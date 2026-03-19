2026年日本旅遊大獎名單出爐！11個必去多元共融與永續旅遊體驗

規劃日本之旅從來不乏選擇，無論是全新開幕的景點，還是季節限定的自然美景，行程靈感多得令人難以取捨。若你追求優質設計、深厚文化與貼心款待，同時重視多元共融與永續發展，不妨參考「2026 年日本旅遊大獎（Japan Travel Awards 2026）」得獎名單。

踏入第五屆的日本旅遊大獎旨在表揚全國表現卓越的旅遊目的地與營運單位。今年的得獎名單由業界專家從206份參賽作品中挑選出15個入圍者，最終選出11個在多元共融、永續發展與待客之道方面表現突出的地點與體驗。

年度大獎：柳川 御花（福岡縣柳川市）

最高榮譽由福岡的柳川藩主立花邸「御花」奪得。旅館坐落於擁有400年歷史的宅邸內，至今仍由創辦家族經營。作為日本唯一提供住宿的「國家指定名勝」，旅客可在此深入感受數百年的文化底蘊。旅館亦積極推動無障礙設施與社會共融，讓不同需要的旅客都能享受貼心的日式款待。

最佳無障礙旅遊 & LGBTQ+ 旅遊：Inkimono（東京淺草）

東京的和服租借店 Inkimono 一舉奪下兩項大獎。店方為殘疾人士提供貼心的包容服務，包括適合輪椅使用者的和服穿著流程，讓不同行動能力的旅客都能輕鬆體驗和服文化。同時，店家在 LGBTQ+ 友善方面亦表現突出，透過清晰標示與個人化造型服務，營造安全、尊重且自在的體驗環境。

最佳永續旅遊：Entô（島根縣海士町）

位於島根縣的酒店 Entô 是永續旅遊的代表，積極推動環保、社區共融與地方經濟發展。酒店與當地居民緊密合作，聘用本地居民、設置共享空間，並致力保育隱岐群島世界地質公園的自然生態。

最佳入境旅遊：Secrets d’Artisans Japonais（愛知縣瀨戶市・常滑市）

這項導賞計劃帶領旅客深入日本陶瓷工藝重鎮，揭開傳統製作的幕後過程。行程由長居日本的外籍人士營辦，提供英語、法語及日語導賞，讓海外旅客能 輕鬆 與當地工藝職人交流。

最佳家庭旅遊：北輕井澤 Sweet Grass（群馬縣長野原町）

北輕井澤 Sweet Grass 是深受家庭旅客歡迎的戶外露營設施。園區設有樹屋與多個遊戲區，一年四季提供豐富活動，保證大小朋友都能都能樂在其中。設計亦著重家庭互動，並鼓勵小朋友從體驗中學習保護生態。

最佳文化旅遊：傳統文化體驗 Villa Tsutaya（長野縣佐久市）

距離東京約兩小時車程的 Villa Tsutaya，讓旅客入住擁有110年歷史的傳統古宅，並透過藍染、搗麻糬等活動親身體驗日本文化。親切的房東讓整體住宿更具人情味， 彷彿作客親戚家的溫馨感覺， 有別於一般商業化體驗。

Photograph: Shutterstock

最具社會影響力：Fukushima Seaside（福島縣雙葉町）

Fukushima Seaside 提供富有教育意義的深度行程，帶領旅客了解福島在311大地震前後的真實故事。旅客可與當地居民交流，認識區內產業現況，並見證社區 如何凝聚力量，推動雙葉町的 經濟與社會 復興。

最佳教育體驗：宮古島儒艮研究導覽（沖繩縣宮古島）

參與 宮古島儒艮研究導覽 (Miyakojima Dugong Research Tour)，旅客可了解當地保護海洋生態 及珍稀海牛（儒艮） 的研究工作。行程包括乘坐傳統鱶舟出海，在專家帶領下近距離觀察海域環境， 與大自然建立更深厚的連結。

最佳旅遊發展：大洲城下町住宿（愛媛縣大洲市）

大洲城下町的「Ozu Castle Stay」以古城為核心，提供獨一無二的住宿體驗。旅客可入住歷史建築，並與當地居民、工匠及企業互動。此計劃展示社區主導旅遊如何成功活化城市，並成為吸引旅客必訪的旅遊勝地。

欲了解更多關於得獎者與日本旅遊大獎的資訊，請瀏覽官方網站。

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