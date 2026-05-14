Chiikawa Days 展覽2026回歸 亞洲巡迴展首站登陸台北 推 Chiikawa 台灣夜市美食公仔系列

由 AllRightsReserved 主辦的人氣活動「Chiikawa Days」展覽宣布2026年再次回歸，即將開始亞洲巡迴展，首站登陸台北！Chiikawa Days 展覽去年夏天在香港首登場，以「衣、食、住、行」為主題，匯聚巨型 Chiikawa 打卡位及漫畫場景，並帶來香港限定 Chiikawa 列車，吸引大批粉絲去參觀。今次 Chiikawa Days 台北展覽將會推出全新 Chiikawa 台灣夜市系列，將為 Chiikawa 人氣角色換上滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等台灣美食造型。大家記得緊貼 Chiikawa Days 展覽2026門票發售、日期、地點安排。

Chiikawa Days 展覽2026巡迴地點及時間表是？

Chiikawa 展覽2026年將會展開亞洲巡迴，首站 Chiikawa Days 台北展覽將於7月4日至9月27在華山1914文創園區舉行，至於其他亞洲巡迴地點及時間表則有待公布。

Chiikawa Days 台北展覽有什麼亮點？門票發售安排？

Chiikawa Days 台北特展由 Omolabo 主辦，與協力夥伴 Spiralcute、AllRightsReserved 攜手舉行，台北站按照 Chiikawa 香港特展的規模打造，帶來互動裝置，並特別設計全新 Chiikawa 台灣夜市主題展區和周邊產品。

今次 Chiikawa 台北展覽門票發售首波「特典套票」，在5月23日中午12時搶先開售及預約；一般全票將於6月6日中午12時起開售及預約，按此購票。



Photograph: Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved

Chiikawa 台灣夜市系列有什麼款式？

Chiikawa 插畫家 Nagano 親筆創作的全新 Chiikawa 台灣夜市限定系列，角色化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶、刈包、蚵仔麵線、芋圓豆花、鹹酥大雞塊、雪花冰等小吃，各位 Chiikawa 粉絲必入手！更多詳情可瀏覽活動社交平台

Chiikawa Days 展覽香港站回顧

Chiikawa Days 展覽香港在2025年八月一連三個星期舉行，在 K11 Musea 地下 Muse Edition、六樓雕塑公園和海濱空間展岀逾百座立體雕塑、九米高巨型充氣雕塑和多個經典漫畫場景，加入不同互動體驗元素。插畫家 Nagano 特別為香港展覽創作限定 Chiikawa 飲茶系列公仔，引起搶購潮流。

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