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The Weeknd 演唱會2026香港門票攻略：門票價錢、優先訂票、公開發售日期、購票連結、座位表

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
The Weeknd After Hours Til Dawn tour
Photograph: Courtesy The Weeknd
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史上巡迴演唱會最暢銷個人男歌手 The Weeknd 演唱會2026年登陸香港，限定兩晚在啟德主場館上演最後階段的「After Hours Til Dawn」世界巡迴演唱會，帶來突破性舞台設計及極具震撼力的歌單編排。近年 The Weeknd 接受外媒訪問，透露萌生將「The Weeknd」退休的想法，雖然未必會放棄音樂，但表示有想過告別「The Weeknd」時代，所以今次粉絲千萬別錯過機會入場看 The Weeknd 香港演唱會2026。即看 The Weeknd 演唱會2026香港門票懶人包，緊貼門票價錢、優先訂票、公開發售日期、購票連結及座位表詳情。

The Weeknd 演唱會2026香港地點及日期是？

作為亞洲巡迴演出其中一站，The Weeknd 演唱會香港站將於10月30至31日在啟德主場館舉行。

The Weeknd 香港演唱會門票價錢多少？（附座位表）

The Weeknd 香港演唱會門票價錢分為一般門票$808、$908、$1,108、$1,408、$1,708、$2,008，以及三款 VIP 套票 $3,408、$5,208、$5,998，VIP 套票可享有專屬周邊排隊區、巡演限定紀念品、小食及限定體驗，按此瀏覽詳情

The Weeknd After Hours Til Dawn
Photograph: Courtesy The Weeknd

The Weeknd 香港門票優先購票日期是何時？（附購票連結）

想搶購 The Weeknd 香港門票的樂迷，記得留意門票優先購票日期。藝人官網 The Weeknd 演唱會優先訂票由5月18日早上10時開放至晚上8時期間； 由5月19日早上10時至5月20日早上10時期間，ZA Bank ZA Card 用戶可享  The Weeknd 演唱會2026優先購票；至於 Live Nation 會員 The Weeknd 香港演唱會優先購票時間為5月20日下午2時至8時期間。門票快達票 HK Ticketing 及 Trip.com 發售。

2026香港 The Weeknd 演唱會門票公開發售日期是何時？（附購票連結）

The Weeknd 演唱會門票公開發售日期為5月21日早上10時起，在快達票 HK Ticketing 及 Trip.com 發售，大家記得時間開搶！

The Weeknd 演唱會2026香港歌單是？

The Weeknd 世界巡迴演唱會將會帶來新碟《Hurry Up Tomorrow》大熱歌曲〈The Abyss〉、〈Wake Me Up〉和人氣經典歌曲〈Starboy〉、〈Heartless〉等等，立即重温 The Weeknd 演唱會歌單

The Weeknd After Hours Til Dawn tour
Photograph: Courtesy The Weeknd

「After Hours Til Dawn」The Weeknd 演唱會2026亞洲巡迴地點有什麼？

除了香港站之外，The Weeknd 演唱會2026亞洲巡巡迴將會在東京、雅加達、新加坡、首爾、曼谷和吉隆坡舉行，為「After Hours Til Dawn」世界巡迴演唱會畫上句號。早前他在墨西哥演唱會上表示是「最後階段」，而之後他「將會消失」，令大批粉絲感到不知所措。The Weeknd 的音樂事業充滿未知數，這次可能是 The Weeknd 的最後演唱會，各位香港粉絲要好好把握機會搶飛啦。

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