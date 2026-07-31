「Time Out 推介：讀者之選」投票結果｜公布讀者最喜愛的餐廳、酒吧、咖啡與麵包店及商店

「Time Out 推介」名單2026年回歸，今年我們向城中300間出色商戶派發特別設計的「Time Out Recommends」標貼，由景點好去處、餐廳、酒吧、咖啡及麵包店、本地平食、購物到健康及美容，讓大家發掘城中最佳的好去處。我們早前舉行了「讀者之選」投票活動，邀請各位 Time Out 讀者選出最喜愛的餐廳、酒吧、咖啡及麵包店、商店，即看投票結果！

「Time Out 推介2026」讀者之選：餐廳 The Spoon Pasta Bar

The Spoon Pasta Bar 全手工製作意大利麵餐廳，由馬來西亞主廚 Dylan 為菜單注入獨特的亞洲風味元素，引入 Osteria 傳統意大利小餐館強調休閒、無壓力氛圍感的概念，以簡單烹調方式呈現原始地道家常菜。餐廳採用開放式廚房設計，室內設計以綠色為主調，營造溫暖舒適氛圍，既呼應意大利的自然田園風情，亦融入東南亞的清新感覺。

「Time Out 推介2026」讀者之選：酒吧 Not 2 Sweet

街坊酒吧 Not 2 Sweet 形象輕鬆貼地。店名靈感源自顧客在調酒師詢問雞尾酒口味時所給予的熟悉答案。他們的調酒師擅長為客人製作「隱藏版」調酒，與酒單上的雞尾酒一樣很有水準。你更可以在這裏大展歌喉，各展所長！

「Time Out 推介2026」讀者之選：咖啡店 Urban Coffee Roaster

香港精品咖啡品牌 Urban Coffee Roaster ，堅持可追溯性與可持續發展，與全球咖啡農直接貿易，並在本地新鮮烘焙，提供最頂級的咖啡體驗。

「Time Out 推介2026」讀者之選：購物店 Slowood

座落在堅尼地城，環抱概念店 Slowood 設計型格簡約，宛如北歐小店。店內貨品緊扣綠色理念，例如竹纖維製的衛生巾、天然手工肥皂等，鼓勵大家裸買，自備容器購物。



2026年「Time Out 推介」獲選商戶將會獲發特別設計的標貼，大家認住貼在店舖內外的 Time Out Recommends 貼紙，就找到本地食買玩的好地方！