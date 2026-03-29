《春光乍洩》何寶榮
1997年上映，《春光乍洩》為王家衛奪得第50屆康城影展最佳導演獎，梁朝偉獲封香港金像獎影帝。雖然哥哥沒有因此獲獎，但《春光乍洩》絕對是張國榮電影經典之一。電影中他渾然天成的演技實是不容忽視的亮點。
哥哥，兩字記載了屬於香港人的回憶。哥哥張國榮逝世多年，每逢4月1日愚人節，都觸碰全球粉絲的痛處。多年來哥哥彷彿從未離開過，他的魅力身影長存在大銀幕上，在大家心中留下深深的烙印。想念哥哥的影迷一起來回顧五個張國榮電影經典角色，舉手投足散發非凡魅力，演出人生中的愛恨嗔癡。繼續看10大哥哥張國榮經典歌曲回顧🎵
放蕩不羈，正是阿飛的寫照。同樣是王家衛作品，張國榮電影《阿飛正傳》（1990）圍繞着情場浪子旭仔（張國榮 飾）的故事，從小被生母遺棄的他，周旋在兩個女人之間，對蘇麗珍（張曼玉 飾）溫柔深情，跟咪咪（劉嘉玲 飾）相處時風流浪蕩。
旭仔由始至終也不給誰承諾，也不為誰而停留。哥哥張國榮將阿飛演得入型入格，眼神超級放電卻帶點憂鬱，自信得來既自卑，勝過戲裏的劉德華、張學友、梁朝偉等等，這個角色也為他奪得首個金像獎影帝的殊榮。正如阿飛是一隻沒有腳的雀仔，哥哥也沒有永遠地停靠在原地。
講起哥哥張國榮電影代表作，怎能不提《霸王別姬》（1993）。改編自香港作家李碧華同名小說，陳凱歌執導的《霸王別姬》是迄今唯一一部勇奪法國康城影展金棕櫚獎的華語電影，上映當年更拿下金球獎最佳外語片。故事講述，張國榮飾演的程蝶衣自幼在青樓長大，後來被送入京戲班學唱戲，師成後與師兄段小樓（張豐毅 飾）合演《霸王別姬》而成名。
深深愛慕着師兄的他，難分台上台下的情感真偽，亦對自己的性別身分感到迷茫。隨後戰亂文革時期，經歷被嘲諷背叛的痛苦，相隔11年後程蝶衣與師兄重逢並再次重演《霸王別姬》，惟自己困在夢中不肯醒來，最後如虞姬為了霸王轟烈犧牲，隨着京劇悲傷地倒臥在血泊之中。
張國榮的經典古裝片不能不說《白髮魔女傳》。《白髮魔女傳》（1993）改編自香港作家梁羽生的武俠小說，由林青霞和張國榮演繹江湖中人的恩怨情仇。
〈紅顏白髮〉
狂野不羈的武當派弟子卓一航（張國榮 飾）愛上了魔教弟子練霓裳，正邪不兩立的愛情來得轟烈，一場誤會令練霓裳悲痛欲絕一夜成魔，青絲變白頭。張國榮的古裝武俠造型粗獷有型，充滿大俠風範，用情至深的眼神迷倒不少武俠迷。
雖然《胭脂扣》（1987）裏的十二少是張國榮電影令人難忘的角色之一，但坦白說，這個角色就是一個渣男。《胭脂扣》由永遠的歌后梅艷芳與張國榮主演，劇情講述1934年香港南北行海味店太子爺陳振邦（十二少），愛上石塘咀綺紅樓名妓如花的淒美故事。兩人遭到十二少的家人反對，決定殉情自盡。50多年過後，已成鬼魂的如花卻找不到情郎，於是重返陽間尋找十二少。
哥哥化身紈绔子弟，風流倜儻但同時陰柔懦弱。表面上愛如花的他，實質只是利用如花追求演藝夢，約定殉情時甚至臨時退縮，最後敗家潦倒一生。十二少雖是負心漢，但哥哥卻演得令人恨不起來。
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