香港機場充電器新規定2026
香港機場充電器新規定2026，按照國際民航組織公布最新規限，每名乘客不得攜帶超過兩件鋰電池外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。大家留意香港機場充電器限制安排。
機場是出國旅行到度假天堂的必經之地，這裏不只是交通樞紐，其實有不少免費活動及特色體驗等待大家來發掘。香港國際機場近年經過翻新工程，增設更多設施和體驗，帶來選擇豐富的好去處和食肆，等候上機的時間不妨去周圍探索一下。最近香港機場舉行免費工作坊及禮遇，深受本地人及遊客歡迎，記得留意最新公布的香港機場充電器上機規定！我們為你總結香港機場活動好去處及餐廳懶人包，當然要看看香港機場貴賓室、航班查詢、安檢充電器及液體規定，並緊貼香港機場第二客運大樓最新消息。
香港機場充電器新規定2026，按照國際民航組織公布最新規限，每名乘客不得攜帶超過兩件鋰電池外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。大家留意香港機場充電器限制安排。
香港國際機場的不同角落及接機大廳近年新增不少有看點的打卡位，當中包括三個多媒體專區，透過巨型數碼幕牆引領大家探索城市與大自然的景色；二號客運大樓旅遊車候車大堂（近第24至29號泊位）的公眾座位首次轉化為藝術裝置，由香港藝術中心及 Stickyline 以「飛行棋」為概念設計，繽紛奪目。不妨到這些香港機場打卡位看看。
此外，一號客運大樓候機及登機閘口範圍設置不同主題區域，在離港層（六樓近31、41及62號登機閘口）帶來不同互動遊戲和遊樂設施，適合小朋友放電！
轉機遊客可以參加香港國際機場提供的免費城市觀光遊，如果在香港的中轉時間超過七小時，即可到一號客運大樓抵港層（第五層）轉機櫃檯 E1 登記，參加 Trip.com 舉行的免費香港一日遊。免費中轉遊帶你遊覽馬灣 1868、黃大仙祠、維港海濱多個香港人氣景點。
香港機場現正進行擴建工程，二號客運大樓的離港旅客設施將於2026年5月27日啟用，當中15間航空公司的登記櫃檯會分階段由一號客運大樓遷往二號客運大樓，包括 HK Express 香港快運航空及香港航空。大家記得注意二號客運大樓航空公司登記櫃檯搬遷時間表。
|生效日期
|航空公司
|2026年5月27日
|香港航空
|2026年5月28日
|亞洲航空
|峇迪航空
|海南航空
|菲律賓亞洲航空
|泰國亞洲航空
|泰國獅子航空
|2026年6月2日
|柬埔寨航空
|靛藍航空
|越捷航空
|2026年6月3日
|曼谷航空
|大灣區航空
|濟州航空
|2026年6月9日
|宿霧太平洋航空
|2026年6月10日
|香港快運航空
多間本地馳名的餐廳如鏞記、都爹利會館先後進駐香港國際機場，機場同時開設了許多國際著名餐廳，像是深受歡迎的 % Arabica 咖啡店、英國名廚 Gordon Ramsay 主理的 Gordon Ramsay Plane Food To Go、東京壽司殿堂鮨さいとう的姊妹品牌鮨孝。另外「食東西關注組」美食廣場定期與大熱飲食品牌合作，邀請人氣食店限定進駐；多家人氣咖啡店Urban Coffee Roaster、%Arabica、Fineprint、Nodi 進駐，大家起飛前可以把握最後機會歎美食！
香港機場可說是世界上最繁忙的機場之一，想知道香港機場航班時間和資訊，可以瀏覽香港機場航班查詢網頁。此外，你可以下載香港機場手機 app「My HKG」，實時查詢香港機場航班資訊，收取最新通知。這個手機應用程式更可以預約機場服務和預訂餐飲，在你抵達香港機場後更能自動連接機場免費 Wi-Fi ，挺方便。
香港機場安檢流程快捷流暢，入境的海外遊客在入境檢查大堂準備有效護照及填妥旅客抵港申報表（香港居民使用香港身份證通過 e-道）。離境香港機場方面，進入出境檢查大堂時須準備好登機證和護照，掃描入閘後進行手提行李安檢和護照檢查（香港居民使用香港身份證通過 e-道）。有關香港機場出入境流程，可以按此瀏覽官網。
香港機場安檢安排並不算複雜，由七月起分階段實施最新香港機場安檢智能通道。出境旅客使用智能安檢通道時，可以將手提電腦、流動電話等電子設備、液體、凝膠及噴霧類物品放在手提行李，無須再按照現行規定，在接受機場安檢時將物品取出。
香港機場安檢智能化，更包括自動托盤回收、內置托盤消毒，以及遺留物品自動提示；如未能通過金屬探測拱門檢查，將由人體全身掃描器取代機場保安手持探測器進行人手搜查。
注意香港機場液體違禁品規定，手提行李液體、凝膠及噴霧類物品，每件容器容量不可超過100毫升，所有盛載液體、凝膠及噴霧類物品的容器，均應儲存在可重複密封的透明膠袋內，膠袋容量不可超過一公升。更多香港機場安檢違禁品規定，記得按此瀏覽。
香港機場交通便利，可以乘搭公共巴士及港鐵前往。港鐵機場快綫來往機場與中環的車程只需24分鐘，每天清晨5時54分至凌晨12時48分期間行車，列車服務約10分鐘一班。按此查閱機場快綫時間表。
以下是香港機場快綫車費表：
|機場快綫路線
|智能車票（單程）
|八達通
|從機場到
|成人
|兒童
|成人
|兒童
|香港站
|$130
|$65
|$120
|$60
|九龍站
|$115
|$57.5
|$105
|$52.5
|青衣站
|$80
|$40
|$73
|$36.5
|博覽館站
|$7
|$3.5
|$6.5
|$3.2
位於香港國際機場天際走廊入口，香港首間無人便利店 Travelwell 售賣包裝食物和飲品、紀念品、旅行用品等。便利店採用 IoT 感測技術偵測顧客的選購路線，只要拍信用卡入閘，取下選購的產品離開便利店，系統會自動感應扣除消費金額，非常方便
到機場當然要把握最後機會，把香港味道帶回家！不論在香港機場的接機大堂或禁區，你都可買到各種名牌產品、食品和香港主題禮品，像奇華餅家的老婆餅和蛋卷、「香港．設計廊」精選的香港原創設計及品牌產品都是優質之選。
入到禁區只坐着等待上機怕無聊？大家不妨到香港機場的「天際走廊」Skybridge 逛一逛。這裏的展望台讓你以270度觀賞機場風景，也是必到的機場打卡位。走到位於九樓的 Intervals 酒吧，更可以一邊享用特色雞尾酒，一邊飽覽飛機升降的獨特景致。
香港機場貴賓室多達八個，你可以到不同24小時開放的收費貴賓室休息，享受各種設施和服務，包括熱水淋浴、餐飲美食、美容及按摩服務、互聯網服務、電視和報章雜誌等等。機場 lounge 貴賓室不再是頭等艙和商務艙乘客的專利，美國運通白金卡會員可以在登機前享用美國運通 Centurion 貴賓室。立即按此瀏覽香港機場貴賓室名單。
無止境看着飛機滑翔是不少小朋友的童年夢想，香港國際機場附近有坐擁香港國際機場美景的香港富豪機場酒店，位於博覽館站旁的麗豪航天城酒店也是住宿的好選擇。酒店設備商務型實用客房及小朋友專屬的家庭套房，是全新的機場 Staycation 住宿推介。
無論是出國的港人或是訪港遊客，別錯過香港機場與博覽館好去處，還有全新的機場住宿體驗，計劃好你的機場之旅吧。
Kyra Lounge 在2024年七月進駐一號客運大樓六樓，加入成為最新的香港機場貴賓室。佔地744平方呎，Kyra Lounge 可容納超過150位貴賓，裝潢設計精緻舒適。Kyra Lounge 香港機場貴賓室設有休閒空間、用餐區、酒吧和工作區等，供應多款港式美食和西式輕食，還有雞尾酒和各款酒水。一號客運大樓國際離境區六樓（靠近23號閘口）
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