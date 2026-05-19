香港機場二號客運大樓懶人包：機場二號客運大樓前往方法、航空公司名單、港鐵機場站新月台抽獎活動

每次出國旅行滿懷期待，但一想起要在登機櫃枱前大排長龍，雀躍的心情頓時被焦慮淹沒？好消息來了，各位熱愛旅遊的朋友請留意，香港國際機場二號客運大樓（T2）五月底正式啟用，專為休閒旅客設計，引入新一代自助登機系統及一系列智能科技，在今夏旅遊旺季前投入服務，打造更便利快捷的飛行體驗。隨着機場二號客運大樓投入服務，港鐵機場站連接二號客運大樓的三號及四號新月台由即日起啟用，為隆重其事，港鐵公司舉行抽獎活動。即看機場二號客運大樓交通前往方法、航空公司名單、機場二號客運大樓連結港鐵機場站抽獎活動。

機場二號客運大樓啟用日期是何時？

機場二號客運大樓啟用日期為5月27日。

陸續進駐機場二號客運大樓的15間航空公司名單和登記行段是？

首批進駐的15間航空公司以短途航線為主，包括大家熟悉的香港航空、香港快運、大灣區航空，以及東南亞航線航班。長途航班及傳統航空公司繼續留守一號客運大樓，方便為客量分流，減少過關的輪候時間。二號客運大樓預計2026年底能處理1,500萬人次， 未來將進一步擴展 。

機場二號客運大樓航空公司辦理旅客登記手續時間表及位置：

生效日期 航空公司 登記行段 2026年5月27日 香港航空 Q 2026年5月28日 亞洲航空 V 峇迪航空 W 海南航空 V 菲律賓亞洲航空 V 泰國亞洲航空 V 泰國獅子航空 W 2026年6月2日 柬埔寨航空 W 靛藍航空 W 越捷航空 W 2026年6月3日 曼谷航空 V 大灣區航空 Q 濟州航空 V 2026年6月9日 宿霧太平洋航空 P 2026年6月10日 香港快運航空 U

機場二號新客運大樓前往方法是？如何由一號客運大樓去二號新客運大樓？

二號客運大樓客運廊和專屬登機閘口2027年才正式啟用，大家記得留意機場二號新客運大樓前往方法，還有由一號客運大樓去二號新客運大樓的接駁方式。如果乘搭港鐵，注意位於二號客運大樓的三號月台（往博覽館站方向）及四號月台（往香港站方向）由即日起啟用。乘搭機場快綫前往機場站，由香港、九龍或青衣站出發，抵達機場站後可以從列車前進方向的右側車門下車，前往二號客運大樓離港層；由博覽館站出發的話，抵達機場站可從列車前進方向的左側車門下車，並跟隨現場指示前往二號客運大樓離港層。至於巴士路線，「A線」機場巴士將於二號客運大樓離港層設有中途站（巴士會先停靠一號客運大樓）；「E線」及「B線」的停站位置則各有不同，建議出發前向相關的巴士公司查詢最新最資訊。

如果想由一號客運大樓去二號新客運大樓，可以乘搭機場捷運系統，由二號客運大樓啟用日起，一般營運時段凌晨5時30分至凌晨12時30分期間，旅客可直接使用位於二號客運大樓的離港設施完成安檢及出境手續。辦妥後乘坐旅客捷運系統（無人駕駛列車），即可由二號客運大樓直達一號客運大樓、T1衛星客運廊及T1中場客運廊），並按指示前往登機閘口。

注意凌晨12時31分至清晨5時29分，由於二號客運大樓的離港設施及旅客捷運系統期間會暫停服務，旅客須先在二號客運大樓完成辦理登機及寄艙行李手續，再按指示步行前往一號客運大樓，並通過一號客運大樓離境設施前往登機閘口。更多詳情請瀏覽機場官方網站及社交平台。

Photograph: Courtesy MTR HK 機場快綫機場站新月台

機場快綫機場站新月台啟用推出抽獎活動，如何參加抽獎？有什麼新優惠？

為慶祝機場站新月台啟用，港鐵推出「機場快綫二重賞」， MTR Mobile 合資格會員在5月27日至6月30日期間乘搭機場快綫往返機場或博覽館站，即可獲得額外 MTR 分及參加抽獎，抽獎活動送出超過10,000份奬品，參加者更有機會獲得雙人商務艙來回機票！由5月27日至8月26日，機場快綫早晨專綫服務將會升級至每天全日適用，乘客可於專用閘機使用八達通以優惠價$25，乘搭機場快綫由九龍或青衣站前往香港站。

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