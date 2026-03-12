2026亞太區最佳50薄餅（50 Top Pizza）名單 香港 Fiata 蟬聯亞太第三

薄餅的美味定義，向來是見仁見智；有人鍾情脆薄餅底，有人偏好餡料豐富的厚實口感。國際薄餅專家與全球權威薄餅指南「50 Top Pizza」，近日在東京意大利文化學院揭曉第九屆「亞太區最佳薄餅50強」名單，香港共有四間本地薄餅店再度成功上榜，在亞洲薄餅版圖上大放異彩。

香港最佳薄餅花落誰家？

中環名店 Fiata by Salvatore Fiata 今年與悉尼的 Gigi's 並列第三名，蟬聯香港區冠軍寶座，更是連續第二年躋身十大。這間人氣薄餅店由意大利薄餅大師 Salvatore Fiata 主理，一直以正宗拿玻里薄餅和精湛手藝俘虜一眾食客的心。能夠在高手雲集的亞太區穩坐三甲，絕對是實力的最佳證明。

除 Fiata 外，香港還有三間薄餅店成功打入亞太區50強，分別是同樣位於中環的休閒意大利餐廳 Baci 排名第24位；灣仔舒適愜意的 Little Napoli 緊隨其後，位列第30；而尖沙咀的 Vesu Pizza Bar 不僅成功入圍第43名，更同時更摘下「2026年度潛力大獎」（One to Watch），被評為極具潛力、有望在未來排名更上一層樓的新星。

Photograph: Ann Chiu

50 Top Pizza 是什麼？

亞太區50最佳薄餅 50 Top Pizza 在全球和區內均享負盛譽名，被譽為意大利薄餅界的米芝蓮指南。薄餅在意大利是社交聚會中不可或缺的一部分，此排名由一班意大利美食記者於2017年創立，匯聚亞太區頂尖薄餅名店，以薄餅品質為首要評選條件，繼而考量服務、氛圍，以及酒品、啤酒及其他飲品選項，旨在發掘並表揚最頂級的意大利薄餅。



薄餅迷必睇指南

想知完整亞太區最佳薄餅50強名單，請瀏覽50 Top Pizza官方網站。若想探索其他薄餅推介，不妨參考Time Out10間必試香港 pizza 餐廳推介。

