《魔雪奇緣》小白 Olaf 香港迪士尼樂園現身與粉絲互動

香港迪士尼樂園帶來全新驚喜，《魔雪奇緣》小白 Olaf 將會由五月上旬起現身樂園與大家互動，同步推出小白主題產品及美食！

Olaf 迪士尼機械人由華特迪士尼幻想工程研發部門聯同華特迪士尼動畫製作室及 Disney Live Entertainment 共同研發設計，運用強化學習科技 （Reinforcement Learning）打造，可以自然行走並做出流暢的手勢動作。《魔雪奇緣》電影原創動畫師 Hyrum Osmond 及 Darrell Johnson 參與研發，由 Olaf 的招牌笑容、小碎步和眼神，加上由原版電影配音員 Josh Gad 錄製的聲音，全都細緻地呈現小白的活潑個性。

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland

由五月上旬起， Olaf 會在魔雪奇緣世界阿德爾森林現身，與阿德爾的居民一起迎接大家。此外，小白會在森林小天地或阿德爾皇室魔「說」家表演時出現。香港迪士尼樂園更會推出小白主題產品，包括夏季系列、服飾、明信片及全新音樂盒系列等；極光糖果屋將推出小白主題甜品如小白軟雪糕、慕絲蛋糕，喜歡 Olaf 的影迷萬勿錯過。

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland

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