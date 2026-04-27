八達通「Call 車易」登場：一站式叫車攻略

繼全港的士電子支付全面落實之後，八達通亦正式加入網約的士市場，推出「Call 車易」平台，為大家多添一個方便的 Call 車選擇。對於平時習慣使用八達通 App 的用戶來說，最方便之處，在於毋須重新註冊另一個平台，也不用另外綁定信用卡，就可以直接在原有 App 內由「Call 車」到「付款」一站式完成。

一 App 整合 Call 車與付款

「Call 車易」整合全港多個的士車隊及預約平台，初期覆蓋超過八千輛的士。車型選擇亦相當豐富，除了一般的四座位的士，還包括豪華六座位車款、適合大量行李的特大行李車，以及無障礙車輛等，無論是趕往機場、家庭出遊，還是需要輪椅協助，基本上都能在 App 內找到合適車型。

操作亦非常簡單。用戶只需打開八達通 App，進入「Call 車易」頁面，輸入上車地點及目的地；系統會即時顯示一個「預計一口價」，方便你預算車資。不過要留意，隧道費、公路費等附加費一般不包括在內，最終金額仍以實際結算為準，並採用多退少補機制。付款方面，用戶可以直接使用八達通餘額或八達通銀包，，對不想另外設定付款方式的人來說，的確方便不少。

取消安排與實用功能

至於大家最關心的取消安排，則會因應不同車隊而有所不同。一般而言，司機接單前可免費取消；如在接單後取消，則有機會按車隊條款收取取消費用，部分情況亦可能涉及等候費。

除了基本叫車功能外，「Call 車易」還提供多項實用功能。用戶可以將行程即時分享給親友，讓家人或朋友掌握行程；也可以預先設定緊急聯絡人，以備不時之需。行程完成後，App 會自動提供電子收據。若遺失物品、對司機服務不滿，亦可透過 App 內的專線或問卷，即時向平台或車隊提出投訴或查詢。



如果你本身已經習慣用八達通銀包，又不想為了搭車到處下載新程式和綁定信用卡，這個內置功能就最適合不過。下一次趕時間叫車，不妨打開你的八達通 App，試試「Call 車易」。