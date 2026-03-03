50年歷史中環郵政總局拆卸搬遷 即看郵政總局清拆時間表、建築歷史回顧、搬遷新址

香港的城市面貌不斷在變化，中環地圖正在改頭換面。由恒基地產建設的中環海濱全新地標 Central Yards 預計由2027年起陸續開幕，而相繼連接中環 IFC 和天星碼頭的近19年歷史行人天橋退役拆卸後，中環郵政總局拆卸倒數在即。即看郵政總局清拆時間表、建築歷史回顧和搬遷新址，把握機會參觀中環郵政總局的最後面貌！別錯過藝術三月 Central Yards 中環藝嚐展及 Cj Hendry 中環海濱藝術花花市集。

中環郵政總局清拆時間表是？

位於中環康樂廣場的郵政總局與天星停車場坐落在 Central Yards 第二期發展用地，預計2027年中清拆。

郵政總局 歷史多久？

中環康樂廣場郵政總局是第四代郵政總局，在1976年啟用。香港首間郵政局早在1841年建立，位於聖約翰座堂現址附近，1846年搬遷至皇后大道與畢打街交界的前總登記官署大樓，1911年畢打街和德輔道交界鄰近卜公碼頭位置興建了舊郵政總局大樓，採用維多利亞歌德式裝飾風格，堪稱為「香港最美郵局」。

現時的中環郵政總局大樓在1976年8月11日啓用，建築設計簡約，屬於現代主義建築風格，至今服務了香港已有半個世紀。大家想回顧郵政總局歷史的話，可以參觀中環郵政總局郵展廊，郵展廊展出一系列珍貴郵票及郵品、郵票印刷品，還有舊郵政總局大樓的舊相片。

中環郵政總局搬遷至什麼新址？

標郵政總局大樓已由中環搬遷至九龍灣宏基街8號，全新建築主要以鋼材建造，包括郵政局和郵政廊等公共空間及辦公室。

郵政總局

地址：中環康樂廣場2號

營業時間：星期一至六（8am-6pm）；星期日（12-5pm）；公眾假期休息

九龍灣郵政局

地址：九龍灣宏基街8號香港郵政大樓1樓

營業時間：星期一至五（9.30am-5pm）；星期六（9.30am-1pm）；星期日及公眾假期休息

