香港樓價連續16年成全球最難負擔城市

根據國際公共政策顧問機構 Demographia 最新發表的《國際房屋負擔能力》（International Housing Affordability）調查報告顯示，香港樓價連續16年位居全球榜首，又一年成為全球最難負擔房價的城市。今年的樓價收入比率為14.1倍，意味着港人要不吃不喝14.1年才能成功上車，年輕一代想置業仍然極度困難。

Photograph: Courtesy Andy Yeung Andy Yeung Walled City #08

創近13年新低 惟仍遠超正常水平

報告研究全球八個國家（澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國）中的96個城市的樓價與收入中位數，取之以計算當地樓價與收入的比率，將市場分為可負擔至極度難以負擔五項類別。數值越大代表負擔越大，比率在三倍或以下屬可負擔；超過五倍屬於難以負擔，而九倍以上則屬於無法負擔，可想而知香港的14.1倍是多麼誇張的數字。報告又指出，香港作為今年報告中唯一的中國市場，自納入統計的15年來一直蟬聯榜首位置。不過，近年來香港的住屋負擔能力已顯著改善，2025年的中位數倍數為14.1倍，低於2023年的16.7倍、2019年的20.8倍以及2021年高峰期的23.2倍，累計回落近四成，創近13年新低。這主要反映過去幾年本地私人住宅價格從歷史高位下跌逾20%，而收入平穩上升，令比率持續收窄。整體方面，雖然所有市場均未達可負擔水平，但已較去年有所改善。



Photograph: Shutterstock Hong Kong

香港未來房屋供應兩大計劃 有望增加過百萬新住宅

儘管本港樓價近年從高位回落並偶有反彈，但整體入息水平與樓價之間依然存在巨大鴻溝。各方分析認為，這主要歸因於香港極高的土地開發成本及有限的房屋供應量。報告指出香港目前有兩大重要城市擴展計劃，預計將為香港大幅增加房屋供應。北部都會區幾乎與鄰近的深圳接壤，預計在未來20年內將興建超過90萬個新住宅，目標2032年前完成超過40%的單位 。另一計劃為明日大嶼願景，政府擬於機場附近填海造島，提供逾20萬個新單位。近期香港政府也宣布加快相關建屋進度的政策，報告認為這將有助進一步紓緩長期供應瓶頸。

Photograph: Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong

澳洲悉尼14倍排第二 美國聖荷西11.3排第三

至於全球其他排名方面，澳洲悉尼排第二，為14倍，較上一年的13.8倍輕微上升。美國加州聖荷西排第三，為11.3倍，較上一年的12.1倍有所回落，頭二三名的中位數與香港的差距已明顯縮小。而96個城市中最易買樓的頭兩位分別是美國克里夫蘭（3.1倍）和匹茲堡（3.2倍），加拿大愛德蒙頓、美國奧克拉荷馬城、羅徹斯特和聖路易斯四個市場均以3.6的倍數並列第三。

若好奇其他地區表現，以下是全球十大最難以負擔住屋市場榜單：

香港（14.1）

澳洲悉尼（14）

美國聖荷西（11.3）

澳洲阿德萊德（11.2）

加拿大溫哥華（10.8）

美國洛杉磯（10.7）

美國檀香山（10.4）

澳洲布里斯班（9.9）

澳洲墨爾本（9.5）

美國三藩市（9.4）

查閱本年度《國際住房負擔能力報告》按此

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