香港八間資助大學首度全數躋身亞洲百大

最新公布的「2026 泰晤士高等教育 (THE) 亞洲大學排名」結果出爐！香港在這次排名中脫穎而出，表現令人眼前一亮—本地八間教資會資助大學歷史性首次全數打入亞洲百大。放眼整個亞洲排名，清華大學連續第八年蟬聯第一，北京大學則連續第七年排第二。新加坡國立大學位居第三，新加坡南洋理工大學與東京大學並列第四。

至於香港方面，香港大學繼續領先，排名第六。香港中文大學微跌一級排第10位；香港科技大學與香港理工大學則分別維持在第12及第18位。香港城市大學上升兩位至第14位，而香港浸會大學表現亮眼，躍升10位至第40位。今年的焦點之一，是兩間首次打入亞洲百大的本地院校。香港教育大學首次上榜便一鳴驚人，排名第37位，表現不俗；嶺南大學亦首次躋身百大，排名第84位。

隨着八間資助大學全部躋身亞洲百大，香港在區內高等教育的競爭力進一步提升。值得一提的是，香港目前仍是全球唯一擁有五間大學躋身世界百大的城市。泰晤士高等教育首席全球事務官 Phil Baty 亦指出，全球高等教育及研究重心正逐步由西方轉向東方，而香港是這股亞洲浪潮中的「旗艦」，絕對是全球學術界的一股頂尖力量。

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