香港 Comic Con 2026攻略： 門票票價、優先購票、公開發售、嘉賓名單、日期地點

著名國際動漫展「Comic Con」今年夏日首次登陸香港！自1970年在美國聖地牙哥創立，「聖地牙哥國際動漫展」（San Diego Comic Convention）是全球動漫文化年度盛事，展示最新話題動漫、超級英雄及科幻電影作品的同時，匯聚殿堂級漫畫家、荷李活影星，今年五月 Comic Con 首次登港，大家是不是非常期待呢？即看香港 Comic Con 2026攻略，由門票票價、優先購票、公開發售、星級嘉賓名單、日期及地點，動漫迷準備好搶飛！

香港 Comic Con 2026日期及地點是？

首屆香港 Comic Con 將於2026年5月29日至31日登場，在香港會議展覽中心舉行。

香港 Comic Con 門票票價多少？

香港 Comic Con 門票提供一日票及三日門票，普通一日門票票價分為$150（成人）、$80（10歲小童或以下）；普通三日門票票價分為$380（成人）、$200（10歲小童或以下）；三日尊享門票票價為$680，成人與小童同價；至於香港 Comic Con 明星見面會門票票價有待公佈。

Comic Con 2026門票優先購票及公開發售日期是何時？（附購票連結）

想搶購 Comic Con 香港門票的粉絲記得留意門票發售安排，2026 Comic Con 門票優先購票由4月8日至9日起開放給匯豐 Mastercard 信用卡持有人，而 Comic Con 香港門票公開發售日期為4月10日，分別在 Trip.com、Klook、Experience 11 發售。

今年香港 Comic Con 動漫展有什麼活動亮點？

香港 Comic Con 2026由 Optics Ventures 主辦，展覽面積佔地超過20,000平方米，將會集合國際影視 IP、玩具收藏品、集換式卡牌、電競及本地原創作品，帶來創作藝廊、角色扮演、私人珍藏展示、IP 發佈會、論壇及電競擂台；還有萬眾矚目的巨星見面會，讓你與國際級明星合照，獲得即場簽名。

Photograph: Courtesy Comic-Con International

香港 Comic Con 2026嘉賓名單有誰？

Comic Con 香港宣布邀請多位荷李活影星出席，包括出演《沉默的羔羊前傳》、《死亡擱淺》、《俠盜一號：星際大戰外傳》的丹麥影帝 Mads Mikkelsen、《回到未來》「博士」Christopher Lloyd、《怪奇物語》 Jamie Campbell Bower、《黑袍糾察隊》及《曼達洛人》Giancarlo Esposito、《柏捷頓家族：名門韻事》及《哈利波特》梁佩詩 (Katie Leung) 及《星球大戰》 Daniel Logan，屆時他們會到現場與粉絲見面合照簽名！

此外，香港影星、電影製作人及資深收藏家古天樂擔任香港 Comic Con 2026活動大使，他將會公開展出私人珍藏玩具系列；兩位香港著名漫畫家 Man Tsang 曾偉文及 FCP 馮展鵬會在現場揭曉為活動精心繪畫的主題海報。漫畫界傳奇大師 Bob Layton 早前宣佈參與香港 Comic Con 2026，這位漫畫家在70年代重塑《鐵甲奇俠》，也是《戰爭機器》、《蟻俠》、《海克力士》等經典著作的共同創作人；人氣系列《瑞克與莫蒂》（Rick and Morty）漫畫家 David Angelo Roman 即將攜同 Pickle Rick 出席 Comic Con 香港2026動漫展，David Angelo Roman曾為《星球大戰》及漫威系列角創作色，他將於創作藝廊與粉絲見面及即席創作。

Comic Con 香港2026動漫展明星見面會時間表及票價是？

Comic Con 香港明星見面會票價由$580至$$1,580不等，記得留意以下時間表，更多詳情可瀏覽官網。