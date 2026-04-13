全港戲院日2026懶人包：全港戲票劃一票價$30 即看售票日期及參與戲院

各位戲迷有好消息，一年一度的「全港戲院日」又來了！作為「香港流行文化節 2026」響應活動，全港戲院日2026年將於4月25日舉行，當日入場全港商業戲院看電影，戲票票價劃一$30，不同規格或片長的電影都適用。即看全港戲院日2026售票日期及參與戲院。

全港戲院日2026票價多少？

2026全港戲院日票價劃一$30（包場及特備節目除外），當日將不設長者、小童及學生優惠；長者首場優惠票價如低於$30，將會維持不變，此外，其餘所有戲院優惠及電影贈券在當日並不適用。

2026全港戲院日售票日期是何時？

全港戲院日售票日期由2026年4月22日中午12時起，大家可以到各大戲院或網上售票網站搶飛，寶石戲院將不設網上售票。在戲院票房購票每人每次最多只可購買四張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

全港戲院日2026參與戲院有什麼地點？

全港戲院日2026參與戲院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL 院線、新寶院線、新光黃埔。全港戲院日$30戲飛優惠適用於任何規格電影及全港商業戲院的貴賓院，但當日貴賓院不會提供餐飲。

今次全港戲院日優惠適用於什麼電影規格？

全港戲院日2026適用規格包括 4DX、CGS Laser、CGS THX Ultimate、D Box、Dolby Atmos、FX、IMAX、IMAX with Laser、Luxe、MX4D、ONYX、Real D Cinema 格式。

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