蓮香樓上環新店開幕：保留傳統手推點心車、大水煲

中環蓮香樓已告別威靈頓街，搬到上環新址開始試業，繼續堅守老香港「一盅兩件」的傳統風味。蓮香樓自1927年在皇后大道中開業以來，三度搬遷卻始終不離中上環，陪伴港人走過近一個世紀的時光。舊址威靈頓街160號曾昭灝大廈於1996年啟用，30年來成為無數茶客的集體回憶。如今因大廈清拆重建，蓮香樓無奈告別這個標誌性據點，於上環重新落腳。立即看上環蓮香樓新店地址及特色設計。

上環蓮香樓保留傳統手推點心車

上環蓮香樓選址干諾道中與禧利道交界東寧大廈，鄰近上環地鐵站 B 出口，牆外掛有搶眼設計的金色巨龍、金鳳，誓必成為上環新地標。新店樓高兩層，空間較舊址更為闊落，一樓保留部分舊店餐枱、手推點心車、大水煲、蓋碗茶等經典場景，讓老茶客重溫那熟悉的人情味。二樓打造全新「龍鳳大禮堂」，以大枱為主，適舉行婚宴派對。

上環蓮香樓點心 Canto Pop

除了堅守傳統，蓮香樓亦積極回應近年年輕茶客的熱潮，將持續舉辦大受歡迎的 「懷舊金曲之夜」、「點心 Rave」 及 Canto Pop 主題活動，讓茶客一邊歎一盅兩件，一邊沉浸於廣東歌與節拍之中，為百年老字號注入全新活力。

蓮香樓新店地址：

上環德輔道中 249-253 號東寧大廈地下至2樓（上環地鐵站 B 出口）

繼續看：



Manteigaria 香港店六月開幕免費派300個新鮮出爐葡撻

香港《蒙娜麗莎》主題展覽五月免費開放

嘉頓限定店「Every Bite Tells A Story」推得意嘉頓扭蛋公仔、彩虹朱古力手指餅禮盒、乾炒牛河熱狗