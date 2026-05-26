香港 Comic Con 2026國際動漫節攻略：開幕禮時間、嘉賓名單、Cosplay 登記、官方限定店、展覽、門票、時間表及交通

著名國際動漫展「Comic Con」今夏首次登陸香港，自1970年在美國聖地牙哥創立，「聖地牙哥國際動漫展」（San Diego Comic Convention）是全球動漫文化年度盛事，展示最新動漫、超級英雄及科幻電影作品，匯聚殿堂級漫畫家和人氣影星。今個週末 Comic Con 香港隆重開幕，邀請到國際巨星 Mads Mikkelsen、Christopher Lloyd、Jamie Campbell Bower 和邊佑錫等等出席不同活動，粉絲即看香港 Comic Con 2026攻略，由開幕禮時間、嘉賓名單、Cosplay 登記、官方限定店、展覽、門票、時間表及交通，動漫迷準備好了嗎！

香港 Comic Con 2026日期及地點是？

首屆香港 Comic Con 將於2026年5月29日至31日登場，在香港會議展覽中心舉行。

香港 Comic Con 開幕禮時間及地點是？出席嘉賓名單是？如何入場觀賞開幕禮？

香港 Comic Con 開幕禮時間為5月29日早上11時至11時30分，本地多位荷李活影星將會亮相主舞台出席開幕禮（Katie Leung 及 Jamie Campbell Bower 除外），包括出演《沉默的羔羊前傳》、《死亡擱淺》、《俠盜一號：星際大戰外傳》的丹麥影帝 Mads Mikkelsen、《回到未來》「博士」Christopher Lloyd、《黑袍糾察隊》及《曼達洛人》Giancarlo Esposito 及《星球大戰》 Daniel Logan；至於《怪奇物語》 Jamie Campbell Bower 及《柏捷頓家族：名門韻事》及《哈利波特》梁佩詩 (Katie Leung）將不會出席開幕禮。一般門票持有人均可觀賞香港 Comic Con 開幕禮。

香港 Comic Con 門票票價多少？如何購票？ （附購票連結）

香港 Comic Con 2026門票提供一日票及三日門票，普通一日門票票價分為$150（成人）、$80（10歲小童或以下）；普通三日門票票價分為$380（成人）、$200（10歲小童或以下）；三日尊享門票票價為$680，成人與小童同價。想購買 Comic Con 香港門票，可以在 Trip.com、Klook、Experience 11 買票。

今年香港 Comic Con 動漫展有什麼展區及活動？

香港 Comic Con 2026由 Optics Ventures 主辦，展覽面積佔地超過20,000平方米，將會集合國際影視 IP、玩具收藏品、集換式卡牌、電競及本地原創作品，帶來創作藝廊、角色扮演、私人珍藏展示、IP 發佈會、論壇及電競擂台；還有萬眾矚目的巨星見面會，讓你與國際級明星合照，獲得即場簽名。

古天樂將破天荒與 Christopher Lloyd 同框現身，5月31日出席會場主舞台特別活動「時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge」角色扮演挑戰。Sony Pictures 將展示新作《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）的全新造型，由專業特技演員穿上戰衣在於現場大顯身手，冰播放《蜘蛛俠：英雄重生》預告；《星球大戰》系列最新作品《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）全球首次在美國以外展出電影戲服及道具模型，包括曼達洛人、Colonel Ward戲服、以及古古與 Clang the Anzellan 的1:1模型；此外東映動畫《海賊王》及《龍珠》兩大 IP 將會登場。

香港 Comic Con 2026官方商品店有什麼產品及展覽？

香港 Comic Con 2026官方商品店將會帶來官方限量產品， Signholic 進駐展出及出售大量明星親筆簽名珍藏，多達30,000件私人收藏中精選200件極罕 Marvel 親筆簽名珍藏展出，包括鋼鐵奇俠、美國隊長、雷神奇俠、鷹眼、變形俠醫及緋紅女巫；同場有2,000件明星親筆簽名產品公開發售，包括 Funko Pop、人像照、海報及電影道具仿製品。

Casetify x Tamagotchi 聯乘系列將於香港國際動漫展 Comic Con Hong Kong 展出，現場選購聯乘系列產品，即可獲贈 「Tamagotchi Chase Card by Casetify 」收藏卡一包。每日首50名消費滿$500，贈品將自動升級為獲 GEA 評分收藏卡，數量有限，送完即止。7-Eleven「7仔預購」特別呈獻全新18cm「First Love」主題牛奶妹搪膠公仔，Comic Con 同步首賣。

香港 Comic Con 2026嘉賓名單有誰？

Comic Con 香港宣布邀請多位荷李活影星出席，包括丹麥影帝 Mads Mikkelsen、「博士」Christopher Lloyd、《怪奇物語》 Jamie Campbell Bower、Giancarlo Esposito、梁佩詩 (Katie Leung) 及 Daniel Logan，屆時他們會到現場與粉絲見面合照簽名；《我獨自升級》真人版男主角邊佑錫將會出席開幕禮及首屆「HKCC 特別企劃：2026亞洲焦點」，現場將有主持人與邊佑錫展開深度對談，談及演藝事業演進，拍攝《我獨自升級》的點滴和幕後花絮。

此外，香港影星、電影製作人及資深收藏家古天樂擔任香港 Comic Con 2026活動大使，他將會公開展出私人珍藏玩具系列；兩位香港著名漫畫家 Man Tsang 曾偉文及 FCP 馮展鵬會在現場揭曉為活動精心繪畫的主題海報。漫畫界傳奇大師 Bob Layton 早前宣佈參與香港 Comic Con 2026，這位漫畫家在70年代重塑《鐵甲奇俠》，也是《戰爭機器》、《蟻俠》、《海克力士》等經典著作的共同創作人；人氣系列《瑞克與莫蒂》（Rick and Morty）漫畫家 David Angelo Roman 即將攜同 Pickle Rick 出席 Comic Con 香港2026動漫展，David Angelo Roman曾為《星球大戰》及漫威系列角創作色，他將於創作藝廊與粉絲見面及即席創作。

香港 Comic Con 2026 Cosplay 登記及入場安排是？Cosplay 入場限制有什麼？

動漫迷最關心的必定是香港 Comic Con 2026 cosplay 入場安排，主辦單位歡迎大家 cosplay 裝扮，可以隨意入場展覽區，如果想入場角色扮演 Cosplay Hall 區，必須預先登記，每日共有4,000個名額。注意香港 Comic Con 2026 Cosplay Hall 入場日子必須與門票日子相同，立即登記。進場前必須接受道具安檢，禁止攜帶任何武器、金屬製道具如金屬劍、尖銳金屬製品、氣槍、刀、投射物，物件大小不得阻礙入場者前進或阻擋通道，有關 Comic Con 2026 cosplay 安排的詳情，可瀏覽官網、Instagram 或 Facebook。

Comic Con 香港2026動漫展明星見面會時間表及票價是？

Comic Con 香港明星見面會票價由$580至$$1,580不等，記得留意以下時間表，更多詳情可瀏覽官網。《 HKCC 特別企劃：2026亞洲焦點––邊佑錫》邊佑錫門票票價分為$1,080、 $980、$780、$680。

時間表及票價 嘉賓 1:1簽名或1:1合照 門票價格 出席日期 Mads Mikkelsen $1,580 5月29、30、31日 Jamie Campbell Bower $1,480 5月30及31日 Christopher Lloyd $1,180 5月29、30、31日 Giancarlo Esposito $1,080 5月29、30、31日 Katie Leung $980 5月29及30日 Daniel Logan $580 5月29、30、31日

香港 Comic Con 動漫展活動時間表

入場的動漫迷記得留意 Comic Con 香港動漫展時間表。

Photograph: Courtesy Hong Kong Comic Con Main Stage Program

Comic Con 香港國際動漫節交通

前往灣仔 Comic Con 動漫節交通方面，可以由港鐵灣仔站 A5 出口或會展站 B3 出口步行到達。

香港 Comic Con 2026國際動漫節

地點：香港會議展覽中心展覽廳展覽廳3

日期及開放時間：

2026年5月29日 10am-8pm（最後入場時間 7.30pm）

2026年5月30日 10am-8pm（最後入場時間 7.30pm）

2026年5月31日 10am-7pm（最後入場時間 6.30pm）

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