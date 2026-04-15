2026香港國際七人欖球賽懶人包：七欖直播、賽程時間表、門票、球迷村活動、安檢違禁品、啟德體育園交通

踏入50週年，本地體壇盛事「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」（香港七欖）2026年回歸，今週末4月17至19日在啟德主場館盛大開幕，在超過10萬名觀眾前上演激烈競賽。2026香港國際七人欖球賽繼續匯聚運動活動、音樂和娛樂表演，一連三日舉行72場世界級七人欖球賽。踏入50週年，香港國際七人欖球賽邀請 K-pop 女團 Primrose 作為開幕嘉賓，並會化身為90年代復古派對，由 Vengaboys 獻唱首本名曲〈We Like To Party〉。即看香港七欖2026懶人包，包括七欖直播、賽程時間表、門票、球迷村活動、安檢違禁品及啟德體育園交通安排，盡情享受精彩賽事及活動！

Photograph: Courtesy Hong Kong China Rugby

啟德體育園香港七欖賽程時間表是？電視會進行免費七欖直播嗎？（附七欖直播連結）

今年香港七欖將於4月17至19日舉行，匯聚來自全球各地的30支勁旅，男子 SVNS 賽事球隊包括阿根廷、澳洲、斐濟、法國、德國、英國、肯雅、新西蘭、西班牙、南非、烏拉圭及美國；女子 SVNS 賽事包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、斐濟、法國、英國、日本、新西蘭、西班牙、南非及美國。香港男女子七人欖球代表隊均將回參加 Melrose 銀劍賽；男子隊將會對撼中國及日本隊；而女子隊將對陣泰國和丹麥隊。電視台 Hoy TV 將於 Hoy 76台、Hoy 77台、Hoy 官網及手機應用程式進行七欖直播。按此瀏覽香港國際七人欖球賽賽程時間表

香港七欖2026表演節目及嘉賓是？

香港國際七人欖球賽每年都會帶來多個現場表演，今年星期五 K-pop 女團 Primrose 以澎湃力量帶來開幕演出，獻唱多首熱播歌曲如〈Golden〉，實力唱將 Gwyn Dorado 將於晚上演出；星期六 Vengaboys 登上主舞台帶來90年代派對樂曲，隨後由 DJ Hanna 接棒，點燃全場氣氛。星期日則由 Hindley Street Country Club 帶領球迷回顧70和80年代的經典金曲，為賽事畫上句號。

香港國際七人欖球賽2026門票票價多少？（附購票連結）

香港國際七人欖球賽門票方面，成人三日門票$2,250，兒童票（12歲或以下適用）票價$1,100；Klook 專屬單日門票分為成人票價$550（星期五門票）、$1,250（星期六/日門票）、兒童票價$300（星期五門票）、$625（星期六/日門票）。The Pavilion 球迷專屬包廂（限滿18歲人士）升級通行證分別是星期五$1,500、星期六$2,500、星期日$2,500，三日南看台通行證及嘉士伯 Clubhouse 通行證現已售罄，立即購票。

2026香港七欖球迷村位置在哪裏？球迷村活動及入場安排是？

今屆香港七欖球迷村位於啟德體育園東營，每天從賽事開始至晚上10時30分開放給持有香港國際七人欖球賽當天有效門票的人士入場。⁣七欖球迷村巨型螢幕將會直播所有賽事，你可以坐在舒適的豆袋沙發觀賽。現場匯聚多項專為兒童而設的攤位及活動，包括臉部彩繪、有獎遊戲、巨型吹氣城堡及適合大人小朋友的欖球訓練班和小型比賽​，並有超過20位 DJ、樂隊及舞蹈團體在周末輪流登場​；首設參賽球隊的熱身區，讓你與球星近距離互動​。此外，別錯過 Castore 主商品攤位限量發售50週年紀念球衣​，而現場開設嘉士伯牌酒吧及30多個攤位。

啟德主場館 香港七欖 入場安檢違禁品名單有什麼？

入場香港國際七人欖球賽前必須進行安檢，大家記得注意違禁品名單，場內禁止攜帶任何類型的武器或懷疑改裝武器；任何塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝或瓶子（用作儲存嬰兒食品、藥物除外）；酒精飲品；任何非法物品或危險品；任何激光筆或指示器；任何充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）；任何帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、踏板車；任何球類；任何無人機、遙控飛行裝置或風箏；任何尺寸超過38cmx20cmx30cm的物品；任何長度超過35cm的雨傘；任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品；任何根據香港特別行政區法律禁止的物品、任何自拍棒、三腳架。

香港七欖交通安排

入場香港國際七人欖球賽前，記得留意香港七欖交通，要前往啟德主場館可由港鐵啟德站或宋王臺站 D 出口出發，步行約10分鐘即可到達。在七欖賽事期間如需預留泊車位，必須購買泊車証；大會建議駕駛人士使用馬頭角道或沐和街上落客；宋皇臺道特別巴士站將於散場時增設特別巴士路線，詳情請留意啟德體育園官網。

場外香港國際七人欖球賽活動推介

在4月17至19日期間，啟德主場館外舉行多個響應活動，香港啟德帝盛酒店將再次舉辦「帝盛美酒佳餚節」，在戶外空間精心打造集美食與娛樂於一身的聚會場所，免費入場，歡迎攜同愛寵一同參加。

啟德零售館將會舉行「啟德零售館七欖盛會 — 美食音樂．狂熱派對」，人氣 DJ Musea 在指定時段帶來音樂派對，現場更設有市集攤位及臉部彩繪攤位，當中日本最大室內遊樂園品牌 Joypolis Sports Hong Kong 帶來特色精品；Warmies 限定店推出香港限定美食造型的毛公仔及全港首推的欖球造型毛公仔，僅在啟德零售館獨家發售。體育園園區內逾20間食肆將於活動期間聯手推出「七欖限定美食優惠」，優惠低至買一送一。

香港國際七人欖球賽2026開放時間是？

4月17日：7am-9.30pm（首場比賽10.30am開始）

4月18日：7am-9pm（首場比賽9.30am開始）

4月19日：7.30am-8pm（首場比賽10am開始）

香港國際七人欖球賽2026

日期：2026年4月17至19日

地點：啟德主場館