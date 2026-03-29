〈風繼續吹〉（1983）
〈風繼續吹〉是香港人琅琅上口的張國榮經典歌曲。改編自山口百惠的〈再見的另一方〉，〈風繼續吹〉由本地資深填詞人鄭國江作詞。哥哥以細膩平淡的歌聲輕輕訴說無奈與哀愁，可謂他嶄露頭角的成名之作，絕對是張國榮歌曲經典之一。
有人說，張國榮在香港人心中永遠是年輕俊俏，因為他在最燦爛輝煌的時候離開了我們，留下種種回憶。不知不覺，今年是哥哥逝世23週年，樂迷一起來重溫張國榮歌曲經典之作，細味動人歌詞。即看張國榮歌單必聽的10首金曲，回溯這位傳奇巨星的黃金時代。
〈風繼續吹〉是香港人琅琅上口的張國榮經典歌曲。改編自山口百惠的〈再見的另一方〉，〈風繼續吹〉由本地資深填詞人鄭國江作詞。哥哥以細膩平淡的歌聲輕輕訴說無奈與哀愁，可謂他嶄露頭角的成名之作，絕對是張國榮歌曲經典之一。
在柔情戀曲及改編歌主導的時代，張國榮專輯《Leslie》主打歌〈Monica〉為香港樂壇帶來令人耳目一新的勁歌熱舞，此曲一出立刻掀起熱潮。直至今時今日，這首張國榮歌曲〈Monica〉依然是大家的唱 K 之選。
〈鴛鴦舞王〉雖然並非張國榮原唱歌曲，但他在1984年《星光熠熠競爭輝》現場演繹〈鴛鴦舞王〉，成為香港樂壇佳話。他一人分飾兩角，以左男右女的「雌雄同體」造型演出，精彩表演對香港觀眾來說依然記憶猶新。
收錄在1985年同名專輯，〈為你鍾情〉由香港才子黃霑填詞，哥哥喃喃細語，唱出最真摯深情的歌詞，令人聽得如痴如醉，是張國榮歌單必聽的歌曲之一。
張國榮巔峰時期推出經典之作〈明星〉，雖然是翻唱張瑪莉的作品，卻被譽為最為人熟知的版本。由黃霑一手包辦作曲填詞，道盡看似高高在上的明星，卻只渴望得到觀眾垂青的卑微心願。現在每當提到這首歌，大家都會不其然想念哥哥。
張國榮歌單必選〈追〉是《金枝玉葉》的電影插曲，當時哥哥1989年告別樂壇後在1994年復出，帶來這首作品。當時他擔正《金枝玉葉》男主角，演技大獲好評，爐火純青的歌喉，也令此曲成為家傳戶曉的張國榮金曲。
同為《金枝玉葉》插曲，〈今生今世〉也成為了街知巷聞的張國榮歌曲。由阮世生填詞，歌曲收錄在1995年專輯《寵愛》。面對人生必經的生離死別，張國榮歌曲〈今生今世〉中，平淡坦然的歌喉或許會令你得到些少慰藉。
哥哥憑着〈紅〉橫掃各大音樂排行榜首位，更奪得 IFPI 香港唱片銷量大獎。他在 MV 中與莫文蔚演出非常火辣，「跨越97演唱會」上，哥哥更穿上紅色高跟鞋，烈焰紅唇的打扮展現魅惑一面，對當時較保守的社會風氣而言，可謂極大膽的嘗試。
「唐唐」唐鶴德及張國榮的戀情曾經引起全港爭議，1999年推出的張國榮歌曲〈左右手〉由林夕填詞、葉良俊作曲，令人聯想到同性戀議題。當時社會風氣對同性戀者接受程度不大，這首歌也是當時相當大膽的作品。
走過多年演藝之路，張國榮由柔聲細語的新人，蛻變成放蕩不羈的百變歌手，他走到潮流尖端，卻漸漸引來大眾兩極的反應。林夕為張國榮作曲的〈我〉，完全道出他忠於自己的人生態度。哥哥雖然已離開了世界，但他曾經綻放璀璨的花火，為港人帶來許多集體回憶。
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