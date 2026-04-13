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香港

Emperor Cinemas iSquare IMAX Theatre
Photograph: Cara Hung
Photograph: Cara Hung

五大香港 IMAX 戲院：地址、票價、最佳位置一覽

戲迷必看

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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香港每月上映多齣好戲，由本地及亞洲電影到荷李活巨作都有。趁全港戲院日2026劃一票價$30，想享受最高品質的電影體驗，當然要去 IMAX 戲院看戲！究竟 IMAX 電影是什麼呢？香港 IMAX 戲院有多少家呢？以下為你總結香港 IMAX 戲院地址、票價，看戲更加有氣氛。

香港 IMAX 戲院一覽

IMAX 是什麼意思？

IMAX 全寫是「Image Maximum」，是最大影像的意思，最初其實是一家電影公司的名字。IMAX 戲院使用更大、更寬闊的螢幕，以圓弧形為設計，而且每一排座位排列比一般戲院的更斜，配合專門的 IMAX 音響系統，塑造沉浸式觀影體驗。

另外一般電影會使用 35mm 底片拍攝，而 IMAX 電影使用傳統底片拍攝時，需要採用 70mm 底片，投射出來的畫面解析度比較高和細緻。不過70mm 底片拍攝比較困難和昂貴，大部分電影以 IMAX 數碼攝影機拍攝。

IMAX 最佳位置是哪一排？

究竟 IMAX 最佳位置是哪一排呢？不同人都有不同的喜好，編輯推介戲院最後幾排至中間，盡量坐在每一排的中央位置，看電影時視聽體驗更有臨場感。

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英皇戲院尖沙咀 iSquare IMAX 戲院

  • 戲院
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英皇戲院尖沙咀 iSquare IMAX 戲院
英皇戲院尖沙咀 iSquare IMAX 戲院
Photograph: Cara Hung

位於尖沙咀的英皇戲院尖沙咀 iSquare，設有貴賓影院 The Coronet、MX4D 動感影院之外，這裏是全港數一數二的 IMAX 戲院之一。尖沙咀 iSquare IMAX 戲院提供458個座位，設備全港最大 IMAX with Laser 銀幕，投影技術將影像亮度提高至比普通影院高50%，呈現色彩豐富而栩栩如生的影像。iSquare IMAX 戲院配備杜比 SLS（Dolby SLS）12.0聲道音響系統，帶來更廣闊的聲音動態範圍和最佳的聲畫享受。

iSquare IMAX 票價：成人$120起

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MCL K11 Art House IMAX 戲院

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MCL K11 Art House IMAX 戲院
MCL K11 Art House IMAX 戲院
Photograph: Courtesy cc/wikicommons/Wpcpey

位於 K11 Musea 四樓，K11 Art House 是全港最受歡迎的 IMAX 戲院之一。以瑞士雪山大宅為設計主題，裝潢設計打造復古的石磚牆和古堡燭台燈飾，塑造與別不同的氣氛。K11 Art House IMAX 戲院設備全港首間 IMAX with Laser 影院，環境舒適，共有368個座位。K11 Art House IMAX 戲院使用訂製 4KRGB 數碼投影機，配上12聲道 Immersive 環繞聲系統，呈現最佳的聲畫效果。

K11 Art House IMAX 票價：成人$130起

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My Cinema Yoho Mall IMAX 戲院

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My Cinema Yoho Mall IMAX 戲院
My Cinema Yoho Mall IMAX 戲院
Photograph: Courtesy Yoho Mall

佔地55,000平方尺，元朗 My Cinema Yoho Mall 全院有八間影院，總共1,211個座位。身為新界西首間 IMAX 戲院，My Cinema IMAX 影院設備409個座位，行距空間及座位寬敞，配合基本的 IMAX 5.1聲道音響。

IMAX 票價：成人$130起

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CineArt 影藝戲院 MegaBox IMAX 戲院

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  • 九龍灣
CineArt 影藝戲院 MegaBox IMAX 戲院
CineArt 影藝戲院 MegaBox IMAX 戲院
Photograph: Courtesy CineArt

MegaBox IMAX 戲院是香港首家 IMAX 戲院，前身為 UA 院線戲院，在2007年將 IMAX 放映技術首度引入香港。戲院經歷多次易手，2021年轉由嘉禾院線經營至2025年，現由 CineArt 影藝戲院營運。

作為九龍東唯一 IMAX 配置戲院，MegaBox IMAX 戲院引進首塊 IMAX with Laser 巨幕，投影比例高達1.90：1，畫面顯示更清晰明亮、對比度更強烈，配合 IMAX 12聲道系統，打造沉浸式體驗。這間 IMAX 戲院設有271個座位，包括四個輪椅位，大家不妨坐在最後幾排的中央位置。

IMAX 票價：成人$85起

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