂級的 A 類座位票價為$2,999，B 至 E 類門票售價分別為$2,399、$1,999、$1,399和$799，每個球會均設有專屬的球迷區看台。每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而有所不同。門票在快達票 HK Ticketing 發售，每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而各異。



香港足球盛會2026門票票價

A類門票：$2,399

B類門票：$2,399

C類門票及專屬球迷區：$1,999

D類門票及專屬球迷區：$1,399

E類門票：$799

F類門票：$399

啟德足球賽曼城車路士公開訓練門票發售日期及票價是？（附 Cityline 購票連結）

公開訓練的門票將於5月14日（四）下午4時起與賽事門票同步公開發售，票價一律為$299。

2026啟德表演賽

地點：啟德主場館



比賽日

「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭：2026年8月1日（六）7.30pm

「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯：2026年8月5日（三）7.30pm



公開訓練環節

曼城公開訓練： 2026年7月31日 7.30pm

車路士公開訓練：2026年8月4日 7.30pm

繼續看：

2026香港暑假好去處推介

2026亞洲50最佳酒吧名單出爐！Bar Leone 蟬聯香港最佳酒吧

60週年紀念超人英雄展登陸香港 昭和「超人六兄弟」場景、超人變身裝置、怪獸波波池