〈風繼續吹〉是香港人琅琅上口的張國榮經典歌曲。改編自山口百惠的〈再見的另一方〉，〈風繼續吹〉由本地資深填詞人鄭國江作詞。哥哥以細膩平淡的歌聲輕輕訴說無奈與哀愁，可謂他嶄露頭角的成名之作，絕對是張國榮歌曲經典之一。

「風繼續吹 不忍遠離 心裡亦有淚 不願流淚望著你 」