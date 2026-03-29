近期香港機場免費工作坊廣獲好評，讓出境旅客可以享受約15至30分鐘的免費手作體驗，親手製作充滿香港特色的麻將、電話掛飾及馬賽克杯墊，感受香港文化。香港機場免費工作坊每日共設有四個場次，在一號客運大樓離港層 （第六層）近32及34號閘口舉行，留意參加者必須持有即日的登機證，工作坊主題每兩個星期更新，最新安排記得留意機場官網。

由即日起至4月22日，凡在香港國際機場禮品及手信商店消費滿$299，即可在禁區指定地點免費換領限定香港機場馬賽克杯墊 DIY 套裝一個。馬賽克杯墊共有「機場」、「香港」及「九龍」三個款式，大家可以盡情發揮創意，拼出獨一無二的設計，按此瀏覽詳情。