IMAX 是什麼意思？
IMAX 全寫是「Image Maximum」，是最大影像的意思，最初其實是一家電影公司的名字。IMAX 戲院使用更大、更寬闊的螢幕，以圓弧形為設計，而且每一排座位排列比一般戲院的更斜，配合專門的 IMAX 音響系統，塑造沉浸式觀影體驗。
另外一般電影會使用 35mm 底片拍攝，而 IMAX 電影使用傳統底片拍攝時，需要採用 70mm 底片，投射出來的畫面解析度比較高和細緻。不過70mm 底片拍攝比較困難和昂貴，大部分電影以 IMAX 數碼攝影機拍攝。
香港每月上映多齣好戲，由本地及亞洲電影到荷李活巨作都有。趁全港戲院日2026劃一票價$30，想享受最高品質的電影體驗，當然要去 IMAX 戲院看戲！究竟 IMAX 電影是什麼呢？香港 IMAX 戲院有多少家呢？以下為你總結香港 IMAX 戲院地址、票價，看戲更加有氣氛。
IMAX 全寫是「Image Maximum」，是最大影像的意思，最初其實是一家電影公司的名字。IMAX 戲院使用更大、更寬闊的螢幕，以圓弧形為設計，而且每一排座位排列比一般戲院的更斜，配合專門的 IMAX 音響系統，塑造沉浸式觀影體驗。
另外一般電影會使用 35mm 底片拍攝，而 IMAX 電影使用傳統底片拍攝時，需要採用 70mm 底片，投射出來的畫面解析度比較高和細緻。不過70mm 底片拍攝比較困難和昂貴，大部分電影以 IMAX 數碼攝影機拍攝。
究竟 IMAX 最佳位置是哪一排呢？不同人都有不同的喜好，編輯推介戲院最後幾排至中間，盡量坐在每一排的中央位置，看電影時視聽體驗更有臨場感。
位於尖沙咀的英皇戲院尖沙咀 iSquare，設有貴賓影院 The Coronet、MX4D 動感影院之外，這裏是全港數一數二的 IMAX 戲院之一。尖沙咀 iSquare IMAX 戲院提供458個座位，設備全港最大 IMAX with Laser 銀幕，投影技術將影像亮度提高至比普通影院高50%，呈現色彩豐富而栩栩如生的影像。iSquare IMAX 戲院配備杜比 SLS（Dolby SLS）12.0聲道音響系統，帶來更廣闊的聲音動態範圍和最佳的聲畫享受。
iSquare IMAX 票價：成人$120起
位於 K11 Musea 四樓，K11 Art House 是全港最受歡迎的 IMAX 戲院之一。以瑞士雪山大宅為設計主題，裝潢設計打造復古的石磚牆和古堡燭台燈飾，塑造與別不同的氣氛。K11 Art House IMAX 戲院設備全港首間 IMAX with Laser 影院，環境舒適，共有368個座位。K11 Art House IMAX 戲院使用訂製 4KRGB 數碼投影機，配上12聲道 Immersive 環繞聲系統，呈現最佳的聲畫效果。
K11 Art House IMAX 票價：成人$130起
佔地55,000平方尺，元朗 My Cinema Yoho Mall 全院有八間影院，總共1,211個座位。身為新界西首間 IMAX 戲院，My Cinema IMAX 影院設備409個座位，行距空間及座位寬敞，配合基本的 IMAX 5.1聲道音響。
IMAX 票價：成人$130起
MegaBox IMAX 戲院是香港首家 IMAX 戲院，前身為 UA 院線戲院，在2007年將 IMAX 放映技術首度引入香港。戲院經歷多次易手，2021年轉由嘉禾院線經營至2025年，現由 CineArt 影藝戲院營運。
作為九龍東唯一 IMAX 配置戲院，MegaBox IMAX 戲院引進首塊 IMAX with Laser 巨幕，投影比例高達1.90：1，畫面顯示更清晰明亮、對比度更強烈，配合 IMAX 12聲道系統，打造沉浸式體驗。這間 IMAX 戲院設有271個座位，包括四個輪椅位，大家不妨坐在最後幾排的中央位置。
IMAX 票價：成人$85起
百老匯旗下的 B+ cinema Moko 設有五間影院，總共有749個座位。Moko IMAX 影院只有264個座位，是全港最小的 IMAX 戲院，配合基本的 IMAX 5.1聲道音響系統。
IMAX 票價：成人$130起
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