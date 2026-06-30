Time Out 說

Urban Coffee Roaster 全新健康菜式及蛋白飲料系列 「Real Wellness Series」，菜單涵蓋多款營養均衡的健康碗，每款均詳細標註蛋白質含量及卡路里，為身體提供透明且優質的能量來源。推介香烤牛肉健康碗（$118） 以香烤 USDA Prime 封門柳為主角，蛋白質含量高達 64.1g，熱量為 778kcal，適合需要高蛋白質補充的食客。雞肉健康碗（$128）選用嫩滑雞胸肉，配合藜麥、水煮蛋及多種新鮮蔬菜，含 53.4g 蛋白質及 677kcal，提供持久飽足感。另有素菜健康碗 （$118），以腐皮、藜麥、甜玉米及半個牛油果為核心，搭配南瓜與鮮菇，提供 46.4g 蛋白質及 780kcal，是純素者的優質選擇。

Urban Coffee Roaster 由榮獲2024年香港咖啡師大賽及2024年香港咖啡調酒大賽冠軍 Gary Au 主理的 中環荷里活道分店，佔地兩層，主打 All inclusive 概念。每款咖啡豆都由 Gary 親自選購，他更不時飛往當地咖啡農場， 與當地咖啡農交流，了解咖啡豆的種植；他更為乳糖不耐症患者、素食者，關注健康人士、孕婦，又或不能攝取過多咖啡因的人士，免費提供無乳糖牛奶、燕麥奶，以及無咖啡因豆選擇。另一亮點是，每杯熱咖啡均以 2-Way Cup 雙緣品飲杯盛載，利用一杯兩口的設計，在一個容器中提供兩種不同的風味特徵，大大提升味覺的享受。中環 Urban Coffee Roaster 限定的全新咖啡雞尾酒及無酒精雞尾酒餐單，主打多款特色愛爾蘭咖啡、咖啡雞尾酒及無酒精特飲。