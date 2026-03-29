

1997年上映，《春光乍洩》為王家衛奪得第50屆康城影展最佳導演獎，梁朝偉獲封香港金像獎影帝。雖然哥哥沒有因此獲獎，但《春光乍洩》絕對是張國榮電影經典之一。電影中他渾然天成的演技實是不容忽視的亮點。

「黎耀輝，不如我們從頭來過。」