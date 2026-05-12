The Weeknd 演唱會2026香港門票攻略：門票價錢、優先訂票、公開發售日期、購票連結、座位表

史上巡迴演唱會最暢銷個人男歌手 The Weeknd 演唱會2026年登陸香港，限定兩晚在啟德主場館上演最後階段的「After Hours Til Dawn」世界巡迴演唱會，帶來突破性舞台設計及極具震撼力的歌單編排。近年 The Weeknd 接受外媒訪問，透露萌生將「The Weeknd」退休的想法，雖然未必會放棄音樂，但表示有想過告別「The Weeknd」時代，所以今次粉絲千萬別錯過機會入場看 The Weeknd 香港演唱會2026。即看 The Weeknd 演唱會2026香港門票懶人包，緊貼門票價錢、優先訂票、公開發售日期、購票連結及座位表詳情。

The Weeknd 演唱會2026香港地點及日期是？

作為亞洲巡迴演出其中一站，The Weeknd 演唱會香港站將於10月30至31日在啟德主場館舉行。

The Weeknd 香港演唱會門票價錢多少？（附座位表）

The Weeknd 香港演唱會門票價錢分為一般門票$808、$908、$1,108、$1,408、$1,708、$2,008，以及三款 VIP 套票 $3,408、$5,208、$5,998，VIP 套票可享有專屬周邊排隊區、巡演限定紀念品、小食及限定體驗，按此瀏覽詳情。

Photograph: Courtesy The Weeknd

The Weeknd 香港門票優先購票日期是何時？（附購票連結）

想搶購 The Weeknd 香港門票的樂迷，記得留意門票優先購票日期。藝人官網 The Weeknd 演唱會優先訂票由5月18日早上10時開放至晚上8時期間； 由5月19日早上10時至5月20日早上10時期間，ZA Bank ZA Card 用戶可享 The Weeknd 演唱會2026優先購票；至於 Live Nation 會員 The Weeknd 香港演唱會優先購票時間為5月20日下午2時至8時期間。門票在快達票 HK Ticketing 及 Trip.com 發售。

2026香港 The Weeknd 演唱會門票公開發售日期是何時？（附購票連結）

The Weeknd 演唱會門票公開發售日期為5月21日早上10時起，在快達票 HK Ticketing 及 Trip.com 發售，大家記得時間開搶！

The Weeknd 演唱會2026香港歌單是？

The Weeknd 世界巡迴演唱會將會帶來新碟《Hurry Up Tomorrow》大熱歌曲〈The Abyss〉、〈Wake Me Up〉和人氣經典歌曲〈Starboy〉、〈Heartless〉等等，立即重温 The Weeknd 演唱會歌單。

Photograph: Courtesy The Weeknd

「After Hours Til Dawn」The Weeknd 演唱會2026亞洲巡迴地點有什麼？

除了香港站之外，The Weeknd 演唱會2026亞洲巡巡迴將會在東京、雅加達、新加坡、首爾、曼谷和吉隆坡舉行，為「After Hours Til Dawn」世界巡迴演唱會畫上句號。早前他在墨西哥演唱會上表示是「最後階段」，而之後他「將會消失」，令大批粉絲感到不知所措。The Weeknd 的音樂事業充滿未知數，這次可能是 The Weeknd 的最後演唱會，各位香港粉絲要好好把握機會搶飛啦。

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