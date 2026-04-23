中環蓮香樓五月舉行告別派對 港式點心配廣東歌派對音樂

百年茶樓品牌蓮香樓中環店宣佈五月結業，搬遷至附近的位於上環德輔道中的新址。在結業前夕，中環蓮香樓破天荒舉行「點心 rave」 狂歡派對，告別歷史悠久的中環地標。相繼四月 RaveDAO 舉辦的「點心 rave」 之後，蓮香樓將於5月9日最後營業的週末晚上舉行一場官方告別派對，邀請多位 DJ 陣容帶來節拍強勁的懷舊音樂，結合傳統點心與廣東歌，僅此一晚。想以嶄新的方式感受老香港情懷，有興趣的朋友記得留意蓮香樓告別派對的購票詳情。

Photograph: Cherry Chan

蓮香樓告別派對將於5月9日晚上10時舉行至凌晨2時，匯聚 DJ Yin、DJ Tak、DJ Bobo、DJ Etta、Ari、KT 唐嘉麟等多位 DJ 現場打碟，帶來混合風格的懷舊音樂和廣東歌金曲，讓大家可以一邊聽歌一邊歎點心。門票每位$680，早鳥門票$480（現已售罄），門票包括任選飲品一杯（喜力、紅牛、蘋果西打或九龍醺店茶酒）及點心一籠或燒味一碟，只限18歲或以上人士參加，立即上網購票，更多詳情可瀏覽蓮香樓社交平台。

Photograph: Ann Chiu | 蓮香樓尖沙咀

蓮香樓是源自自廣州的百年老號，1926年來到香港插旗，1996年搬到中環威靈頓街現址，擁有近一世紀歷史，是中環及香港的著名地標。蓮香樓2022年因疫情關係曾經宣布結業，2024年重開後推出自家手搖茶飲店，隨後擴張在尖沙咀開分店。想到訪中環總店，記得把握最後機會去飲茶。

蓮香樓告別派對

日期：2026年5月9日（10pm-2am）

地點：中環威靈頓街160-164號

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