深水埗大排檔始祖愛文生進軍甜品界！相連地舖開設 Oi Sweet Dessert 必試開心果龍鬚糖、煲仔焗西米布甸（有片）

札根深水埗超過70載的港式大排檔始祖愛文生，一直是街坊的心水小炒店，最近這間老字號驚喜宣布進軍甜品界，於原店相鄰地舖開設全新甜品專門店 Oi Sweet Dessert，店主笑言希望大家「食完啲鹹嘅再食啲甜嘅，啱晒」，暫時推出六款糅合傳統創意與精緻賣相的特色甜品，絕對是為深水埗這區帶來全新驚喜。

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Oi Sweet Dessert 只推出六款甜品

Oi Sweet Dessert 開業約一個月，雖然只推出六款甜點，但款款都不簡單。當中最受矚目的莫過於開心果雪糕龍鬚糖（$68），結合傳統街頭小食龍鬚糖與近年大熱的開心果雪糕，咬開能感受到幼細的糖絲，混合朱古力脆皮以及開心果雪糕，口感層次豐富。話梅冰糖葫蘆（$40）賣相驚喜，大玩分子料理，軟腍口感下是滿滿的紅酒跟西梅香氣，而且用竹籤串起三粒冰糖葫蘆更是趣緻又可愛。

創意甜品新舊交替

喜歡懷舊甜點的，首推即叫即製香蕉曲奇焗西米布甸（$88），甜品以原個煲仔熱辣辣上桌，金黃焦香的表面配上濃郁西米，香濃的香蕉味迎面而來，而且甜點供二人分享，一人一啖更是溫馨。棉花蛋白杏仁茶（$45），堅持每日自家鮮打杏仁，入口濃郁滑順，每一口都能感受到真材實料的誠意。另外還有清爽的石榴甘露（$48）及鹹甜交織的海鹽白芝麻軟雪糕（$35），亦是不錯的選擇。

Oi Sweet Dessert by Oi Man Sang

地址：深水埗荔枝角道225-227號

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