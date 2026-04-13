IMAX 全寫是「Image Maximum」，是最大影像的意思，最初其實是一家電影公司的名字。IMAX 戲院使用更大、更寬闊的螢幕，以圓弧形為設計，而且每一排座位排列比一般戲院的更斜，配合專門的 IMAX 音響系統，塑造沉浸式觀影體驗。

另外一般電影會使用 35mm 底片拍攝，而 IMAX 電影使用傳統底片拍攝時，需要採用 70mm 底片，投射出來的畫面解析度比較高和細緻。不過70mm 底片拍攝比較困難和昂貴，大部分電影以 IMAX 數碼攝影機拍攝。